Le marché des boissons pour sportifs et énergisantes affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes, par type de produit (boissons pour sportifs, boissons énergisantes), type (biologique, non biologique), type d’emballage (bouteilles (Pet/verre), canettes, autres), canal de distribution (hypermarchés et supermarchés, On -commerce, dépanneurs, détaillants indépendants, autres), – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Alors que le monde devient plus sain et plus en forme, les entreprises agroalimentaires ont tout mis en œuvre pour tirer parti de cette opportunité. Ce facteur a grandement profité aux marchés des boissons pour sportifs et énergisantes, qui ont adapté leurs produits pour répondre aux besoins de leurs clients. Ce marché est basé sur le besoin d’un regain d’énergie instantané lors d’activités sportives ou aérobiques. Les athlètes sont attirés par la ruée vers le sucre procurée par les boissons, et les acteurs du marché ont connu une croissance phénoménale dans ce domaine.

Data Bridge Market Research analyse que les boissons pour sportifs et énergisantes étaient évaluées à 93,3 milliards en 2021 et devraient atteindre la valeur de 149,83 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision. La population végétalienne croissante dans le monde sera un facteur du marché des boissons sportives et énergisantes à base de plantes au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (boissons pour sportifs, boissons énergisantes), type (biologique, non biologique), type d’emballage (bouteilles (Pet/verre), canettes, autres), canal de distribution (hypermarchés et supermarchés, horeca, dépanneurs, détaillants indépendants) , Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co., Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Global And Energy Drinks International (France), Centafarm SRL (Italie ), Bentoli (États-Unis) et Novus International (États-Unis) Opportunités Le nombre croissant de centres de remise en forme et l’augmentation de la participation des femmes

La population millénaire croissante, ainsi que le marketing accru des médias sociaux

Le gouvernement de nombreux pays encourage les gens à manger des aliments sains afin de renforcer leur immunité

Définition du marché

Les boissons qui restaurent les électrolytes et les glucides dans le corps tout en participant à une activité physique sont appelées boissons sportives et énergisantes. En raison de leur teneur élevée en chlorures, calcium, sodium, magnésium et potassium, les boissons pour sportifs sont fréquemment consommées par les athlètes et les amateurs de sport. Au contraire, les boissons énergisantes contiennent du sucre et des substances stimulantes qui stimulent mentalement et physiquement les clients. La caféine , les acides aminés, les extraits de plantes et les édulcorants peuvent être trouvés dans les boissons énergétiques gazeuses et non gazeuses.

Dynamique du marché des boissons pour sportifs et énergisantes

Conducteurs

Tendance croissante des activités de fitness dans le monde entier.

La popularité croissante des activités de remise en forme non conventionnelles telles que le yoga et l’aérobic et la tendance croissante à la participation aux semi-marathons et aux marathons complets ont alimenté la demande mondiale de boissons énergisantes. De plus, à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques pour la santé associés aux boissons sportives et énergisantes régulières non biologiques, plusieurs fabricants lancent des boissons contenant des ingrédients naturels tels que le guarana biologique et les extraits de grains de café vert crus.

Les fabricants investissent rapidement dans de nouvelles stratégies de marketing et de publicité

En dehors de cela, les entreprises investissent dans de nouvelles stratégies de marketing et de publicité afin d’élargir leur portefeuille de produits. Ils introduisent également des saveurs personnalisées et des produits en édition limitée. Les autres facteurs influençant la croissance du marché des boissons pour sportifs et énergisantes comprennent l’évolution des modes de vie, l’évolution des préférences alimentaires et les longues heures de travail des consommateurs.

Occasion

Le nombre croissant de centres de remise en forme et la participation accrue des femmes devraient alimenter la croissance du marché. La croissance de la population millénaire et l’augmentation du marketing des médias sociaux stimuleront encore de nombreuses opportunités, entraînant la croissance du marché des boissons pour sportifs et énergisantes au cours de la période de prévision.

Étant un rapport d’étude de marché excellent et défini, Sports and Energy Drinks Market rapport sert de colonne vertébrale à l’entreprise lorsqu’il s’agit de prospérer dans la concurrence. Il fournit une vue télescopique du paysage concurrentiel au client afin qu’il puisse cartographier les stratégies en conséquence. Ce document de marché propose une analyse de fond complète de l’industrie du marché des boissons pour sportifs et énergisantes ainsi qu’une évaluation du marché parental. par exemple, la planification stratégique aide les entreprises à améliorer et à améliorer leurs produits que les clients voudront acheter. En outre, le rapport d’enquête sur le marché des boissons pour sportifs et énergisantes donne également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte d’autres facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Le rapport de recherche persuasif sur le marché des boissons pour sportifs et énergisantes a été élaboré avec les modèles de meilleures pratiques, une analyse de marché complète et des méthodologies de recherche afin que les clients parviennent à la segmentation parfaite du marché et à des informations claires sur le marché. Les études de marché menées dans ce rapport sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies en matière de production, de marketing, de publicité, de vente et de promotion. Pour formuler le rapport d’activité du marché des boissons sportives et énergisantes de manière exceptionnelle, les outils et techniques les plus récents et les plus développés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.



Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la mesure du marché du marché au niveau du marché international Boissons sportives et énergisantes?

Quelle mesure d’écran d’affichage est la plus souhaitée par les consommateurs ? Quel mode de distribution est le plus privilégié via les producteurs de Sports and Energy Drinks Market ? Quelle est l’ équipe d’ âge privilégiée pour se concentrer sur le marché des fabricants ? Quels sont les éléments clés qui motivent, inhibent la croissance du marché et quel est le





diplôme d’ influence des conducteurs et contraintes ?

Quel est l’ impact des directives sur l’ augmentation du marché des boissons pour sportifs et énergisantes?

Quelle est la principale région/pays du boom du marché ? Quelle est l’ augmentation prévue des frais des principales zones au cours de la période de prévision ? Comment les marchés en hausse pour le marché devraient – ils fonctionner dans les années à venir ? Comment l’ échantillon de consommation est-il anticipé

évoluer dans le futur ?

Qui sont les joueurs prédominants travaillant sur le marché international des boissons pour sportifs et énergisantes? Quel est le rôle actuel des principaux acteurs sur le marché ? Qui sont les joueurs qui montent dans cette industrie ? Qui sont les principaux distributeurs, commerçants et vendeurs opérant sur le marché ?



