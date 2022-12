Le marché des boissons pour sportifs et énergisantes affichera un TCAC remarquable d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

» Atteindre un retour sur investissement (ROI) maximal est l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui peut être atteint avec le meilleur rapport d’étude de marché . paramètres impliqués dans la croissance de l’entreprise.Ce rapport de marché fournit également des informations sur la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients pour l’industrie du marché des boissons pour sportifs et énergisantes.Un rapport fiable sur le marché des boissons pour sportifs et énergisantes estime Valeurs CAGR pour l’année historique 2021, l’année de base 2020 et pour la période de prévision entre les années 2022-2029.

Un rapport publicitaire exceptionnel sur le marché des boissons pour sportifs et énergisantes met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les changements du marché au cours des dernières années, les réactions de diverses régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d’autres acteurs de l’entreprise et plus encore. Cette analyse marketing donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation. Toutes les statistiques sont signifiées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. En s’inspirant des stratégies marketing de ses concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente saisissants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Analyse et taille du marché

Alors que le monde devient plus sain et plus en forme, les entreprises agroalimentaires ont tout mis en œuvre pour tirer parti de cette opportunité. Ce facteur a grandement profité aux marchés des boissons pour sportifs et énergisantes, qui ont adapté leurs produits pour répondre aux besoins de leurs clients. Ce marché est basé sur le besoin d’un regain d’énergie instantané lors d’activités sportives ou aérobiques. Les athlètes sont attirés par la ruée vers le sucre procurée par les boissons, et les acteurs du marché ont connu une croissance phénoménale dans ce domaine.

Data Bridge Market Research analyse que les boissons pour sportifs et énergisantes étaient évaluées à 93,3 milliards en 2021 et devraient atteindre la valeur de 149,83 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision. La population végétalienne croissante dans le monde sera un facteur du marché des boissons sportives et énergisantes à base de plantes au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (boissons pour sportifs, boissons énergisantes), type (biologique, non biologique), type d’emballage (bouteilles (Pet/verre), canettes, autres), canal de distribution (hypermarchés et supermarchés, horeca, dépanneurs, détaillants indépendants) , Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co., Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Global And Energy Drinks International (France), Centafarm SRL (Italie ), Bentoli (États-Unis) et Novus International (États-Unis) Des opportunités Le nombre croissant de centres de remise en forme et l’augmentation de la participation des femmes

La population millénaire croissante, ainsi que le marketing accru des médias sociaux

Le gouvernement de nombreux pays encourage les gens à manger des aliments sains afin de renforcer leur immunité

Définition du marché

Les boissons qui restaurent les électrolytes et les glucides dans le corps tout en participant à une activité physique sont appelées boissons sportives et énergisantes. En raison de leur teneur élevée en chlorures, calcium, sodium, magnésium et potassium, les boissons pour sportifs sont fréquemment consommées par les athlètes et les amateurs de sport. Au contraire, les boissons énergisantes contiennent du sucre et des substances stimulantes qui stimulent mentalement et physiquement les clients. La caféine , les acides aminés, les extraits de plantes et les édulcorants peuvent être trouvés dans les boissons énergétiques gazeuses et non gazeuses.

Dynamique du marché des boissons pour sportifs et énergisantes

Conducteurs

Tendance croissante des activités de fitness dans le monde entier.

La popularité croissante des activités de remise en forme non conventionnelles telles que le yoga et l’aérobic et la tendance croissante à la participation aux semi-marathons et aux marathons complets ont alimenté la demande mondiale de boissons énergisantes. De plus, à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques pour la santé associés aux boissons sportives et énergisantes régulières non biologiques, plusieurs fabricants lancent des boissons contenant des ingrédients naturels tels que le guarana biologique et les extraits de grains de café vert crus.

Les fabricants investissent rapidement dans de nouvelles stratégies de marketing et de publicité

En dehors de cela, les entreprises investissent dans de nouvelles stratégies de marketing et de publicité afin d’élargir leur portefeuille de produits. Ils introduisent également des saveurs personnalisées et des produits en édition limitée. Les autres facteurs influençant la croissance du marché des boissons pour sportifs et énergisantes comprennent l’évolution des modes de vie, l’évolution des préférences alimentaires et les longues heures de travail des consommateurs.

Opportunité

Le nombre croissant de centres de remise en forme et la participation accrue des femmes devraient alimenter la croissance du marché. La croissance de la population millénaire et l’augmentation du marketing des médias sociaux stimuleront encore de nombreuses opportunités, entraînant la croissance du marché des boissons pour sportifs et énergisantes au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Aperçu : il s’agit souvent de la section principale du rapport qui contient un résumé de l’étendue des produits offerts sur le marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes, des segments par produit et application, et de la taille.

Concurrence par joueur : ici, le rapport montre comment la concurrence sur le marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes augmente ou diminue, a soutenu une analyse approfondie des expansions, des accords de fusion et d’acquisition, du taux de concentration, des situations et tendances concurrentielles et d’autres sujets. Il montre également comment différentes entreprises progressent sur le marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes en termes de revenus, de production, de ventes et de part.

Profils d’entreprise et données de vente: Cette partie du rapport est extrêmement importante car elle fournit également des statistiques ainsi que d’autres types d’analyses des principaux fabricants du marché mondial Boissons sportives et énergisantes. Il évalue chaque acteur étudié dans le rapport sur l’idée d’activité principale, la marge bénéficiaire, les revenus, les ventes, le prix, les concurrents, la base de fabrication, les spécifications du produit, l’application du produit et la catégorie de marchandises.

Statut et perspectives par région : le rapport étudie le statut et les perspectives de diverses régions comme l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, la MEA, l’Europe et l’Amérique du Sud. Toutes les régions étudiées dans le rapport sont examinées : prix soutenu, marge bénéficiaire, revenus, production et ventes. Ici, les dimensions et le TCAC des régions sont également fournis.

par produit : cette section analyse soigneusement tous les segments de produits du marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes.

par application: ici, divers segments d’application du marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes sont pris en considération pour une étude de recherche.

Prévisions: cela commence par les prévisions de revenus, puis se poursuit avec les ventes, le taux de croissance des ventes et le taux de croissance des revenus des prévisions du marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes. Les prévisions sont également fournies en tenant compte des produits, des applications et des segments régionaux du marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes.

Matières premières en amont: cette section comprend une analyse de la chaîne industrielle, une analyse de la structure des coûts de fabrication et une analyse des principales matières premières du marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes.

Analyse de la stratégie, distributeurs : ici, l’étude de recherche approfondit le comportement et d’autres facteurs des clients en aval, des distributeurs, des tendances de développement des canaux de vente et des canaux comme indirect et .

Résultats de la recherche et conclusion: Cette section est uniquement consacrée à la conclusion et aux résultats de l’étude de recherche sur le marché mondial des boissons pour sportifs et énergisantes.

Annexe : il s’agit souvent de la dernière section du rapport qui se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition et triangulation des données, estimation de la taille, programmes et style de recherche, approche et méthodologie de recherche, et donc l’avertissement de l’éditeur

