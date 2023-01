Le marché des boissons non laitières augmentera à un TCAC de 12,00 % d’ici l’année de prévision 2028 Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des boissons non laitières devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La préférence croissante des consommateurs pour différentes saveurs stimule la croissance du marché des boissons non laitières.

La fermentation est un type de forme plus ancienne de bioconservation des aliments qui améliore la teneur en éléments nutritifs des aliments. Les boissons non laitières sont des types de boissons à base de céréales et sont particulièrement populaires dans les régions tropicales. Les composants microbiens naturels sont couramment utilisés pour fermenter et écraser, chauffer ou filtrer des céréales telles que le maïs, le blé, l’avoine, l’orge, le millet et le seigle. Ces boissons comprennent le togwa, le boza, le kvas, l’amazake, le pozol, le kombucha, etc.

Étendue du marché des boissons non laitières et taille du marché

Le marché des boissons non laitières est segmenté en fonction de la source, du type et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base de la source, le marché des boissons non laitières est segmenté en fruits, légumes, céréales et autres.

Selon le type, le marché des boissons non laitières est segmenté en yogourt à boire non laitier, boissons gazeuses fermentées, jus fermentés et kéfir non laitier.

Sur la base du canal de distribution, le marché des boissons non laitières est segmenté en détaillants en ligne, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés et grands magasins. Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux segments de marché avec une participation exceptionnelle.

Analyse au niveau national du marché mondial des boissons non laitières

Le marché des boissons non laitières est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, source, type et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le marché des boissons non laitières sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie en Amérique du Nord , et Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du sud de l’Amérique du Sud , États-Unis, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des boissons non laitières en raison de la consommation croissante de boissons non alcoolisées fermentées en Chine et dans d’autres pays asiatiques. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les régions attendues en termes de croissance du marché des boissons non laitières, en raison de l’intérêt personnel croissant pour la santé et les modes de vie sains dans ces régions.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Boissons non laitières

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des boissons non laitières sont:

Thurella AG, GOOD KARMA FOODS, INC., Health-Ade Kombucha., Millennium Products Inc, Fentimans, Konings, GT’S LIVING FOODS, Lifeway Foods, Inc., KeVita, Boston Beer Co, Nestlé, Yakult Honsha Co., Ltd, PepsiCo , Beverage Dynamics, Bionade GmbH, Danone, Biosa Inc., DuPont., Chr. Hansen Holding A/S et Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd., d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

