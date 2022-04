Le marché des boissons gazeuses non alcoolisées atteindra 325,2 milliards USD d’ici 2028

Le marché mondial des boissons gazeuses gazeusesla taille était de 221,8 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 325,2 milliards de dollars d’ici 2028 à un TCAC de 4,9 % tout au long de la période de prévision. Les boissons gazeuses sont des boissons gazeuses à teneur nulle ou négligeable en alcool, fabriquées à partir d’eau ordinaire, de caféine (uniquement dans les sodas aromatisés au cola), de sirop à haute teneur en fructose, d’édulcorants naturels, de substituts de sucre, d’arômes artificiels, de colorants et de conservateurs. Ces boissons gazeuses offrent un goût légèrement acide, avec une agréable sensation de picotement due au pétillement. Les fabricants ont expérimenté ces boissons gazeuses, en les infusant avec une variété de saveurs de fruits, le plus souvent du citron, de l’orange et de la mangue, pour améliorer leur goût et augmenter la demande des clients. Les marques de boissons gazeuses les plus consommées dans le monde sont Coca Cola, Pepsi, Mountain Dew, Sprite et Monster.

Le marché mondial des boissons non alcoolisées gazeuses devrait acquérir une immense traction dans les années à venir, compte tenu de plusieurs facteurs favorables à la croissance du marché. L’augmentation constante de la demande de boissons gazeuses parmi la jeune génération, la demande croissante de boissons et d’aliments transformés, l’introduction de la bière artisanale et de l’eau pétillante aux saveurs alléchantes et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs agissent comme les principaux moteurs de la croissance du marché mondial. sur le délai estimé. La prise de conscience croissante de la santé, la prévalence croissante de maladies induites par le mode de vie comme le diabète et l’obésité, l’adoption rapide de pratiques de remise en forme et les initiatives croissantes pour promouvoir la santé et la forme physique ont déclenché la demande de boissons énergisantes gazeuses sans sucre et sans calories, telles que comme Coca Cola Diet Coke, Red Bull et Monster. L’escalade des ventes de boissons non alcoolisées haut de gamme, y compris la bière artisanale et les seltzers, dans des combinaisons de saveurs innovantes, la demande croissante de boissons gazeuses glacées comme le thé glacé et la demande croissante de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits et ingrédients exotiques, avec des emballages esthétiquement attrayants, ont a encore propulsé la croissance du marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées. L’augmentation de la main-d’œuvre et la demande croissante de boissons prêtes à boire et fonctionnelles, en particulier parmi les professionnels du sport et les amateurs de fitness, sont les autres facteurs cruciaux responsables de la croissance du marché mondial. avec des conceptions d’emballage esthétiquement attrayantes, ont encore propulsé la croissance du marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées. L’augmentation de la main-d’œuvre et la demande croissante de boissons prêtes à boire et fonctionnelles, en particulier parmi les professionnels du sport et les amateurs de fitness, sont les autres facteurs cruciaux responsables de la croissance du marché mondial. avec des conceptions d’emballage esthétiquement attrayantes, ont encore propulsé la croissance du marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées. L’augmentation de la main-d’œuvre et la demande croissante de boissons prêtes à boire et fonctionnelles, en particulier parmi les professionnels du sport et les amateurs de fitness, sont les autres facteurs cruciaux responsables de la croissance du marché mondial.

Cependant, la croissance du marché est mise à l’épreuve par des facteurs spécifiques au cours de la période de prévision. L’implication accrue du gouvernement dans la fabrication de boissons non alcoolisées gazeuses, les réglementations strictes dans certains pays concernant la teneur en sucre ou en caféine de ces boissons et la prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé des boissons gazeuses non alcoolisées sont les facteurs qui devraient entraver le développement mondial. la croissance du marché.

Points saillants du rapport :

Le segment des produits de boissons non alcoolisées est en tête du marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées avec la part de revenus la plus élevée. La demande croissante de boissons gazeuses avec une variété de saveurs distinctes, en particulier parmi la génération Y, propulse la croissance de ce secteur.

L’Amérique du Nord est un segment régional majeur du marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées en raison de la demande croissante de boissons transformées, des préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs, de l’augmentation des activités récréatives et des événements sportifs et de la demande croissante de boissons enrichies en énergie.

Les principaux acteurs du marché sont The Coca Cola Co., PepsiCo, Parle Agro, Asia Brewery, Dr. Pepper Snapple, Britvic Soft Drinks, Bickford’s Australia, Asahi Soft Drinks, F&N Foods, Kirin Beverage, Lotte Chilsung Beverage, Frucor Beverages, Tru Blu. Boissons, boissons et aliments Suntory, boissons nationales.

Aux fins de cette étude, le marché mondial des boissons gazeuses est basé sur le type de produit, le goût, les canaux de distribution et les régions de classification.

Standard

Régime

Saveur de fruits

Etc

Par produit (revenu, 1 milliard de dollars, 2018-2028)

boisson non-alcoolisée

Boissons sportives et énergisantes

Etc

Par goût (ventes, 1 milliard USD, 2018-2028)

Cola

À base de fruits

Etc

Par canal de distribution (revenu, 1 milliard de dollars, 2018-2028)

Commodité

Hypermarchés Et Supermarchés

Gare des transports

Point de restauration

Boutique en ligne

Directement au consommateur

Etc

Par région (revenus, 1 milliard de dollars, 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  Allemagne Angleterre France Benelux Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Moyen-Orient et reste de l’Afrique



Réponses aux questions clés dans le rapport

Quelle est la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées? Quels sont les risques et les défis qui attendent le marché ? Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché des boissons non alcoolisées? Quels sont les facteurs de tendance affectant la part de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle à cinq forces de Porter ? Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial des boissons gazeuses non alcoolisées?

