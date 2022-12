Le marché des boissons fermentées connaîtra une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

» Le rapport d’enquête sur le marché des boissons fermentées est une solution de pointe pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Par conséquent, de nos jours, de nombreuses entreprises adoptent une solution de rapport d’étude de marché. Ce rapport d’analyse de marché aidera également sûrement dans le cheminement pour atteindre la croissance et le succès de l’entreprise.Il étudie les opportunités croissantes sur le marché et les facteurs d’influence connexes qui sont précieux pour les entreprises.Pour mieux assembler le rapport sur le marché des boissons fermentées, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et la dernière technologie est utilisée, ce qui donne une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux.

Analyse et taille du marché

À mesure que la population mondiale augmente, les consommateurs déplacent leurs préférences vers les boissons fermentées et autres produits du quotidien plus faciles à consommer et à digérer. Il y a un changement significatif dans les habitudes de consommation des consommateurs et, par conséquent, ils exigent la disponibilité de produits sains qui contribuent à la croissance du marché mondial. L’expansion massive des acteurs du marché impliqués dans les plans de transformation et de fabrication augmente également la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons fermentées était évalué à 3,59 milliards USD et devrait atteindre la valeur de 5,68 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (aliment probiotique, boisson probiotique, boisson alcoolisée, autres), canal de distribution (supermarché/hypermarché, magasin de détail spécialisé, dépanneur, commerce, canal en ligne, autres canaux de distribution) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Bayer AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), DSM (Pays-Bas), DuPont. (États-Unis), Amway (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni), Nestlé (Suisse) Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis), Medifast, Inc. (États-Unis), Premier Nutrition Corporation (États-Unis), Health Food Manufacturers’ Association (Royaume-Uni), NOW Foods (États-Unis), Glanbia PLC (Irlande), Herbalife International of America, Inc. (États-Unis) , et Bionova (Inde) Des opportunités Le processus de fermentation aide à prolonger la durée de conservation des produits laitiers

Des lois strictes pour garantir une production de boissons biologiques de haute qualité

Pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement

Définition du marché

Les boissons fermentées sont des mélanges de boissons savoureux contenant de l’éthanol, un type d’alcool produit par la fermentation de céréales, de fruits et d’autres sources de sucre. La fermentation est un processus naturel au cours duquel des levures ou des bactéries se combinent avec du sucre pour produire de l’alcool et du dioxyde de carbone. La bière, le vin et les spiritueux sont les boissons fermentées les plus courantes.

Dynamique du marché des boissons fermentées

Conducteurs

Modification du régime alimentaire des consommateurs et prévalence croissante des troubles digestifs

Le marché est en expansion en raison de la demande accrue de boissons fermentées chez les particuliers, en particulier dans les pays développés. La préférence des consommateurs pour une hydratation optimale a été un moteur clé du marché des boissons fermentées. La sensibilisation accrue des consommateurs à leur santé a accru la demande de boissons fermentées. De plus, la demande mondiale de produits laitiers de culture augmente. L’acide lactique, présent dans les produits laitiers fermentés, peut aider à résoudre ces problèmes digestifs. En conséquence, les produits fermentés deviennent une partie essentielle de l’alimentation quotidienne de chacun, entraînant une augmentation de la demande sur le marché des boissons fermentées.

Divers produits améliorés et polyvalents offerts par les fabricants

Les lancements de produits devraient également stimuler la croissance du marché mondial des boissons fermentées au cours de la période de prévision. Le lancement récent de plusieurs nouveaux produits résulte du développement de nouveaux produits au goût et à la polyvalence améliorés, combinés à un solide soutien marketing. L’introduction de plusieurs nouveaux produits au cours de la période de prévision devrait stimuler les perspectives du marché des boissons fermentées.

Opportunité

Outre les avantages pour la santé, le processus de fermentation améliore le goût et l’arôme des produits laitiers tout en prolongeant leur durée de conservation. En conséquence, les propriétés polyvalentes des produits laitiers fermentés peuvent être attribuées à la croissance significative du marché. La pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement, et des lois strictes garantissant une production de boissons biologiques de haute qualité stimuleront toutes la croissance de la valeur marchande.

