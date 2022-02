Le marché des boissons alcoolisées RTD d’une valeur de 39 428,9 millions de dollars américains d’ici 2027 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Dernière étude de marché sur le «marché mondial des boissons alcoolisées RTD jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par type de base (whisky, rhum, vodka, gin, autres); Type d’emballage (bouteilles, canettes, autres); Canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés et autres) ». Le marché mondial des boissons alcoolisées RTD représente 26 447,9 millions de dollars américains en 2018 en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 39 428,9 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport comprend des éléments clés compréhension sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché et leurs évolutions.

Les boissons alcoolisées prêtes à consommer gagnent en popularité ces dernières années et sont principalement consommées sous forme de cocktails et de long drinks. La préférence croissante pour les cocktails RTD par la génération Y dans les pays développés et la disponibilité facile de ces produits sur le marché stimulent la croissance du marché des boissons alcoolisées RTD. De plus, la teneur en alcool des boissons alcoolisées prêtes à consommer est faible par rapport aux autres boissons alcoolisées. Ainsi, les boissons alcoolisées RTD sont de plus en plus acceptées par une plus grande base de consommateurs millénaires, ce qui, à son tour, catalyse la croissance du marché. La population jeune modifie ses habitudes de consommation d’alcool, passant de la bière, du vin et des spiritueux aux boissons alcoolisées prêtes à consommer.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des boissons alcoolisées RTD

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. En septembre 2020, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Mexique et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’épidémie a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’alimentation et les boissons sont l’une des principales industries qui subissent de graves perturbations, telles que des fermetures de bureaux et d’usines et des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, à la suite de cette épidémie.

Sur la base du type de base, le marché mondial des boissons alcoolisées RTD a été segmenté en whisky, rhum, vodka, gin, etc. Dans le segment du type de base, le segment du gin est la région à la croissance la plus rapide au cours de l’année prévue. Le gin est une boisson alcoolisée distillée dérivée de baies de genévrier, également connue sous le nom de Juniperus communis. C’est l’une des plus anciennes catégories de spiritueux avec une saveur unique qui tourne autour du genévrier comme ingrédient commun. Le RTD à base de gin est le consommateur le plus populaire en Amérique. Compte tenu de la popularité du RTD à base de gin en Amérique du Nord, les producteurs de boissons alcoolisées introduisent de nouveaux produits sur le marché. Par exemple, en mai 2019, Fever-Tree est entré sur le marché du prêt-à-boire avec le lancement d’une gamme de gin tonics en bouteille, car il cherche à apporter plus de commodité aux consommateurs tout au long de l’été.

Le marché mondial des boissons alcoolisées RTD par application a été segmenté en bouteilles, canettes et autres. Sous le segment de type de base, le segment des canettes est la région à la croissance la plus rapide au cours de l’année prévue. Les boissons alcoolisées RTD en conserve sont disponibles en différents volumes allant de 90 ml à un litre. La portabilité facile des canettes a été l’un des facteurs moteurs de l’essor des boissons alcoolisées prêtes à consommer en canette. Les canettes peuvent facilement être transportées à un pique-nique, un yacht ou un barbecue et sont plus solides que les bouteilles.

Marché des boissons alcoolisées RTD: paysage concurrentiel et développements clés

Anheuser-Busch InBev NV, Asahi Group Holdings, Ltd, Bacardi Limited, Carlsberg Breweries A/S, Suntory Holdings Limited, Brown-Forman, Heineken NV, Diageo plc., Davide Campari-Milano SpA et Molson Coors Brewing Company sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché, et l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

