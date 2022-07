Le marché des boissons alcoolisées RTD atteindra 39 428,9 $ US à un TCAC de 4,6 % en 2027 | Les partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché sur le «marché des boissons alcoolisées RTD jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par type de base (whisky, rhum, vodka, gin, autres); Type d’emballage (bouteilles, canettes, autres); Canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés et autres) », le marché des boissons alcoolisées RTD représentait 26 447,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour tenir compte de 39 428,9 millions de dollars américains d’ici 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Anheuser-Busch InBev NV, Asahi Group Holdings, Ltd., Bacardi Limited, Carlsberg Breweries A/S, Suntory Holdings Limited, Brown-Forman, Heineken NV, Diageo plc, Davide Campari-Milano SpA, Molson Coors Brewing Company, entre autres, sont les acteurs clés présents sur le marché mondial des boissons alcoolisées prêtes à l’emploi. Ces sociétés mettent en œuvre de nouvelles stratégies de développement de produits et de fusions et acquisitions pour élargir la clientèle et gagner des parts de marché importantes à travers le monde, ce qui, à son tour, permet aux acteurs de conserver leur marque à l’échelle mondiale.

En 2018, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des boissons alcoolisées RTD devrait détenir la plus grande part en 2027. La région Asie-Pacifique devrait acquérir une part importante du marché mondial des boissons alcoolisées RTD en raison de la grande production et clientèle de la région. Des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon comptent parmi les plus gros consommateurs de boissons alcoolisées prêtes à consommer dans la région Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique est également l’un des plus grands producteurs mondiaux de boissons alcoolisées. L’évolution des modes de vie des consommateurs, l’augmentation du revenu disponible et la variation des goûts et des préférences ainsi que des facteurs sociaux et culturels dans ces pays stimulent la croissance du marché des boissons alcoolisées prêtes à consommer dans cette région. La population de l’Asie-Pacifique représente des goûts et des préférences diversifiés et aime expérimenter les variétés d’aliments et de boissons. Ce fait a obligé les fabricants à innover et à élargir leur portefeuille de produits pour répondre à la demande dynamique des consommateurs.

Aperçu du marché

Introduction de nouvelles saveurs et amélioration de la forme d’emballage des produits

Les principaux acteurs du marché des boissons alcoolisées prêtes à consommer expérimentent de nouvelles saveurs innovantes. À mesure que les options de saveurs augmentent, les consommateurs peuvent se tourner vers les produits RTD comme un moyen pratique de transporter des boissons lors de leurs aventures estivales, des barbecues et des plages aux voyages en voiture et aux vacances. Les entreprises de la boisson alcoolisée prête à consommer ont considérablement élargi leurs gammes de produits au cours des dernières années et ont fortement mis l’accent sur leur marketing auprès des jeunes consommateurs. Par exemple, en février 2018, le plus grand groupe de boissons Diageo a lancé une version prête à boire (RTD) de Tanqueray et Tonin. La société espère que le RTD attirera de nouveaux buveurs de gin vers la deuxième catégorie de spiritueux à la croissance la plus rapide avec sa nouvelle offre de prémélanges. Diverses saveurs telles que la fleur de sureau, les baies rouges, l’orange, le gingembre, le citron vert, la crème au café, le thé anglais, le caramel crémeux, l’érable,

Informations sur les types de base

Sur la base du type de base, le marché mondial des boissons alcoolisées RTD a été segmenté en whisky, rhum, vodka, gin, etc. Dans le segment de type de base, le segment du gin est la région à la croissance la plus rapide au cours de l’année prévue. Le gin est une boisson alcoolisée distillée dérivée de baies de genévrier, également connue sous le nom de Juniperus communis. C’est l’une des plus anciennes catégories de spiritueux avec une saveur unique qui tourne autour du genévrier comme ingrédient commun. Le RTD à base de gin est le consommateur le plus populaire en Amérique. Compte tenu de la popularité du RTD à base de gin en Amérique du Nord, les producteurs de boissons alcoolisées introduisent de nouveaux produits sur le marché. Par exemple, en mai 2019, Fever-Tree est entré sur le marché du prêt-à-boire avec le lancement d’une gamme de gin tonics en bouteille, car il cherche à apporter plus de commodité aux consommateurs tout au long de l’été.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES BOISSONS ALCOOLISÉES RDT

Marché mondial des boissons alcoolisées RTD, par type de base

Whisky

Rhum

Vodka

Gin

Les autres

Marché mondial des boissons alcoolisées RTD, par type d’emballage

Bouteilles

Canettes

Les autres

Marché mondial des boissons alcoolisées RTD, par canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Magasins spécialisés

Les autres

Pleins feux sur le rapport

Les tendances progressives de l’industrie sur le marché mondial des boissons alcoolisées RTD aident les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché mondial des boissons alcoolisées RDT de 2018 à 2027

Estimation de la demande mondiale de boissons alcoolisées prêtes à l’emploi dans diverses industries

Analyse PEST pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie pour prédire la croissance du marché

Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel et la demande mondiale de boissons alcoolisées RDT

Tendances et perspectives du marché associées à des facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché mondial des boissons alcoolisées RTD

Processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne la croissance du marché mondial des boissons alcoolisées RDT

