Le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) devrait valoir 47,16 milliards de dollars américains d’ici 2029 à un TCAC de 7,50 %.

Le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) était évalué à 26,44 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 47,16 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, le réseau de distributeurs et partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et des écarts de demande.

La catégorie des boissons prêtes à boire (RTD) a subi plusieurs changements importants en réponse à l’évolution de la dynamique des préférences et des habitudes de consommation des consommateurs dans le monde entier. Malgré de vives critiques, les grands progrès de la demande et de la commercialisation des boissons alcoolisées leur ont valu une place respectable dans la catégorie RDT.

Grâce au haut niveau de commodité qui a contribué à populariser les boissons prêtes à consommer qui peuvent être facilement préparées par le consommateur, la dynamique de la demande ne perd pas beaucoup de lumière.

Dynamique du marché mondial des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD)

chauffeur

Popularité croissante des boissons gazeuses, en particulier parmi la génération Y

La popularité croissante des boissons aromatisées et non alcoolisées auprès d’un nombre croissant de jeunes adultes est un moteur clé pour le marché des spiritueux prêt-à-porter. La popularité croissante des boissons alcoolisées saines, en particulier parmi la génération Y, stimule la demande de RTD sur l’alcool. La tendance croissante des consommateurs à remplacer les boissons alcoolisées plus fortes a considérablement augmenté la demande.

Innovation dans la stratégie marketing et la garantie des produits

L’évolution du mode de vie des clients, la demande croissante des jeunes pour les prémélanges prêts à boire, l’importance croissante des saveurs nouvelles et ethniques, ainsi que les développements innovants dans les activités de marketing et de promotion contribuent tous à la croissance du marché mondial des prêts-à-boire. marché des prémix à boire. boire des boissons alcoolisées. La domination du commerce électronique, les prix bas, la facilité d’accès, l’introduction de cocktails d’ingrédients naturels et sains dans les boissons prêtes à boire, l’augmentation des investissements dans les pubs et les bars et la variété des saveurs servies dans les boissons prêtes à boire sont croissance des marchés mondiaux des boissons alcoolisées.

chance

Les marchés émergents offrent de nombreuses opportunités aux fabricants de boissons alcoolisées prêtes à boire pour développer leur activité. Le marché des prémélanges prêts à boire devrait croître à un rythme exponentiel au cours de la période de prévision. Cependant, les RTD à base de vins et spiritueux connaîtront la plus forte croissance dans la catégorie des prémélanges prêts à boire. Le désir de commodité des consommateurs pousse les entreprises à développer leur activité de prémélanges.

Impact du COVID-19 sur le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD)

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire. Les gouvernements de nombreux pays n’incluent pas l’alcool dans leur liste de produits essentiels pendant le confinement. Tous les canaux de distribution ont été fermés. Les bars et les clubs, qui représentent l’essentiel des ventes de prêts-à-boire, ont également été fermés car des mesures de distanciation sociale empêchaient les gens de visiter ces établissements. De plus, les activités d’importation et d’exportation ont perturbé les chaînes d’approvisionnement. La production et la consommation ont été gravement affectées par la pandémie de COVID-19.

Couverture mondiale du marché des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD)

Catégorie

pop alcoolisée

Prémélange de cocktails

goûter

habituel

chevronné

Type d’emballage

faire la fête

peut faire

Etc

canal de distribution

base du magasin

non basé sur la mémoire

Analyse régionale / aperçu du marché Boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD)

Analyser le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) et fournir des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type, type d’emballage, canal de distribution et saveur mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) sont les suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse , Turquie , Russie sans se voir. , Reste de l’Europe, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, certaines parties de l’Amérique du Sud Amérique du Sud , Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

