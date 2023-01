Le marché des boissons alcoolisées croîtra à un taux de 2,5 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. E & J Gallo, William Grant & Sons, Boston Beer, Miller Coors, Diageo, Treasury Wine Estates, Jose Cuervo, Constellation Brands, Beam-Suntory, Mast-Jaegermeister, Bacardí, Pernod Ricard, Edrington Group, Brown-Forman, Pabst Brewing , Anheuser-Busch, Carlsberg, China Resource Enterprise, Accolade Wines, Vina Concha y Toro, Torres, Heineken, The Wine Group, Craft Brew Alliance Inc., Molson Coors Brewing Co., Haelwood International Holdings Plc y Bundaberg Brewed Drinks Pty Ltd. , Surtout.

Le marché des boissons alcoolisées devrait connaître une croissance du marché à un taux de 2,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché sur le pont des données sur le marché des boissons alcoolisées fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision. la période de prévision. Il fournit un impact sur la croissance du marché. La hausse du revenu disponible est le moteur de la croissance du marché des boissons alcoolisées.

Une boisson fermentée qui contient un composant chimique appelé éthanol est connue sous le nom d’alcool . Ce sont des liquides incolores qui éteignent le feu et comprennent les spiritueux, la bière et le vin.

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché des boissons alcoolisées au cours de la période de prévision est l’augmentation du nombre de jeunes adultes. En outre, la demande croissante de produits premium/super premium devrait encore accélérer la croissance du marché des spiritueux.

Étendue du marché mondial des boissons alcoolisées et taille du marché

Le marché des spiritueux est segmenté en fonction du type de produit, de l’emballage et du canal de distribution. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des boissons alcoolisées est segmenté en bière, vin, spiritueux et autres. La bière est divisée en ales, lagers et hybrides. Les spiritueux sont subdivisés en rhum, whisky , vodka et autres. Les vins sont subdivisés en mousseux, fortifiés et autres.

Sur la base de l’emballage, le marché des boissons alcoolisées est segmenté en bouteilles en plastique, bouteilles en verre et canettes.

Analyse par pays du marché des boissons alcoolisées

Nous analysons le marché de l’alcool pour fournir des informations sur la taille du marché, le volume par pays, le type de produit, l’emballage et le canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Los países cubiertos en el informe de mercado Bebidas alcohólicas son Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Suecia, Polonia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Resto de Europa en Amérique du Nord. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Amérique du Sud, Brésil, Argentine, autres parties de l’Amérique du Nord Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des boissons alcoolisées en raison de la population croissante de jeunes adultes. En outre, la consommation accrue de boissons alcoolisées de haute qualité stimulera davantage la croissance du marché des boissons alcoolisées dans la région au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative sur le marché principal en raison de l’augmentation du revenu disponible. En outre, les pays développés devraient continuer à stimuler la croissance du marché des boissons alcoolisées dans la région dans les années à venir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Boissons alcoolisées

Les principaux acteurs impliqués dans le rapport sur le marché des boissons alcoolisées sont:

E & J Gallo, William Grant & Sons, Boston Beer, Miller Coors, Diageo, Treasury Wine Estates, Jose Cuervo, Constellation Brands, Beam-Suntory, Mast-Jaegermeister, Bacardí, Pernod Ricard, Edrington Group, Brown-Forman, Pabst Brewing , Anheuser-Busch, Carlsberg, China Resource Enterprise, Accolade Wines, Vina Concha y Toro, Torres, Heineken, The Wine Group, Craft Brew Alliance Inc., Molson Coors Brewing Co., Haelwood International Holdings Plc y Bundaberg Brewed Drinks Pty Ltd. , Surtout.

