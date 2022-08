Le marché des boissons à base de plantes augmentera à un TCAC de 9,57 % d’ici 2029 avec les principaux acteurs clés : Glanbia plc. (Irlande), Now Health Group, Inc. (États-Unis), Nutiva Inc (États-Unis), The Simply Good Food Co (États-Unis)

La recherche complète de l’industrie sur le «marché mondial des boissons à base de plantes»publié par Data Bridge Market Research qui comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Un rapport de premier ordre sur le marché des boissons à base de plantes contient une évaluation des facteurs influençant l’offre et la demande des produits et services connexes, et des défis pris en compte par les acteurs du marché. Le rapport commence par une perspective du marché ainsi que l’intégration des données et l’étude des capacités avec les résultats appropriés. Il a prévu une forte croissance à venir du marché. Le document donne une brève introduction aux perspectives du rapport de recherche, à la table des matières, à la liste des tableaux et des figures, aux perspectives des principaux acteurs du marché et comprenant les régions clés. Un résumé détaillé du marché des boissons à base de plantes comprend un marché de premier plan qui comprend plusieurs grands leaders du marché dans le rapport.

Analyse et taille du marché des boissons à base de plantes

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons à base de plantes était évalué à 17,90 milliards USD et devrait atteindre la valeur de 37,19 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,57 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Résumé du marché : –

Les boissons végétales sont également appelées boissons végétales ou boissons végétales. Les boissons à base de plantes sont fabriquées à partir de matières végétales telles que des graines, des céréales et de l’eau comme véhicule. Ceux-ci sont fréquemment utilisés comme substituts de boissons laitières et sont préférés par les consommateurs intolérants au lactose. Les boissons à base de plantes les plus populaires sont les boissons aux amandes.

La consommation de produits laitiers dans certaines catégories a diminué au cours des deux dernières décennies, les consommateurs réagissant aux préoccupations concernant l’utilisation d’hormones, les allergènes et le profil malsain perçu de certaines offres laitières, qui étaient autrefois considérées comme un élément essentiel d’une alimentation équilibrée dans plusieurs cultures. Cela a modifié le paysage mondial pour les producteurs laitiers, alors qu’ils s’efforcent de suivre l’évolution des attitudes des consommateurs et les différences régionales dans les attitudes des consommateurs, tout en capitalisant sur les opportunités potentielles de consommation de produits laitiers. Les boissons à base de plantes ont un halo de santé perçu parmi les consommateurs, attirant l’attention des fournisseurs de produits laitiers.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des boissons à base de plantes sont Glanbia plc. (Irlande), Now Health Group, Inc. (États-Unis), Nutiva Inc (États-Unis), The Simply Good Food Co (États-Unis), Iovate Health Sciences International Inc. (Canada), MusclePharm Corporation (États-Unis), Kerry Group Plc (Irlande ), CytoSport, Inc. (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis), Herbalife Nutrition, Inc. (États-Unis), Danone SA (France), General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis), Orgain Inc. (États-Unis), True Nutrition (États-Unis)

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Développement récent de l’industrie

Starbucks a récemment annoncé qu’il doublait son développement végétalien, en incorporant de nouvelles boissons de spécialité à base de lait à base de plantes dans sa gamme. La société célèbre l’arrivée du printemps en lançant la boisson Iced Toasted Vanilla Oat Milk Shaken Espresso. La nouvelle boisson sans produits laitiers sera ajoutée à la liste croissante de la marque de boissons à base d’espresso secoué sans produits laitiers et de boissons végétaliennes.

Nestlé, un géant alimentaire suisse de premier plan, a prospéré sur le marché thaïlandais des boissons en introduisant une nouvelle version à base de soja du favori des entreprises de boissons maltées au chocolat, Milo.

Dynamique du marché des boissons à base de plantes

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance aux boissons laitières

L’un des facteurs clés de la croissance du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie et l’intolérance aux protéines animales. De plus, l’adoption généralisée d’habitudes alimentaires végétaliennes dans le monde propulse la croissance du marché. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé animale et l’augmentation des intolérants au lactose dans le monde, il y a un changement dans la préférence mondiale pour les boissons à base de plantes. En conséquence, le marché a une perspective plus positive.

Augmentation de la population mondiale d’intolérants au lactose

L’intolérance au lactose est l’une des opportunités les plus récentes pour un marché mondial. La grande majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose. Ce segment de la population mondiale aura toujours besoin d’une alternative sans lactose, que l’industrie des boissons à base de plantes peut fournir. Une autre possibilité est le mouvement pour un mode de vie durable, qui plaide pour des boissons sans danger pour le climat et les animaux. Alors que les gens font des choix plus respectueux de l’environnement pour réduire leur empreinte carbone nationale, le marché mondial accorde une attention particulière à une excellente opportunité pour le marché des boissons à base de plantes.

Occasion

De plus, le développement de nouveaux produits, tels que les boissons à base de plantes, les œufs et la viande, stimule la croissance. Ces produits sont riches en nutriments essentiels et ont un goût presque identique à leurs homologues d’origine animale. D’autres facteurs, tels que de vastes activités promotionnelles menées par des célébrités et des athlètes pour encourager la consommation de produits végétariens afin de maintenir un mode de vie sain et la facilité de disponibilité des produits via la prolifération des canaux de vente au détail en ligne, devraient stimuler encore plus le marché.

Contraintes

Cependant, les fluctuations des prix des matières premières et les coûts élevés des produits devraient limiter la croissance du marché des boissons à base de plantes. Alors que les boissons à base de plantes sont largement disponibles dans les pays développés, l’industrie est confrontée à des défis pour développer ses ventes dans les pays en développement.

Ce rapport sur le marché des boissons à base de plantes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des boissons à base de plantes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

