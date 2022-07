Le marché des blocs de jonction d’une valeur de 6 138,30 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Terminal Blocks Market Forecast to 2028 – Global Analysis – by Type, Function Type, Connection Technologies, Industry, and Device Type », le marché devrait passer de 4 559,97 USD millions en 2022 pour atteindre 6 138,30 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2022 à 2028. Les borniers et connecteurs PCB sont des composants fondamentaux de tous les appareils électroniques. La demande de PCB augmente avec le besoin croissant d’électronique économe en énergie, la mise en œuvre de stratégies de fabrication avancées, la demande croissante d’appareils intelligents et l’adoption croissante de technologies modernes et améliorées dans l’électronique grand public. Les investissements croissants dans l’industrie électronique alimentent davantage la demande de PCB. Par exemple, en décembre 2021, le gouvernement indien a approuvé un plan incitatif de 10 milliards de dollars américains pour établir des industries de puces et d’affichage dans le pays dans le cadre de sa feuille de route pour devenir un centre de fabrication électronique. En janvier 2022, Intel a annoncé son intention d’investir plus de 20 milliards de dollars américains pour construire deux nouvelles usines et établir un nouvel épicentre pour la fabrication de puces avancées dans le Midwest. De telles initiatives des pays et des entreprises pour augmenter leurs capacités de production déterminent la taille du marché des blocs de jonction. Ainsi, de telles perspectives de croissance dans l’industrie électronique augmentent la demande de PCB, entraînant ainsi l’adoption du bornier.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012057/

Aperçu du marché

Marché des borniers L’analyse du marché mondial des blocs de jonction basée sur la géographie est segmentée en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). En termes de part de marché des blocs de jonction, le marché détenait la plus grande part en 2020 et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. L’adoption de la 5G et les investissements des entreprises dans l’infrastructure 5G contribuent à la croissance du marché des blocs terminaux de la région. Ericsson a investi plus de 100 millions de dollars américains dans son usine intelligente 5G au Texas et a expédié les premières radios 5G construites là-bas en mai 2020. En avril 2021, SaskTel a annoncé un investissement de 55 millions de dollars américains en Saskatchewan, au Canada, pour lancer la 5G en 2021 et 2022. Ils ont commencé à déployer leur réseau en décembre 2021, jetant les bases de la future connectivité de la province. Ces investissements des entreprises de télécommunications accélèrent encore la croissance du marché des blocs de jonction en Amérique du Nord. De plus, l’industrie alimentaire et des boissons dans la région a prospéré au cours de la dernière décennie avec l’augmentation rapide de l’adoption de la robotique. Par exemple, Utz Brands Inc. a annoncé ses plans d’automatisation des usines de production pour réduire les coûts opérationnels globaux en 2021. Diverses autres marques, dont Hormel Foods, Tyson Foods et ITC, augmentent également leurs investissements dans l’adoption de la robotique dans leurs usines de production, en particulier pour opérations redondantes telles que l’emballage et l’assemblage. Ainsi, une augmentation de l’adoption de la robotique dans le secteur industriel florissant contribue à la croissance du marché des blocs de jonction en Amérique du Nord.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00012057/

L’analyse du marché des blocs de jonction est segmentée en type, type de fonction, technologie de connexion, industrie et type d’appareil. En fonction du type, le marché est segmenté en barrières, borniers sectionnels, borniers à montage sur circuit imprimé, blocs d’alimentation et autres. Le marché des blocs de jonction, par type de fonction, est segmenté en blocs de jonction de traversée à un niveau, blocs de jonction à deux niveaux, blocs à trois niveaux, bornes de circuit de terre, blocs de jonction à fusibles, etc. Le marché des blocs de jonction, par technologie de connexion, est en outre segmenté en blocs de jonction à ressort, blocs de jonction à vis, connexions à déplacement d’isolant, blocs de jonction de type push-in et connexions spéciales. Le marché, par industrie, est segmenté en équipements commerciaux, CVC, alimentations électriques, commandes industrielles, instruments, équipements de télécommunications, transports et autres. Le marché des borniers, par type d’appareil, est segmenté en circuit de masse, borniers à fusibles et autres. TE Connectivity, Phoenix Contact, Weidmuller, ABB Ltd, Wago et Weco font partie des principaux acteurs du marché des borniers présentés au cours de cette étude. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vue globale de la croissance du marché mondial des blocs de jonction et de son écosystème. Le rapport sur le marché des blocs de jonction fournit des informations détaillées sur le marché, ce qui aide les principaux acteurs à élaborer une stratégie de croissance dans les années à venir.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00012057/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876