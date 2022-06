Le marché des blocs coupe-feu devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Le marché mondial des blocs coupe-feu devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision . Les blocs coupe-feu sont largement utilisés pour empêcher le feu interne de se propager dans les espaces vides entre les murs en recouvrant les espaces avec des blocs coupe-feu composés de différents matériaux et formes . La propriété ignifuge et la flexibilité du matériau contribueront à l’adoption des blocs coupe-feu . L’incidence croissante des incendies et la demande croissante de barrières coupe-feu dans divers secteurs verticaux augmenteront la demande pour le marché des blocs coupe-feu au cours de la période de prévision .

La hausse des prix des matières premières ou des dépenses de transport, les politiques environnementales et les lois gouvernementales entraveront la croissance du marché des blocs coupe-feu .

Dynamique du marché mondial des blocs coupe-feu

Facteurs : Adoption croissante des blocs coupe-feu dans divers secteurs verticaux

Plusieurs secteurs verticaux tels que les industries hospitalières, les sites de fabrication, les papeteries, les salles des machines, l’industrie alimentaire et des boissons, la banque et d’autres secteurs sont sujets à des incendies en raison du court-circuit ou de facteurs connexes dans lesquels la menace de mort et la perte de biens demeurent constant. La sensibilisation croissante à la sécurité incendie et l’adoption de blocs coupe-feu empêcheront la propagation du feu et réduiront les incidences d’incendie, ce qui augmente la demande pour le marché des blocs coupe-feu au cours de la période de prévision au niveau mondial.

Contraintes : coût des matières premières et barrières environnementales

Le coût des matières premières peut entraver la croissance du marché des blocs coupe-feu . Les fluctuations du coût des matières premières peuvent affecter la formation du bloc coupe-feu et sa qualité . L’augmentation du coût des matières premières ou du coût de gestion de la chaîne d’approvisionnement peut également augmenter le coût du produit ou avoir un impact sur la rentabilité des acteurs du marché, ce qui peut entraver la croissance potentielle du marché des blocs de barrière de sapin à travers le monde . Les réglementations et politiques environnementales de différents pays affecteront la croissance du marché des blocs coupe-feu dans cette région .

Opportunités : introduction d’un nouveau matériau de bloc coupe-feu

Les principaux acteurs du marché utilisent des techniques de recherche et développement pour développer des matériaux ou des techniques innovants et de qualité afin de répondre aux demandes non satisfaites des divers clients présents sur le marché mondial . L’introduction de blocs coupe-feu conçus avec une éponge non fibreuse créera une opportunité de croissance lucrative pour le marché . La fixation de pare-feu aux plafonds, sols ou murs créera une barrière coupe-feu temporaire ou permanente recouverte de papier d’aluminium et de bandes intumescentes . Les blocs se dilatent dans des directions opposées lors d’un incendie, se verrouillant dans l’endroit pour sceller le vide, ce qui fournit une barrière efficace contre le feu et les fumées pour empêcher la propagation du feu et l’inhalation de fumées dangereuses . Cela accélérera la croissance du marché des blocs coupe-feu dans les années à venir à travers le monde .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des blocs coupe-feu en fonction du type de matériau, de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de matériel ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Fabriqué en EVA

Fabriqué en mousse

Fabriqué en PU

Les autres

Par applications ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Tuyaux

Câbles

Des murs

Par région ( chiffre d’affaires, milliards USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de type de matériau du marché Fire Barrier Block devrait représenter la plus grande part du marché mondial

En fonction du type de matériau, le marché des blocs coupe-feu est segmenté en EVA, en mousse, en PU et autres . Le matériau Eva représente la plus grande part du marché des barrières coupe-feu en raison de sa qualité de résistance au feu et de sa durabilité . Les blocs coupe-feu à base de matériau EVA sont fabriqués à partir de résine de copolymère d’éthylène et d’ acétate de vinyle . Les résines, à leur tour, sont mélangées avec d’autres additifs tels que des stabilisants et des antioxydants pour créer une mousse ou un plastique qui peut être moulé dans la forme requise . L’EVA est considéré comme l’un des meilleurs matériaux à cet effet car il a une résistance élevée à la traction, peut être facilement moulé dans différentes formes et formes, n’est pas– toxique, a de hautes propriétés de résistance à la déchirure avec une bonne résistance aux chocs ou capacité d’absorption . Cela accélérera la croissance du marché des blocs coupe-feu à travers le monde au cours de la période de prévision .

Suivi par un matériau en mousse a une structure cellulaire . Les cellules sont les espaces clos délimités par la surface d’un objet et remplis de gaz ou de liquide, que l’on peut trouver dans les matériaux en mousse tels que le caoutchouc, le plastique et l’isolation . Les mousses de caoutchouc ont plusieurs cellules reliées par de petits trous appelés pores . Ceux-ci se produisent généralement lorsqu’un gaz ou un liquide est insufflé dans un matériau . Cela contribuera à la croissance du marché des blocs coupe-feu, en raison de la prévention de la propagation du feu .

De plus, le matériau PU ( polyuréthane ) ignifuge est composé de diisocyanate et de polyol . Différents processus de fabrication produisent des polyuréthanes pour produire une variété de formes et de formes, y compris des mousses à cellules rigides, flexibles, ouvertes ou fermées, des élastomères et autres . La structure cellulaire peut être conçue pour des applications spécifiques telles que l’isolation acoustique, thermique ou dynamique . Cela aura un impact positif sur la croissance du marché des barrières coupe-feu en raison de la capacité ignifuge .

L’ Asie – Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché Fire Barrier Block

En fonction des régions, le marché mondial des pare-feu a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie – Pacifique, sont analysés en Asie – Pacifique . La région Asie – Pacifique est estimée pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des blocs coupe-feu dans les années à venir . L’augmentation des activités de construction et les diverses incidences d’incendie dans les hôpitaux signalées pendant la COVID – 19 sont les facteurs qui alimenteront la croissance des blocs coupe-feu dans la région au cours des prochaines années .

Principaux acteurs du marché

Le marché des blocs coupe-feu est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que 3M, CS Group, Thea & Schoen, PFC Corofil, Aimlimited, Rogers Corporation, Ultrablock, STI Firestop, AiM Limited, Block & Company , W. W. _ Grainger, Balco, Inc. et autres . Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché à travers le monde .

