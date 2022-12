Le marché des biscuits croîtra à un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

» Le rapport d’étude gagnant sur le marché des biscuits prend en compte les principaux paramètres, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en % de valeur pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le rapport de classe mondiale sur le marché des biscuits offre des fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la prévision période 2022-2029 pour le marché.

Analyse et taille du marché

Les biscuits sont l’un des snacks emballés les plus connus et les plus populaires au monde. Ils peuvent être mélangés avec une variété d’ingrédients, y compris des noix, de la saveur de chocolat , des copeaux de coco et des garnitures pour sandwich comme des fruits à base de crème, du chocolat et de la confiture.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biscuits était évalué à 110,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 171,70 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (craquelins et biscuits salés et biscuits sucrés), ingrédients (farine, sucre, beurre, chocolat, lait et crème), produit (thé riche, bourbon, biscuits nature, biscuits enrobés de chocolat et biscuits fourrés), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés , dépanneurs, détaillants spécialisés, détaillants en ligne et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts ITC Limited (Inde), Kambly SA (Suisse), Mondelez International (États-Unis), PepsiCo (États-Unis), The Kraft Heinz Company (États-Unis), Annie’s Homegrown, Inc. (États-Unis), Parle Products Pvt. Ltd. (Inde), Patanjali Ayurved (Inde), Britannia (Inde), Kellogg Co (États-Unis), pladis global (Royaume-Uni), Walkers Shortbread Ltd (Royaume-Uni), Lotus Bakeries NV (Belgique), Nestle SA (Suisse), Burton’s Foods Ltd. (Royaume-Uni) Des opportunités Demande croissante de produits sans gluten

Évolution rapide des solutions d’emballage

Innovation croissante des produits et évolution des tactiques de vente

Définition du marché

Les biscuits sont fabriqués avec de la farine, du sucre ou du sel, du beurre ou de l’huile végétale et de la levure chimique pour faire lever. Il s’agit d’un aliment cuit au four à base de farine qui est utilisé comme collation. Ces aliments sont offerts dans une variété de saveurs, de types, de goûts et de textures. Les biscuits ont généralement une saveur sucrée, à base de sucre ou de miel, mais certaines variétés ont une saveur salée ou salée.

Dynamique du marché des biscuits

Conducteurs

Demande croissante de biscuits sains chez les millennials

La demande de biscuits a augmenté en raison des innovations de produits dans l’industrie alimentaire et de l’utilisation d’ingrédients de haute qualité. Les biscuits sous diverses formes, tels que les grains multiples, le ragi et l’avoine, attirent l’attention des milléniaux qui préfèrent rester en forme avec des aliments prêts à manger. De plus, les fabricants de produits de boulangerie attirent les clients avec des solutions d’emballage innovantes, qui devraient stimuler la croissance.

Application croissante de l’industrie cosmétique

Les principaux moteurs du marché mondial des biscuits sont la croissance de la population urbaine mondiale et la demande croissante de collations à emporter, en particulier dans les économies développées et émergentes. De plus, les moteurs commerciaux qui soutiennent l’émergence de parts d’échange de crackers mondiaux comprennent l’urbanisation accélérée, une augmentation des salaires disponibles et le début de modes de vie sédentaires. La présence de supermarchés et de centres commerciaux a accru la visibilité d’une large gamme de biscuits aux saveurs et formes variées. Les publicités télévisées ont également évolué en tant que composante des stratégies de marketing de détail. Les méthodes et tactiques de vente contribuent également à la maturité d’une entreprise. En conséquence, les entreprises de biscuits sont constamment à la recherche de nouvelles idées et de relève pour attirer l’attention des consommateurs.

Opportunité

Les grandes entreprises du marché mondial déploient des efforts considérables pour proposer des biscuits sans gluten dans les rayons des détaillants. Selon une étude de recherche indépendante, un nombre croissant de personnes évitent les aliments contenant du gluten, malgré le fait que la prévalence de la maladie cœliaque est restée stable ces dernières années. Cela ouvre des opportunités aux fabricants de boulangerie pour introduire sur le marché des biscuits sucrés sans gluten.

Contraintes

Le marché des biscuits sera confronté à des défis dans un avenir proche en raison de la hausse des coûts des matières premières et d’une charge fiscale croissante sur l’industrie. De plus, le manque d’ingrédients alimentaires et de main-d’œuvre posera des défis supplémentaires au marché des biscuits.

Ce rapport sur le marché des biscuits fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des biscuits, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Biscuits

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché des biscuits à la fois positif et négatif. L’impact négatif sur le marché a été causé par des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, qui ont conduit les entreprises à fermer leurs usines ou à travailler avec moins d’employés, ce qui a entraîné une faible production. En outre, les consommateurs empilant des articles à longue durée de conservation, tels que des biscuits, ont réduit la disponibilité sur le marché. Néanmoins, les consommateurs à la recherche d’options de collation pratiques et saines ont stimulé la demande de biscuits nutritifs à base d’avoine et de noix.

Développement récent

En mars 2021, Mondelez International a annoncé l’achat de Gourmet Food Holdings Pty Ltd, une entreprise alimentaire australienne qui vend des biscuits et des craquelins haut de gamme. Avec cette acquisition, Mondelez étend son leadership du snacking en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En janvier 2019, Kellogg a investi 215 millions BRL (68 millions USD) pour agrandir l’usine appartenant au groupe Parati à Sao Lourenco, do Oeste, au Brésil. Le groupe Parati exploite deux usines à Santa Catarina et fabrique et vend des biscuits, des craquelins, des bouillons, des pâtes et des boissons en poudre sous les marques Parati, Padoue, Minueto, Zoo Cartoon et Hot Crackers.

