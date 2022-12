Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique valait 1556,15 millions de dollars américains en 2021 et devrait valoir 3880,58 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,1% de 2022 à 2029.

Des biostimulants sont en cours de développement pour aider les agriculteurs à répondre aux besoins agricoles croissants à long terme. La productivité agricole est augmentée par des biostimulants qui augmentent la production et la valeur des cultures. Les biostimulants agricoles sont des mélanges de substances, de microbes et de produits chimiques qui sont appliqués sur le sol ou les plantes pour améliorer la qualité, la vigueur, la productivité et la sensibilité des plantes au stress abiotique.

L’étude de marché préparée par l’équipe Data Bridge Industry Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et plus situation du marché .

Dynamique du marché des biostimulants

chauffeur

Utilisations croissantes pour une production agricole efficace

L’augmentation de l’application dans l’agriculture pour améliorer la germination des graines et l’efficacité des engrais, l’augmentation de la demande de produits cosmétiques comme les crèmes, les shampooings et autres, la croissance rapide de l’industrie marine et l’augmentation des investissements dans le développement de produits avancés sont quelques-uns des principaux facteurs qui propulseront la croissance des biostimulants. marché au cours de la période de prévision.

Certains des principaux moteurs de la demande de biostimulants en Asie-Pacifique sont la demande croissante de produits biologiques, l’expansion croissante de l’industrie marine, l’augmentation des technologies innovantes et l’expansion des efforts de recherche et développement.

opportunité

Les organisations gouvernementales ont déployé des efforts vigoureux pour réglementer la fabrication et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, par exemple en interdisant certains produits chimiques et en fixant des limites de consommation maximales. Par conséquent, il est urgent de développer des produits agrochimiques biosourcés pour réduire les effets nocifs des produits agrochimiques de synthèse sur l’environnement. De plus, les avantages de l’utilisation de biostimulants, tels que B. une faible toxicité, une spécificité élevée et une efficacité accrue, ont conduit à une acceptation croissante de ces produits.

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants

À la suite de la récente pandémie de COVID-19, l’offre et la demande ont été affectées négativement, ce qui a entraîné une baisse de la demande de produits sur le marché. Cependant, la plupart des usines et entreprises de biostimulants ont été autorisées à fonctionner car elles étaient considérées comme une activité essentielle dans la région Asie-Pacifique. Le mouvement continu des produits agroalimentaires et des intrants était considéré comme essentiel dans le cadre d’une stratégie de gestion de la COVID-19.

Lors de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a déclaré que les stocks de récoltes étaient des produits essentiels pour assurer la résilience du marché des biostimulants. En conséquence, les entreprises pourraient continuer à produire des biens. Cependant, la pandémie a affecté la dynamique du marché, la demande de certaines cultures ayant chuté en raison de la pandémie.

ingrédient actif

À base d’acide

à base d’extrait

Vitamines B

chitine

Autre

application

traitement des feuilles

traitement de sol

traitement des semences

origine

Naturellement

synthétique

Consommateur

Les agriculteurs

Industries connexes

instituts de recherche

Autre

Paysage concurrentiel des biostimulants et analyse des parts de marché

Certains des principaux acteurs du marché des biostimulants sont :

BASF SE (Allemagne)

UPL (Inde)

Valagro SpA (Italie)

Groupe Gowan (États-Unis)

FMC Corporation (États-Unis)

ILSA SpA (Italie)

