Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait atteindre la valeur de 3880,58 millions USD d’ici 2029 L'utilisation croissante des biostimulants sous forme de poudre dans les produits cosmétiques tels que les savons, les shampoings et les crèmes propulse le marché des biostimulants vers l'avant. La production de biostimulants liquides destinés à être utilisés dans les engrais et les pesticides, ainsi que la tolérance accrue au stress chez les plantes, devraient propulser le marché des biostimulants en Asie-Pacifique vers de nouveaux sommets.

Le marché des biostimulants Asie-Pacifique était évalué à 1556,15 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3880,58 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Des biostimulants sont en cours de développement pour aider les agriculteurs à répondre à la demande agricole croissante sur le long terme. Les biostimulants augmentent le rendement et la valeur des cultures, améliorant ainsi la productivité agricole. Les biostimulants agricoles sont des mélanges de produits chimiques, de substances et de micro-organismes appliqués sur les plantes ou les sols pour augmenter la vigueur, la production, la sensibilité à la pression abiotique et la qualité des cultures.

Un biostimulant est une substance ou un micro-organisme appliqué aux plantes dans le but d’améliorer l’efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique et/ou les caractéristiques de qualité des cultures, quelle que soit la teneur en éléments nutritifs. Les biostimulants végétaux, par extension, désignent des produits commerciaux contenant des mélanges de telles substances et/ou microorganismes.

Dynamique du marché des biostimulants

Conducteurs

Applications croissantes pour une production agricole efficace

L’augmentation de l’application dans l’agriculture pour améliorer la germination des graines et l’efficacité des engrais, la demande croissante de produits cosmétiques tels que les crèmes, les shampooings et autres, la croissance rapide de l’industrie marine et l’augmentation des investissements dans le développement de produits avancés sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimuler la croissance du marché des biostimulants au cours de la période de prévision.

Certaines des principales raisons qui animent le marché des biostimulants en Asie-Pacifique sont la demande croissante de produits biologiques, l’expansion accrue de l’industrie marine, l’augmentation des technologies innovantes et l’expansion des efforts de recherche et développement.

Demande croissante de l’industrie des soins personnels

L’utilisation croissante des biostimulants sous forme de poudre dans les produits cosmétiques tels que les savons, les shampoings et les crèmes propulse le marché des biostimulants vers l’avant. La production de biostimulants liquides destinés à être utilisés dans les engrais et les pesticides, ainsi que la tolérance accrue au stress chez les plantes, devraient propulser le marché des biostimulants en Asie-Pacifique vers de nouveaux sommets. Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait croître rapidement au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation croissante des biostimulants dans diverses industries.

Opportunité

Les organisations gouvernementales ont déployé des efforts énergiques pour réglementer la production et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, comme l’interdiction de certains produits chimiques et l’établissement de limites de consommation maximales. En conséquence, il est urgent de développer des produits agrochimiques biosourcés afin de réduire les effets nocifs des produits agrochimiques de synthèse sur l’environnement. De plus, les avantages de l’utilisation de biostimulants, tels qu’une faible toxicité, une spécificité élevée et une efficacité accrue, ont conduit à une adoption accrue de ces produits.

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants

À la suite de la récente pandémie de COVID-19, l’offre et la demande ont été affectées négativement, ce qui a entraîné une baisse de la demande du marché pour les produits. Cependant, la plupart des usines et des entreprises de biostimulants ont été autorisées à fonctionner parce qu’elles étaient considérées comme une activité essentielle dans la région Asie-Pacifique. La circulation continue des produits agroalimentaires et des intrants a été considérée comme essentielle dans le cadre d’une stratégie de gestion de la COVID-19.

Portée du marché des biostimulants en Asie-Pacifique

Ingrédient actif

À base d’acide

Basé sur l’extrait

Amendements microbiens

Hydrolysats de protéines

Vitamines B

Autres

Type de culture

Fruits légumes

Céréales & grains

Gazon et plantes ornementales

Oléagineux et légumineuses

Autres cultures

Application

Traitement foliaire

Traitement du sol

Traitement des semences

Les utilisateurs finaux

Les agriculteurs

Industries connexes

Instituts de recherche

Autres

