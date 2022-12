Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait atteindre 3,88 milliards de dollars d’ici 2029. Les agences gouvernementales ont déployé des efforts actifs pour réglementer la production et l'utilisation de produits biologiques, notamment en interdisant certains produits chimiques et en fixant des limites d'utilisation maximales.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des biostimulants en Asie-Pacifique s’élèvera à 1 556,15 millions de dollars américains en 2021 et atteindra 3 880,58 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,1 % sur la période de prévision 2022-2029. valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, les rapports de marché sélectionnés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse détaillée d’experts, une analyse d’importation / exportation et une tarification. Analyse de la production, analyse de la consommation, analyse des brevets et comportement du consommateur.

Des biostimulants sont en cours de développement pour aider les agriculteurs à répondre à la demande agricole croissante sur le long terme. Les biostimulants améliorent la productivité agricole en augmentant le rendement et la valeur des cultures. Les agrobiostimulants sont des mélanges de produits chimiques, de substances et de micro-organismes appliqués aux plantes ou au sol pour augmenter la vigueur, la productivité, la sensibilité aux stress abiotiques et la qualité des cultures.

Un biostimulant est une substance ou un micro-organisme appliqué aux plantes pour améliorer l’efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique et/ou les caractéristiques de qualité des cultures, quelle que soit la teneur en éléments nutritifs. Dans un sens plus large, les biostimulants végétaux sont des produits commerciaux qui contiennent des mélanges des substances mentionnées et/ou des micro-organismes.

demander un exemple de rapport@

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-biostimulants-market

Dynamique du marché des biostimulants

chauffeur

Applications végétales pour une production agricole efficace

L’augmentation des applications dans l’agriculture pour améliorer la germination des graines et l’efficacité des engrais, la demande accrue de cosmétiques tels que les crèmes et les shampooings, la croissance rapide de l’industrie marine et l’augmentation des investissements dans le développement de produits avancés sont quelques-uns des principaux facteurs. Il stimule la croissance du marché des biostimulants au cours de la période de prévision. Certaines des principales raisons qui animent le marché des biostimulants en Asie-Pacifique sont la demande croissante de produits biologiques, l’expansion croissante de l’industrie marine, l’essor des technologies innovantes et l’expansion des efforts de recherche et développement.

Demande croissante dans le secteur des soins personnels

L’utilisation croissante de biostimulants en poudre dans les cosmétiques tels que les savons, les shampooings et les crèmes stimule le marché des biostimulants. La production de biostimulants liquides utilisés dans les engrais et les pesticides et la tolérance accrue des plantes au stress devraient propulser le marché des biostimulants en Asie-Pacifique vers de nouveaux sommets. Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des biostimulants dans diverses industries.

chance

Les agences gouvernementales ont déployé des efforts actifs pour réglementer la production et l’utilisation de produits biologiques, notamment en interdisant certains produits chimiques et en fixant des limites d’utilisation maximales. Par conséquent, il est urgent de développer des pesticides biosourcés pour réduire les effets nocifs des pesticides de synthèse sur l’environnement. De plus, les avantages de l’utilisation de biostimulants, tels que B. faible toxicité, haute spécificité et efficacité accrue, l’acceptation de ces produits augmente.

Demander la table des matières @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-biostimulants-market

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants

À la suite de la récente pandémie de COVID-19, l’offre et la demande ont été affectées négativement, réduisant la demande pour le produit sur le marché. Cependant, la plupart des usines et entreprises de biostimulants sont autorisées à opérer en Asie-Pacifique car elles sont considérées comme des entreprises essentielles. Le mouvement continu des produits et des intrants agricoles a été jugé important dans le cadre d’une stratégie de gestion de la COVID-19. Lors de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a déclaré que les intrants agricoles étaient des produits essentiels pour assurer la résilience du marché des biostimulants. En conséquence, l’entreprise a pu continuer à produire des biens. Cependant, la pandémie a affecté la dynamique du marché car la demande de certaines cultures a diminué en raison de la pandémie.

Portée du marché des biostimulants en Asie-Pacifique

ingrédient actif

à base d’acide

base d’aspiration

Fertilisation microbienne

hydrolysat de protéines

Vitamines B

Autre

type de récolte

fruits et légumes

céréales et céréales

gazon et plantes ornementales

oléagineux et légumineuses

autres cultures

poser sa candidature

traitement des feuilles

traitement de sol

traitement des semences

origine

Naturellement

synthétique

Accès complet au rapport@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-biostimulants-market

Utilisateur final

Les agriculteurs

industrie connexe

laboratoire

Autre

canal de distribution

direct

indirect

Explorez les rapports associés :

https://pdf.ac/1NwS03

https://www.scribd.com/document/613906590/Silage Inoculants and Enzymes Market devrait atteindre 778 $

https://www.mediafire.com/file/svxksnhuxs41ifa/The+market+for+vaccines+and+silage+enzymes+is+expected+to+reach+the+value+of+$778+.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/silage-inoculants-and-enzymes-marketpdf

https://studylib.net/d/4m2L2

https://spaces.hightail.com/receive/xRCAU9EcSV

https://jmp.sh/3vRvwIRY

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com