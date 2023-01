Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 12,1 %, – Principaux acteurs, revenus du marché, croissance des revenus la plus élevée, perspectives régionales, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

Les informations sur les études de marché du rapport sur le marché des biostimulants en Asie-Pacifique aident à établir les facteurs qui sont les plus importants pour les clients et comment les entreprises peuvent incorporer ces facteurs dans ce qu’elles veulent apporter sur le marché. Le rapport contient des données démographiques telles que le sexe, l’âge, le revenu, la profession et le mode de vie qui peuvent aider à comprendre en profondeur la clientèle. Si les entreprises ont une idée de ce à quoi ressemblent leurs clients actuels, elles peuvent savoir à qui commercialiser les produits ou services à l’avenir, car le marketing auprès du mauvais type de client peut entraîner une mauvaise performance du produit.

Si l’entreprise envisage de commercialiser un nouveau produit ou service, il est important de déterminer si le marché lui est ouvert ou non. C’est là qu’intervient le rapport d’étude de marché sur les biostimulants en Asie-Pacifique. Le rapport de l’industrie permet de savoir si le produit sera bien accueilli ou non, si le produit est requis par les clients ciblés, s’il sera viable et quel est son potentiel de réussite. En connaissant le marché et les tendances à venir via le rapport Asie-Pacifique Biostimulant, des stratégies peuvent être développées qui aideront à contrer toute tendance à la baisse qui pourrait affecter l’activité et les tendances à la hausse qui peuvent être utilisées pour faire progresser l’activité.

Des biostimulants sont en cours de développement pour aider les agriculteurs à répondre à la demande agricole croissante sur le long terme. Les biostimulants augmentent le rendement et la valeur des cultures, améliorant ainsi la productivité agricole. Les biostimulants agricoles sont des mélanges de produits chimiques, de substances et de micro-organismes appliqués sur les plantes ou les sols pour augmenter la vigueur, la production, la sensibilité à la pression abiotique et la qualité des cultures.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biostimulants était évalué à 1556,15 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3880,58 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de la des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, production analyse de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

Un biostimulant est une substance ou un micro-organisme appliqué aux plantes dans le but d’améliorer l’efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique et/ou les caractéristiques de qualité des cultures, quelle que soit la teneur en éléments nutritifs. Les biostimulants végétaux, par extension, désignent des produits commerciaux contenant des mélanges de telles substances et/ou microorganismes.

Développement récent

UPL Limited collaborera avec Chr. Hansan, une société de biosciences d’Asie-Pacifique, développera des biosolutions microbiennes en octobre 2021. (Y compris les biostimulants et les biopesticides). ?

Isagro SPA a acquis Phoenix Del en octobre 2020 pour se développer via des lignes externes dans les segments des fongicides et des biosolutions à base de cuivre. Cette acquisition vise à développer davantage de produits dans le segment des biostimulants.

Tradecorp International a lancé PhylgreenVR, une expérience passionnante de réalité virtuelle à 360° à la première personne au Kenya, en mars 2018. Le voyage stéréoscopique à 360° à travers l’ensemble. Le procédé Phylgreen pourrait séduire les agriculteurs du pays et stimuler les ventes de la gamme Phylgreen sur le marché kenyan.

Portée du marché des biostimulants en Asie-Pacifique

Le marché des biostimulants est segmenté en fonction des ingrédients actifs, du type de culture, de la méthode d’application, de la forme, de l’origine, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Ingrédient actif

À base d’acide

Basé sur l’extrait

Amendements microbiens

Hydrolysats de protéines

Vitamines B

Chitine

Chitosane

Autres

Sur la base des ingrédients actifs, le marché est segmenté en amendements microbiens à base d’acides, à base d’extraits, d’hydrolysats de protéines, de vitamines B, de chitine, de chitosane et autres.

Type de culture

Fruits légumes

Céréales & céréales

Gazon et plantes ornementales

Oléagineux et légumineuses

Autres cultures

En fonction du type de culture, le marché est segmenté en fruits et légumes, céréales et céréales, gazon et plantes ornementales, oléagineux et légumineuses et autres cultures.

Application

Traitement foliaire

Traitement du sol

Traitement des semences

Sur la base de la méthode d’application, le marché est segmenté en traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences.

Former

Liquide

Sec

Basé sur la forme, le marché est segmenté en liquide et sec.

Origine

Naturel

Synthétique

Sur la base de l’origine, le marché est segmenté en biostimulants naturels et biostimulants synthétiques.

Les utilisateurs finaux

Les agriculteurs

Industries connexes

Instituts de recherche

Autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en agriculteurs, industries connexes, instituts de recherche et autres.

Canal de distribution

Direct

Indirect

Basé sur le canal de distribution, le marché est segmenté en direct et indirect.

Analyse de la part de marché des biostimulants

Le paysage concurrentiel du marché biostimulant fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit , dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des biostimulants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché biostimulant sont:

BASF SE (Allemagne)

UPL (Inde)

Valagro SpA (Italie)

Groupe Gowan (États-Unis)

FMC Corporation (États-Unis)

ILSA SpA (Italie)

PA (Italie)

Biostadt India Limited (Inde)

EBIC (Espagne)

Hello Nature Inc (États-Unis)

PA (Italie)

Koppert (Pays-Bas)

Lallemand, Inc. (Canada)

Novozymes (Danemark)

AGRION (Grèce)

Micromix (Inde)

FAUST BIO-AGRICULTURAL SERVICES INC (ÉTATS-UNIS)

AgriChem SA (Australie)

Analyse / aperçus régionaux du marché des biostimulants

Le marché des biostimulants est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, ingrédients actifs, type de culture, méthode d’application, forme, origine, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biostimulants sont l’Inde, la Chine, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique représente une part importante en raison des activités agricoles élevées. Les biostimulants sont utiles par rapport aux biofertilisants et aux pesticides car ils augmentent la productivité dans un rapport élevé tout en aidant à maintenir une agriculture durable. En conséquence, la demande de biostimulants augmente en Asie. L’Inde domine le marché des biostimulants en raison de sa forte activité agricole, et les biostimulants aident ce pays à produire des produits alimentaires de haute qualité. Selon l’Autorité de développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés, l’Inde a exporté des fruits et légumes d’une valeur d’environ 1 469,33 millions USD de 2018 à 2019. En raison de l’augmentation de la demande alimentaire dans le monde, le marché des biostimulants se développe à un rythme rapide, avec un CAGR important dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché biostimulant Asie-Pacifique ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des biostimulants en Asie-Pacifique ?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Asie-Pacifique Biostimulant ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché biostimulant Asie-Pacifique ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Asie-Pacifique Biostimulant auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Asie-Pacifique Biostimulant ?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

