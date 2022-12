Le marché des biostimulants en Amérique du Sud devrait se développer à un TCAC de 13,8% de 2022 à 2029 Sur la base des ingrédients actifs, le marché des biostimulants d'Amérique du Sud est segmenté en amendements microbiens à base d'acides, d'extraits, d'hydrolysats de protéines, de vitamines B, de chitine, de chitosane et autres. En 2022, le segment à base d'acide devrait dominer le marché car il contient des composants importants, tels que l'acide humique, l'acide fulvique, et il augmente la productivité et la croissance de la plante.

Le marché des biostimulants en Amérique du Sud devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait se développer à un TCAC de 13,8 % de 2022 à 2029, atteignant un total de 1 447,76 millions de personnes.

Afin d’aider les agriculteurs à répondre durablement à la demande croissante de l’agriculture, des biostimulants ont été créés. Les biostimulants augmentent la production et la valeur des cultures, ce qui a un impact favorable sur la productivité des exploitations. Les biostimulants agricoles sont des mélanges de divers produits chimiques, substances et micro-organismes qui sont administrés aux sols ou aux plantes pour augmenter la qualité, la vigueur, la productivité et la sensibilité des cultures au stress abiotique.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des biostimulants sont l’adoption croissante de produits biologiques dans l’agriculture, le besoin croissant d’augmenter la production agricole pour faire face à l’augmentation de la pression démographique et les rendements instables de l’agriculture en raison des changements climatiques. L’augmentation de la production agricole en Amérique du Sud crée des opportunités pour la croissance du marché. Les problèmes de contamination de la qualité des biostimulants lors de la fabrication et du transport constituent le principal obstacle au marché des biostimulants.

Ce rapport sur le marché des biostimulants fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des biostimulants en Amérique du Sud

Sur la base du type de culture, le marché des biostimulants en Amérique du Sud est segmenté en fruits et légumes, céréales et céréales, gazon et plantes ornementales, oléagineux et légumineuses et autres cultures. En 2022, le segment des fruits et légumes devrait dominer le marché en raison de sa forte production à l’échelle mondiale. Les agriculteurs produisent davantage de fruits et de légumes pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Il a été observé qu’une production élevée de fruits et légumes nécessitera davantage de biostimulants à croissance et productivité élevées, de sorte que ce secteur domine le marché.

Analyse au niveau du pays du marché des biostimulants en Amérique du Sud

Le marché des biostimulants en Amérique du Sud est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, ingrédients actifs, type de culture, méthode d’application, forme, origine, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biostimulants en Amérique du Sud sont le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Pérou, le Chili, l’Équateur, l’Uruguay, le Paraguay et le reste de l’Amérique du Sud.

Le Brésil représentait une part maximale du marché des biostimulants en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs locaux dans la région. L’Argentine représente le deuxième marché en importance en raison de la croissance croissante des technologies agricoles dans la région. La Colombie a connu une forte croissance des biostimulants en raison du grand nombre d’agriculteurs dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biostimulants

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biostimulants en Amérique du Sud sont UPL, Lallemand Inc., Agrinos, Koppert Biological Systems, Syngenta, SICIT Group SpA, Isagro SpA, ILSA SpA, OMEX, Trade Corporation International, Bayer AG, Marrone Bio Innovations, Inc., SEIPASA, SA, Innovak Global, SA de CV, Stoller Group, Yara, BASF SE, Novozymes, Atlantica Agricola, Italpollina Spa, SummitAgro et autres.

Par exemple,

En juillet 2020, Syngenta a annoncé une collaboration avec l’IICA (Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture). Ainsi, la collaboration a pu mettre en œuvre des actions visant à accroître la productivité des agriculteurs de manière durable et à protéger la sécurité alimentaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cela a permis à l’entreprise de mettre en œuvre des développements scientifiques dans le domaine de la protection des cultures et de l’amélioration des semences dans les zones rurales d’Amérique latine et des Caraïbes en collaboration avec l’IICA.

