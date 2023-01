Le marché des biostimulants d’algues marines devrait atteindre 1,56 milliard USD au cours de la période de prévision 2022-2029, avec un TCAC de 7,8%

Le marché des biostimulants de varech devrait atteindre 857 millions de dollars d’ici 2021 et 1,56 milliard de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,8 % sur cette période.

Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs. Ces analyses complètent les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Les acteurs du marché des biostimulants devraient travailler avec des experts et des chercheurs pour affiner le processus d’identification, d’isolement, d’extraction et de concentration de composés biologiques spécifiques d’algues marines afin de fournir une gamme de produits biostimulants puissants.

Dynamique du marché des biostimulants aux algues

conducteur

Augmentation de la demande de produits biologiques et augmentation de la recherche et du développement.

L’augmentation des applications agricoles pour améliorer la germination et la fertilisation des graines, la demande croissante de produits cosmétiques tels que les shampooings et les crèmes pour le visage, la croissance rapide de l’industrie maritime et l’augmentation des investissements dans le développement de produits de luxe sont quelques-uns des facteurs à l’origine de cette tendance. Croissance du marché des algues au cours de la période de prévision.

Certains des principaux facteurs qui animent le marché mondial des biostimulants d’algues marines sont l’augmentation de la demande de produits biologiques, l’accélération de la croissance de l’industrie marine, l’augmentation des technologies innovantes et l’expansion des activités de recherche et développement. .

Les caractéristiques écologiques et la demande croissante dans l’industrie des soins personnels stimulent la croissance du marché.

L’utilisation croissante des algues sous forme de poudre dans les cosmétiques tels que les savons, les shampooings et les crèmes pour le visage stimule le marché des biostimulants aux algues. La production d’algues liquides utilisées dans les engrais et les pesticides, associée à une résistance accrue au stress des plantes, devrait propulser le marché mondial des extraits d’algues vers de nouveaux sommets.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets nocifs des pesticides et des engrais chimiques de synthèse stimule également la croissance du marché. Les biostimulants sont largement utilisés en raison de leur faible empreinte écologique, des sols non toxiques et non polluants.

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants aux algues

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande à la population mondiale de consommer les aliments immunostimulants dont l’organisme a besoin pour lutter contre les maladies infectieuses. Par conséquent, la consommation accrue de produits biosourcés dans la population a stimulé la demande du marché pour les biostimulants à base d’algues.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur la vie des gens dans le monde entier. À mesure que les cas augmentent, presque tous les pays imposent des restrictions gouvernementales strictes telles que des fermetures, des fermetures de secteurs industriels et commerciaux, etc. Il est important de booster son immunité pour lutter contre cette épidémie.

Étendue du marché mondial des biostimulants d’algues marines

Campaña

algues brunes

Commencer le roja

clorelle

Type de culture

fruits et légumes

céréales complètes

autres cultures

application

traitement foliaire

traitement du sol

traitement des semences

utilisateur final

fermier

Produits associés

laboratoire

Autre



Analyse régionale / aperçu du marché Biostimulants aux algues

En Amérique du Nord, les États-Unis dominent alors que l’augmentation de l’activité agricole augmente la production et augmente la demande de produits biostimulants. La croissance de la Chine dans la région Asie-Pacifique est tirée par la plupart des fabricants d’aliments et de boissons qui se tournent vers les biostimulants à base d’algues pour stimuler la production naturelle dans la région, tandis que la France domine le marché alors que les gens délaissent les engrais chimiques en raison de problèmes de santé. Adoption accrue des biostimulants à base d’algues.

