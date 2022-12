Le marché des biostimulants aux algues devrait atteindre un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des biostimulants aux algues était évalué à 0,857 milliard de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1,56 milliard de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,8 % sur la période de prévision 2022-2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge fournit une analyse d’experts approfondie, une analyse d’importation / exportation, une tarification l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Les entreprises du marché des biostimulants doivent travailler avec des experts et des chercheurs pour perfectionner le processus d’identification, d’isolement, d’extraction et de concentration de biocomposés spécifiques à partir d’algues afin de développer divers produits biostimulants puissants.

Dynamique du marché des biostimulants aux algues

chauffeur

Augmentation de la demande de produits biologiques et augmentation de la recherche et du développement

L’augmentation de l’application agricole pour améliorer la germination des graines et l’efficacité des engrais, l’augmentation de la demande de produits cosmétiques comme le shampooing, la crème et autres, la croissance rapide de l’industrie marine et l’augmentation des investissements pour le développement de produits avancés sont quelques-uns des facteurs qui stimuleront la croissance du marché des algues dans les prévisions. point final.

Certains des facteurs clés qui animent le marché mondial des biostimulants aux algues sont la demande croissante de produits biologiques, la croissance croissante de l’industrie marine, l’essor des technologies innovantes et l’expansion des activités de recherche et développement.

Les capacités écologiques et la demande croissante de l’industrie des soins personnels alimentent la croissance du marché

L’utilisation croissante d’algues en poudre dans les produits cosmétiques tels que les savons, les shampooings et les crèmes stimule le marché des biostimulants dérivés des algues. La production d’algues liquides à utiliser dans les engrais et les pesticides et la tolérance accrue des plantes au stress devraient propulser le marché mondial des extraits d’algues vers de nouveaux sommets.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets nocifs des pesticides et des engrais de synthèse chimique est également le moteur de la croissance du marché. Les biostimulants ont une faible empreinte écologique, sont non toxiques et ne polluent pas les sols, ce qui a conduit à leur utilisation généralisée.

opportunité

Les organisations gouvernementales ont déployé des efforts énergiques pour réglementer la fabrication et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, comme l’interdiction de l’utilisation de certains produits chimiques et la fixation de limites de consommation maximales. Par conséquent, il est urgent de développer des produits agrochimiques biosourcés pour réduire les effets nocifs des produits agrochimiques de synthèse sur l’environnement. De plus, les avantages de l’utilisation de biostimulants, tels que B. une faible toxicité, une spécificité élevée et une efficacité accrue, ont conduit à une acceptation croissante de ces produits. En conséquence, il existe de nombreuses opportunités de développement de biostimulants sur le marché.

restrictions

Cependant, le coût de production complexe et élevé des biostimulants à base d’algues freine la croissance du marché. Un autre facteur entravant la croissance du marché des extraits d’algues est la demande de produits Clean Label. Les règles et réglementations strictes du gouvernement obligent constamment l’industrie à répondre aux besoins des consommateurs. L’examen constant des consommateurs soucieux de leur santé a obligé les parties prenantes à revoir les procédures à plusieurs reprises.

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants aux algues

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande à la population mondiale de consommer des aliments stimulant le système immunitaire, dont le corps humain a besoin pour lutter contre l’épidémie. En conséquence, la consommation de produits biosourcés par la population augmente, ce qui augmente la demande du marché des biostimulants à base d’algues.

L’épidémie de COVID-19 a un impact profond sur la vie des gens dans le monde entier. Avec le nombre croissant de cas, des réglementations gouvernementales strictes telles que les couvre-feux, la fermeture d’industries et de secteurs d’activité, etc. sont mises en œuvre dans presque tous les pays. Il est crucial de renforcer l’immunité pour lutter contre cette pandémie.

Portée du marché mondial des biostimulants aux algues

espèces

algues brunes

Algues rouges

Les algues vertes

type de culture

Fruits légumes

Céréales & Grains

Autres cultures

application

traitement des feuilles

traitement de sol

traitement des semences

Consommateur

Les agriculteurs

Industries connexes

instituts de recherche

Autre

Analyse régionale / aperçu du marché Biostimulants aux algues

En Amérique du Nord, les États-Unis dominent en raison de l’augmentation de l’activité agricole pour atteindre des rendements élevés et de la demande croissante de biostimulants. La Chine se développe en Asie-Pacifique parce que la plupart des fabricants d’aliments et de boissons se tournent vers les biostimulants à base d’algues pour stimuler naturellement leur production dans la région, tandis que la France domine le marché parce que les gens évitent les engrais chimiques pour des raisons de santé Acceptation accrue des biostimulants à base d’algues en France .

