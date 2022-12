Le marché des biostimulants aux algues devrait atteindre la valeur de 1,56 milliard USD au cours de la période de prévision 2022-2029 Le marché des biostimulants aux algues est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, espèce, type de culture, méthode d'application, forme, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Le marché des biostimulants aux algues était évalué à 0,857 milliard USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1,56 milliard USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Les entreprises du marché des biostimulants devraient collaborer avec des experts et des chercheurs pour perfectionner le processus d’identification, d’isolement, d’extraction et de concentration de biocomposés spécifiques à partir d’algues afin de développer divers produits biostimulants efficaces.

Dynamique du marché des biostimulants aux algues

Conducteurs

Demande croissante de produits biologiques et augmentation de la recherche et du développement

L’augmentation de l’application agricole pour améliorer la germination des graines et l’efficacité des engrais, la demande croissante de produits cosmétiques tels que le shampooing, la crème et autres, la croissance fulgurante de l’industrie marine et l’augmentation des investissements pour le développement de produits avancés sont quelques-uns des facteurs qui stimuleront le croissance du marché des algues au cours de la période de prévision.

Certains des principaux facteurs qui animent le marché mondial des biostimulants aux algues sont la demande croissante de produits biologiques, la croissance accrue de l’industrie marine, l’augmentation des technologies innovantes et l’expansion des activités de recherche et développement.

La capacité écologique et la demande croissante de l’industrie des soins personnels augmentent la croissance du marché

L’utilisation croissante des algues sous forme de poudre dans les produits cosmétiques tels que les savons, les shampooings et les crèmes propulse le marché des biostimulants aux algues vers l’avant. La production d’algues liquides à utiliser dans les engrais et les pesticides, ainsi que la tolérance accrue au stress des plantes, devraient propulser le marché mondial des extraits d’algues vers de nouveaux sommets.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets nocifs des pesticides et des engrais de synthèse chimique alimente également la croissance du marché. Les biostimulants ont une faible empreinte écologique, sont non toxiques et ne polluent pas le sol, ce qui a conduit à leur utilisation généralisée.

Impact du COVID-19 sur le marché des biostimulants aux algues

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande à la population mondiale de consommer des aliments renforçant l’immunité dont le corps humain a besoin pour lutter contre l’épidémie. En conséquence, la consommation de la population de produits biosourcés augmente, augmentant la demande pour le marché des biostimulants aux algues marines. L’épidémie de COVID-19 a eu un effet profond sur la vie des gens partout dans le monde. Avec le nombre croissant de cas, des réglementations gouvernementales strictes telles que le confinement, la fermeture d’industries et de secteurs d’activité, etc., sont mises en œuvre dans presque tous les pays. Il est essentiel de renforcer l’immunité pour lutter contre cette pandémie.

Portée du marché mondial des biostimulants aux algues

Espèces

Algues brunes

Algues rouges

Les algues vertes

Type de culture

Fruits légumes

Céréales & graines

Gazon et plantes ornementales

Graines oléagineuses et légumineuses

Autres cultures

Application

Traitement foliaire

Traitement du sol

Traitement des semences

Formulaire

Liquide

Sécher

Les utilisateurs finaux

Les agriculteurs

Industries connexes

Instituts de recherche

Autres

Canal de distribution

Direct

Indirect

Analyse régionale / aperçu du marché des biostimulants aux algues

Le marché des biostimulants aux algues est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, espèce, type de culture, méthode d’application, forme, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

En Amérique du Nord, les États-Unis dominent en raison de l’augmentation de l’activité agricole pour produire des rendements élevés, augmentant la demande de produits biostimulants. La Chine se développe en Asie-Pacifique parce que la plupart des fabricants d’aliments et de boissons se tournent vers les algues biostimulantes pour augmenter naturellement leur production dans la région, tandis que la France domine le marché parce que les gens délaissent les engrais chimiques en raison de problèmes de santé, ce qui a accru l’adoption des algues bio stimulantes en France.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biostimulant aux algues

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biostimulants aux algues sont:

GrainCorp (Australie)

Malteurop (France)

Rahr Corporation (États-Unis)

Boortmalt (Belgique)

Indesso, (Espagne)

