Le marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un taux de TCAC de 10,90 % pour atteindre 7,07 milliards USD

Le marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique , qui avait une valeur de 3,09 milliards USD en 2022, devrait atteindre 7,07 milliards USD d’ici 2030, affichant un TCAC de 10,90 % de 2023 à 2030.

Les rapports de marché créés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande en plus de des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs.

Les plantes utilisent des micro-organismes ou des mélanges appelés biostimulants pour améliorer leur production et modifier leurs caractéristiques. La prise de conscience croissante des conséquences négatives et à long terme des produits chimiques synthétiques utilisés pour stimuler la croissance des plantes fait augmenter la demande de biostimulants, ce qui aidera le marché à se développer au cours de la période projetée. Par conséquent, l’intérêt croissant pour les articles courants et naturels contribue à la croissance du secteur commercial, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique.

Dynamique du marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Croissance des pratiques de production biologique

Les biostimulants sont importants pour l’avenir des filières agricoles en termes de stimulation des pratiques biologiques. Les biostimulants peuvent augmenter la microflore du sol, ce qui contribue à rendre l’absorption des nutriments plus efficace. Les biostimulants sont associés au jardinage et à l’agriculture biologique, qui connaissent actuellement de bons progrès également dans l’agriculture conventionnelle.

Celles-ci sont progressivement observées en réponse à la demande des clients pour des pratiques agricoles « plus douces ». Avec le besoin croissant de répondre à l’importance des pratiques agricoles sûres et de la suffisance alimentaire, l’industrie des aliments biologiques enregistre un taux de croissance exponentiel qui stimulera probablement la croissance du marché.

Des opportunités

Demande croissante de biostimulants agricoles

Les fabricants du marché des biostimulants ont pour objectif immédiat ou à court terme de gérer les flux et les stocks avec une grande flexibilité pour faire preuve de flexibilité face aux défis de la pandémie. Ils se concentrent fortement sur des applications importantes telles que le développement de biostimulants agricoles pour fabriquer des céréales et des grains, des oléagineux et des légumineuses, et des fruits et légumes, entre autres. Les entreprises transmettent des stratégies commerciales à moyen et à long terme pour adapter les tendances potentielles dans un avenir proche.

De plus, les avantages de l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, tels qu’une faible toxicité, une efficacité accrue et une spécificité élevée, ont conduit à améliorer l’adoption des biostimulants. En conséquence, il existe de nombreux marchés de biostimulants biosourcés qui créent des opportunités pour la croissance des biostimulants sur le marché.

Contraintes/ Défis

Problème lié au marché des biostimulants

Des problèmes de qualité dans la fabrication de biostimulants peuvent entraver la demande de biostimulants et entraver la croissance du marché. En outre, la forte demande de produits de substitution tels que les micronutriments, les enzymes, les protéines, les acides aminés et d’autres composés pourrait remettre en cause la croissance du marché ciblé au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des biostimulants fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a ralenti les investissements dans l’industrie agricole à l’échelle mondiale. Le secteur agricole a été touché en raison de l’impossibilité d’accéder aux marchés, du manque de main-d’œuvre et du manque de biostimulants, entre autres. De plus, la pandémie a eu un impact significatif sur différents segments de biostimulants, provoquant des perturbations dans les processus de production, les livraisons de produits en temps opportun, la chaîne d’approvisionnement et autres. Dans l’ère post-pandémique, le marché des biostimulants devrait émerger avec de nouvelles normes, politiques et plans.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En octobre 2021, UPL Limited a collaboré avec Chr. Hansan est une entreprise mondiale de biosciences. L’objectif principal de cette collaboration est de développer des biosolutions microbiennes telles que des biopesticides et des biostimulants. ​

En octobre 2020, Isagro SPA a acquis Phoenix Del pour se développer via des lignes externes dans les segments des fongicides à base de cuivre et des biosolutions. Cette acquisition vise à former des produits avancés dans le segment des biostimulants.

Portée du marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

Origine

Naturel

Biostimulants biosynthétiques

Ingrédients actifs

À base d’acide

Basé sur l’extrait

Hydrolysat de protéines

Amendements microbiens

Les utilisateurs finaux

Les agriculteurs

Autres

Canal de distribution

Direct

Indirect

Analyse / aperçus régionaux du marché des biostimulants

Le marché des biostimulants est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, origine, ingrédients actifs, type de culture, méthode d’application, forme, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biostimulants sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biostimulants

Le paysage concurrentiel du marché des biostimulants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des biostimulants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biostimulants sont :

Saveurs et parfums Bell (États-Unis)

Rutland Biodynamics Ltd. (Royaume-Uni)

Produits Prakruti (Inde)

Ambe Phytoextracts Pvt. Ltd. (Inde)

The Green Labs LLC (États-Unis)

Berje, Inc. (États-Unis)

Méthodologie de recherche: marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

