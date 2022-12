Le marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 7,07 milliards de dollars américains d’ici 2030. Les biostimulants sont importants pour l'agriculture future car ils favorisent l'agriculture biologique. Les biostimulants peuvent augmenter la microflore du sol et rendre l'absorption des nutriments plus efficace. Les biostimulants sont pertinents dans l'horticulture et l'agriculture biologique et font désormais de bons progrès dans l'agriculture conventionnelle également.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique atteindra 7,07 milliards de dollars américains en 2030, contre 3,09 milliards de dollars américains en 2022, à un TCAC de 10,90 % en 2019 correspondant à la période de prévision 2023-2030.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, le réseau de distributeurs et partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et des écarts de demande.

Les biostimulants sont des micro-organismes ou des mélanges que les plantes utilisent pour libérer la production et agir sur leurs propriétés. La prise de conscience croissante des effets nocifs et à long terme des produits chimiques artificiels sur la croissance des plantes stimule la demande de biostimulants, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché des biostimulants au cours de la période de prévision. Par conséquent, l’intérêt croissant pour le quotidien et le naturel soutient le développement du secteur des entreprises, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique.

Dynamique du marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

chauffeur

Pratiques culturales de la production biologique

Les biostimulants sont importants pour l'agriculture future car ils favorisent l'agriculture biologique. Les biostimulants peuvent augmenter la microflore du sol et rendre l'absorption des nutriments plus efficace. Les biostimulants sont pertinents dans l'horticulture et l'agriculture biologique et font désormais de bons progrès dans l'agriculture conventionnelle également.

Cela commence à être considéré comme une réponse à la demande des clients pour des méthodes agricoles «plus douces». Le besoin croissant de répondre à l’importance de pratiques agricoles sûres et d’une alimentation suffisante entraîne l’industrie des aliments biologiques à un taux de croissance exponentiel qui devrait stimuler la croissance du marché.

chance

Demande croissante de biostimulants agricoles

Les fabricants du marché des biostimulants se concentrent sur la gestion des flux et des stocks avec une grande flexibilité à court ou à court terme pour gagner en flexibilité face aux défis pandémiques. Ils sont très axés sur des applications importantes telles que le développement de biostimulants agricoles pour la production de céréales et de céréales, d’oléagineux et de légumineuses, de fruits et légumes et autres. Les entreprises communiquent des stratégies commerciales à moyen et à long terme pour tenir compte des tendances futures potentielles.

De plus, l’introduction de biostimulants est en augmentation en raison des avantages de l’utilisation de produits organiques tels qu’une faible toxicité, une efficacité élevée et une spécificité élevée. En conséquence, il existe de nombreux marchés pour les biostimulants biosourcés, créant des opportunités de croissance pour les biostimulants sur le marché.

Limitation/Défi

Sujets pertinents du marché des biostimulants

Les problèmes de qualité dans la fabrication des biostimulants peuvent inhiber la demande de biostimulants et entraver la croissance du marché. De plus, la forte demande de produits alternatifs tels que les micronutriments, les enzymes, les protéines, les acides aminés et d’autres composés pourrait remettre en cause la croissance du marché cible au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des biostimulants traite des opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse des importations et des exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des parts de marché, de l’impact des acteurs du marché national et local, des bourses, des revenus émergents et des changements dans la réglementation du marché. détails à. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et avantages des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Impact du Covid-19 sur le marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a ralenti les investissements dans l’agro-industrie à l’échelle mondiale. Le secteur agricole est affecté, entre autres, par l’inaccessibilité des marchés, le manque de main-d’œuvre et le manque de biostimulants. La pandémie a également eu un impact significatif sur les différents secteurs des biostimulants, perturbant les processus de production, la livraison rapide des produits et les chaînes d’approvisionnement. Dans l’ère post-pandémique, le marché des biostimulants devrait émerger avec de nouvelles réglementations, politiques et initiatives.

Impact attendu du ralentissement économique sur le prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. L’impact attendu de la récession sur le prix et l’accessibilité des produits est reflété dans les rapports d’analyse du marché et les services d’information de DBMR. Cela permet aux clients de garder une longueur d’avance sur la concurrence, de prévoir les ventes et les revenus et de prévoir les coûts de profits et pertes.

le dernier développement

En octobre 2021, UPL Limited a annoncé que Chr. Hansan était une entreprise mondiale des sciences de la vie. L’objectif principal de cette collaboration est le développement de bio-solutions à base de microbes telles que les bio-insecticides et les bio-stimulants. .

En octobre 2020, Isagro SPA a acquis Phoenix Del pour développer des fongicides et des biosolutions à base de cuivre via une ligne externe dans le segment. Cette acquisition vise à façonner des produits haut de gamme dans le secteur des biostimulants.

Portée du marché des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

origine

Naturellement

biostimulants biosynthétiques

ingrédient actif

à base d’acide

base d’aspiration

hydrolysat de protéines

Fertilisation microbienne

Utilisateur final

Les agriculteurs

Autre

canal de distribution

direct

indirect

Analyse / aperçus régionaux du marché des biostimulants

Comme mentionné ci-dessus, il analyse le marché des biostimulants et fournit des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, pays d’origine, ingrédient actif, espèce végétale, méthode d’application, forme, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biostimulants sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud, une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des biostimulants

Le paysage concurrentiel du marché biostimulants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue du produit. . , l’application est incluse. Domaine. Les points de données fournis ci-dessus sont uniquement liés à l’accent mis par la société sur le marché des biostimulants.

Les principaux acteurs du marché des biostimulants comprennent:

Saveurs et parfums Bell (États-Unis)

Rutland Biodynamics Ltd. (Grande Bretagne)

Produits Prakruti (Inde)

Ambe Phytoextracts SA. Ltd (Inde)

Green Labs LLC (États-Unis)

Berje, Inc. (Est)

Méthodologie de recherche : marchés des biostimulants au Moyen-Orient et en Afrique

La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, le modèle de données comprend la grille de positionnement du fournisseur, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, les prix d’analyse, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse mondiale par rapport à la région et la part du fournisseur. Pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche, contactez un expert de l’industrie en laissant une demande.

