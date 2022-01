Le marché des biosimilaires devrait se développer à un TCAC robuste d’ici 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Un biosimilaire est un produit biologique similaire à un produit biologique approuvé par la FDA d’un autre fabricant. En raison des complexités associées au développement et à la fabrication de produits biosimilaires, ceux-ci sont fabriqués par des entreprises dotées d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et d’une expertise scientifique approfondie. Le processus d’approbation de la FDA pour les produits biosimilaires est rigoureux et permet une sécurité élevée pour les utilisateurs finaux.

Un produit biosimilaire est une substance dérivée de cellules vivantes et utilisée pour le traitement de diverses maladies. En termes de sécurité et d’efficacité, un produit biosimilaire ne présente aucune différence cliniquement significative par rapport au produit de référence. La seule différence mineure dans les composants cliniquement inactifs est admissible dans le produit biosimilaire. Il est également connu comme produit de référence utilisé pour le développement et la fabrication de produits biologiques tels que les médicaments.

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché des biosimilaires

1. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

2. Pfizer Inc.

3. Biocon

4. Samsung BioLogics

5. Mylan NV

6. Amgen Inc.

7. Celltrion Healthcare Co.,Ltd.

8. Sandoz International GmbH

9. STADA Arzneimittel AG

10. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT-Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché des biosimilaires qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des biosimilaires, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage du COVID-19, Covid- 19 Impact sur les régions clés et proposition aux acteurs du marché des biosimilaires pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

On the basis of product the market is segmented into recombinant non-glycosylated proteins, recombinant glycosylated proteins, peptides and others. The recombinant non-glycosylated proteins market is further segmented into insulin, recombinant human growth hormone, granulocyte colony-stimulating factor and interferons. The recombinant glycosylated proteins segment is bifurcated into monoclonal antibodies and erythropoietin. The peptides segment is also classified into calcitonin and glucagon. Based on application the market is segmented into oncology, autoimmune diseases, chronic diseases, blood disorders, infectious diseases, growth hormone deficiency and others.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des biosimilaires en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2027 pour l’ensemble du marché des biosimilaires en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientation du rapport de recherche d’Insight Partners

2 Points clés à retenir

3 Paysage du marché des biosimilaires

3.1 Aperçu du marché

3.2 Segmentation du marché

3.2.1 Marché des biosimilaires – Par produit

3.2.2 Marché des biosimilaires – Par application

3.2.3 Marché des biosimilaires – Par région

3.2.3.1 Par pays

3.3 Analyse PEST

3.3.1 Amérique du Nord – Analyse PEST

3.3.2 Europe – Analyse PEST

3.3.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

3.3.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse PEST

3.3.5 Amérique du Sud et centrale – PEST Analyse

4 Marché des biosimilaires – Dynamique clé de l’industrie

4.1 Principaux moteurs du marché

4.2 Principales contraintes du marché

4.3 Opportunités clés du marché

4.4 Tendances futures

4.5 Analyse d’impact

5 Marché des biosimilaires – Analyse

globale 5.1 Aperçu du marché

mondial des biosimilaires 5.2 Prévisions et analyse des revenus du marché mondial des biosimilaires (en millions de dollars américains)

5.3 Positionnement du marché / part de marché

5.4 Performance des acteurs clés

5.5 Analyse des essais cliniques

5.6 Avis d’experts

