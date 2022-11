Le marché des biomarqueurs du cancer s’étend à 51,14 milliards USD et se développe à un TCAC de 13,11% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le rapport sur le marché des biomarqueurs du cancer donne un aperçu de l’industrie des biomarqueurs du cancer, qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Un rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données du marché afin de rendre le rapport complet. Il fournit également un aperçu de l’industrie qui peut intéresser les investisseurs potentiels, les grandes entreprises et les utilisateurs quotidiens qui peuvent s’impliquer dans la prochaine grande opportunité ou se faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale sur les biomarqueurs du cancer comprend une liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l’industrie des biomarqueurs du cancer.

Le marché des biomarqueurs du cancer devrait enregistrer un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. Cela indique une valeur marchande de 11,66 milliards de dollars en 2021, qui atteindra 51,14 milliards de dollars en 2029. Le « cancer du poumon » domine le segment de produits du marché des biomarqueurs du cancer, car le cancer du poumon a la prévalence la plus élevée. Dans le monde entier par rapport aux autres types de cancer. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des biomarqueurs du cancer

chauffeur

La prévalence du cancer en hausse

La prévalence croissante du cancer, en particulier du cancer du poumon, à travers le monde est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. Selon des données récentes, plus de 70 % des décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont dus au cancer. En fait, une personne sur six souffre d’un cancer d’un type ou d’un autre.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. La capacité de R&D pour la découverte de médicaments a également stimulé le taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

Un financement accru du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par les acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités lucratives de croissance du marché des dispositifs de santé personnels.

En outre, la montée en flèche du revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie par les hôpitaux et l’augmentation des investissements dans les investissements de développement avancés, le soutien gouvernemental à l’approbation de nouveaux médicaments liés aux biomarqueurs du cancer, ont eu un impact positif sur le taux de croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, la popularité croissante de la médecine personnalisée, la sensibilisation accrue des patients aux malignités et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde offriront des opportunités lucratives aux acteurs du marché mondial. La période de prévision va de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, une meilleure acceptation des traitements contre le cancer dans les régions en développement et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance futur du marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux capacités de R&D, l’infrastructure limitée et le manque de clarté sur plusieurs éléments essentiels, y compris l’utilité des tests basés sur des biomarqueurs, devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de régimes de remboursement favorables et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les problèmes techniques liés à la collecte et au stockage des échantillons, les menaces existantes d’échec du traitement du cancer et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché des 2022 – Période de prévision de 2029.

Impact du COVID-19 sur le marché des biomarqueurs du cancer

Le COVID-19 a eu un impact négatif important sur le marché. Le financement des activités de R&D a été considérablement réduit et coupé. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement réduisent la demande et l’offre du marché. Le fait de se concentrer sur les procédures de soins de santé de base à ce stade arrête les opérations inutiles. Les procédures médicales non essentielles ont été massivement retardées. Tous ces éléments se sont révélés être le fléau du marché pendant la pandémie.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2021, Roche a reçu l’approbation de la FDA pour le test VENTANA ALK (D5F3) CDx.

En juillet 2020, Thermo Fisher Scientific a signé un accord de diagnostic compagnon (CDx) avec Vhugai Pharmaceutical Co., Ltd pour accroître l’utilisation du test cible Oncomine Dx au Japon.

Portée du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en fonction du type, du type de cancer, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en biomarqueurs génétiques, biomarqueurs protéiques et autres biomarqueurs du cancer.

Sur la base du type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer du sang, mélanome, cancer de l’ovaire, cancer du foie, cancer gastrique et autres types de cancer.

Sur la base de la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en technologies d’imagerie, technologies omiques, tests basés sur la cytogénétique et immunoessais.

Sur la base des applications, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, diagnostics et autres.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des biomarqueurs du cancer

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Chapitre 2: Influence de l’économie mondiale sur le marché des biomarqueurs du cancer

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les fabricants de l’industrie

Chapitre 4: Production mondiale, revenus (valeur), par régions

Chapitre 5: Offre mondiale (production ), consommation, exportation, importation, géographie

Chapitre 6 : Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix, types de produits

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, basée sur les applications

Chapitre 8 : Chaîne de valeur industrielle du marché

Chapitre 9 : Chaînes de marché, stratégies d’approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques des fournisseurs du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’impact sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des biomarqueurs du cancer adapté à un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les participants peuvent créer de la valeur ?

3) Les domaines où la croissance CAGR et YOY peut augmenter fortement?

4) Quelle région géographique a la meilleure demande pour le produit/service ?

5) Quelles opportunités le domaine émergent offrira-t-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché des biomarqueurs du cancer ?

6) Analyse des risques associés aux prestataires de services ?

7) Quels sont les facteurs qui stimuleront la demande de biomarqueurs du cancer dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des biomarqueurs du cancer ?

9) Quelles stratégies les grands acteurs ont-ils pour les aider à gagner des parts sur les marchés matures ?

10) Comment la technologie et les innovations centrées sur le client peuvent-elles apporter des changements spectaculaires au marché des biomarqueurs du cancer ?