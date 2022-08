Le marché des biomarqueurs du cancer se développe pour afficher un TCAC remarquable de 13,11% d’ici 2029 avec des facteurs clés tels que la taille, la part, la croissance et les perspectives d’opportunités

Le rapport sur le marché des biomarqueurs du cancer aide à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Plusieurs paramètres mis en évidence dans ce rapport de recherche aident les entreprises à prendre de meilleures décisions. Il devient également facile de gérer efficacement la commercialisation des biens et services. Ce rapport d’étude de marché approfondi aidera sûrement à développer l’entreprise de diverses manières. Grâce à l’analyse méticuleuse de la concurrence couverte dans le rapport à grande échelle sur les biomarqueurs du cancer, les entreprises peuvent mesurer ou analyser les forces et les faiblesses des concurrents, aidant ainsi à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biomarqueurs du cancer devrait connaître un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 11,66 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 51,14 milliards USD en 2029. Le « cancer du poumon » domine le segment de produits du marché des biomarqueurs du cancer en raison du fait que le cancer du poumon a le taux de prévalence le plus élevé. dans le monde par rapport aux autres types de cancer. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

D’après le nom lui-même, il est clair que les biomarqueurs du cancer sont les biomolécules utilisées pour déterminer le cancer dans le corps. Les biomarqueurs du cancer sont efficaces pour diagnostiquer les cellules cancéreuses dans une zone ou un organe particulier du corps. Ces biomolécules sont analysées en collectant des échantillons de matières fécales, d’urine, de tissu tumoral, de sang et d’autres fluides corporels.

Acteurs du marché couvert

Abbé. (États-Unis), DiagnoCure Inc. (Canada), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Agilent Technologies, Inc. ( États-Unis), Quest Diagnostics Incorporated. (États-Unis), Merck KGaA, (Allemagne), Hologic, Inc. (États-Unis), BD. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), Eli Lilly and Company (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), Genomic Health, Inc. (États-Unis), bioMérieux SA (France), Astellas Pharma Inc. (Japon) et Myriad Genetics, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des biomarqueurs du cancer

Conducteurs

La prévalence accrue du cancer

La prévalence croissante du cancer, en particulier du cancer du poumon, dans le monde est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. Selon des données récentes, plus de 70 % des décès sont dus au cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En fait, 1 personne sur 6 souffre d’une forme de cancer.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de R&D organisés pour la découverte de médicaments stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion de l’industrie de la santé tirée par les acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché des appareils de santé personnels.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux et l’augmentation des investissements pour le développement d’un soutien gouvernemental avancé pour approuver les nouveaux médicaments liés aux biomarqueurs du cancer affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche spécifiques, la popularité croissante de la médecine personnalisée, la sensibilisation accrue des patients aux maladies malignes et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques à travers le monde élargiront les opportunités rentables. pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, la plus grande acceptation des traitements contre le cancer dans les régions en développement et l’augmentation des dépenses par habitant sur les soins de santé élargira encore le marché. taux de croissance à l’avenir.

Restrictions/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et le manque de clarté concernant plusieurs éléments de base, y compris l’utilité des tests basés sur des biomarqueurs, devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les problèmes techniques liés à la collecte et au stockage des échantillons, la menace existante d’échec du traitement du cancer et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à revenu faible et intermédiaire défier le marché. dans la période de prévision 2022-2029.

Impact du COVID-19 sur le marché des biomarqueurs du cancer

Le COVID-19 a eu un impact significatif et négatif sur le marché. Le financement des activités de recherche et de développement a été considérablement réduit et coupé. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont dégradé l’offre et la demande du marché. Le recentrage sur les procédures de soins de santé essentiels au cours de cette phase a mis fin aux opérations inutiles. Il y a eu un énorme report des procédures médicales non essentielles. Tout cela s’est avéré être un cauchemar pour le marché pendant la pandémie.

développement récent

En mars 2021, Roche a reçu l’approbation de la FDA américaine pour le test VENTANA ALK (D5F3) CDx.

En juillet 2020, Thermo Fisher Scientific a conclu un accord de diagnostic supplémentaire (CDx) avec Vhugai Pharmaceutical Co., Ltd pour accroître l’utilisation du test cible Oncomine Dx au Japon.

Portée du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en fonction du type, du type de cancer, de la technologie, des applications et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

Biomarqueurs génétiques

Biomarqueurs protéiques

Autres biomarqueurs du cancer

En fonction du type, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en biomarqueurs génétiques, biomarqueurs protéiques et autres biomarqueurs du cancer.

type de cancer

cancer du sein

Cancer du poumon

cancer de la prostate

cancer colorectal

leucémie

Mélanome

Cancer des ovaires

Cancer du foie

Cancer de l’estomac

autres types de cancer

En fonction du type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer du sang, mélanome, cancer de l’ovaire, cancer du foie, cancer de l’estomac et autres types de cancer.

Technologie

technologies d’imagerie

technologies omiques

Tests basés sur la cytogénétique

immunoessais

Sur la base de la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en technologies d’imagerie, technologies omiques, tests basés sur la cytogénétique et immunoessais.

Applications

Découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

Diagnostic

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, diagnostics et autres.

Utilisateur final

hôpitaux

Instituts universitaires et de recherche sur le cancer

Centres de chirurgie ambulatoire

Laboratoires de diagnostic

Principaux faits saillants de la table des matières: marché mondial des biomarqueurs du cancer

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des biomarqueurs du cancer

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5: Approvisionnements mondiaux (production ), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenu (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, à propos de la base d’application

Chapitre 8 : Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché , stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Principales stratégies et politiques des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

