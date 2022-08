Le marché des biomarqueurs du cancer est augmenté pour atteindre 51,14 milliards USD et se développe à un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le rapport sur le marché des biomarqueurs du cancer met à disposition un aperçu de l’industrie des biomarqueurs du cancer qui prend de l’ampleur ces dernières années. Le rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Il offre également un aperçu de l’industrie qui pourrait susciter l’intérêt des investisseurs potentiels, des grandes entreprises et des utilisateurs quotidiens qui pourraient participer à la prochaine grande opportunité ou leur faciliter un peu la vie. Le rapport de classe mondiale sur les biomarqueurs du cancer comprend la liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et les informations sur les facteurs clés influençant l’industrie des biomarqueurs du cancer.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biomarqueurs du cancer devrait subir un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 11,66 milliards de dollars en 2021, grimperait à 51,14 milliards de dollars d’ici 2029. dans le monde par rapport aux autres types de cancer. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Le rapport d’étude de marché sur les biomarqueurs du cancer le plus approprié, exclusif, réaliste et admirable est livré avec dévouement en fonction des besoins de l’entreprise. Avec l’année de référence précise et l’année historique, des estimations et des calculs sont effectués dans ce rapport. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport sur le marché. Le rapport aide à reconnaître les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. L’équipe DBMR fournit un document d’étude de marché sur les biomarqueurs du cancer avec une fidélité prometteuse et de la manière attendue.

L’analyse de marché universelle des biomarqueurs du cancer donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement le plus rapide au sein du cadre de prévision estimé. Le rapport met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les évolutions du marché au cours des dernières années, les réactions de diverses régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d’autres acteurs de l’entreprise, etc. Toutes les statistiques sont signifiées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. En réalisant une motivation à partir des stratégies marketing de leurs rivaux, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente frappants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Acteurs du marché couverts :

Abbott. (États-Unis), DiagnoCure Inc. (Canada), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Agilent Technologies, Inc. ( États-Unis), Quest Diagnostics Incorporated. (États-Unis), Merck KGaA, (Allemagne), Hologic, Inc. (États-Unis), BD. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), Eli Lilly and Company (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), Genomic Health, Inc. (États-Unis), bioMérieux SA (France), Astellas Pharma Inc. (Japon) et Myriad Genetics, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des biomarqueurs du cancer

Conducteurs

La hausse de la prévalence du cancer

La prévalence croissante du cancer, en particulier du cancer du poumon dans le monde entier, est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. Selon des données récentes, plus de 70 % des décès sont dus au cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En fait, 1 personne sur 6 souffre de l’un ou l’autre cancer.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour la découverte de médicaments renforcent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché des dispositifs de santé personnels.

De plus, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux et l’augmentation des investissements pour le développement d’un soutien gouvernemental avancé dans l’approbation des nouveaux médicaments relatifs aux biomarqueurs du cancer, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, la popularité croissante de la médecine personnalisée, la sensibilisation accrue des patients aux tumeurs malignes et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché dans le période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires, une plus grande acceptation des traitements contre le cancer dans les régions en développement et l’augmentation des dépenses par habitant en soins de santé élargiront encore le marché. taux de croissance à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et le manque de clarté concernant plusieurs éléments de base, y compris l’utilité des tests basés sur des biomarqueurs, devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, les problèmes techniques liés à la collecte et au stockage des échantillons, la menace existante d’échec du traitement du cancer et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché. dans la période de prévision 2022-2029.

Impact du COVID-19 sur le marché des biomarqueurs du cancer

Le COVID-19 a eu un impact significatif et négatif sur le marché. Le financement des activités de recherche et de développement a été considérablement réduit et réduit. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rétrogradé la demande et l’offre du marché. Le déplacement de l’attention vers les procédures de soins de santé essentielles au cours de cette phase a mis un terme aux opérations inutiles. Il y a eu un énorme report sur les procédures médicales non essentielles. Tout cela s’est avéré être un fléau pour le marché pendant la pandémie.

Développement récent

En mars 2021, Roche a reçu l’approbation de la FDA américaine pour le test VENTANA ALK (D5F3) CDx.

En juillet 2020, Thermo Fisher Scientific a signé un accord de diagnostic compagnon (CDx) avec Vhugai Pharmaceutical Co., Ltd pour accroître l’utilisation du test cible Oncomine Dx au Japon.

Portée du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en fonction du type, du type de cancer, de la technologie, des applications et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Biomarqueurs génétiques

Biomarqueurs protéiques

Autres biomarqueurs du cancer

Sur la base du type, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en biomarqueurs génétiques, biomarqueurs protéiques et autres biomarqueurs du cancer.

Type de cancer

Cancer du sein

Cancer du poumon

Cancer de la prostate

Cancer colorectal

Leucémie

Mélanome

Cancer des ovaires

Cancer du foie

Cancer de l’estomac

Autres types de cancer

Sur la base du type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer du sang, mélanome, cancer de l’ovaire, cancer du foie, cancer de l’estomac et autres types de cancer.

Technologie

Technologies d’imagerie

Technologies omiques

Tests basés sur la cytogénétique

Immunodosages

Sur la base de la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en technologies d’imagerie, technologies omiques, tests cytogénétiques et immunoessais.

Applications

Découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

Diagnostique

Les autres

Sur la base des applications, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, diagnostics et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Instituts universitaires et de recherche sur le cancer

Centres de chirurgie ambulatoire

Laboratoires de diagnostic

