Le marché des biomarqueurs du cancer devrait enregistrer un TCAC de 13,11% sur la période de prévision

Comme il ressort clairement du nom lui-même, les biomarqueurs du cancer sont des biomolécules utilisées pour identifier le cancer dans le corps. Les biomarqueurs du cancer sont efficaces pour diagnostiquer les cellules cancéreuses dans des zones ou des organes spécifiques du corps. Ces biomolécules sont analysées en prélevant des échantillons de selles, d’urine, de tissu tumoral, de sang et d’autres fluides corporels.

Le marché des biomarqueurs du cancer devrait enregistrer un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research . Cela indique une valeur marchande de 11,66 milliards de dollars en 2021, qui atteindra 51,14 milliards de dollars en 2029. Le « cancer du poumon » domine le segment de produits du marché des biomarqueurs du cancer, car le cancer du poumon a la prévalence la plus élevée. Dans le monde entier par rapport aux autres types de cancer. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des biomarqueurs du cancer

chauffeur

La prévalence du cancer en hausse

À l’échelle mondiale, la prévalence croissante du cancer, en particulier du cancer du poumon, est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. Selon des données récentes, plus de 70 % des décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont dus au cancer. En fait, une personne sur six souffre d’un cancer d’un type ou d’un autre.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. La capacité de R&D pour la découverte de médicaments a également stimulé le taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par les acteurs publics et privés , en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités lucratives de croissance du marché des dispositifs de santé personnels.

En outre, la flambée des niveaux de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie par les hôpitaux et l’augmentation des investissements dans les investissements de développement avancés, le soutien gouvernemental à l’approbation de nouveaux médicaments liés aux biomarqueurs du cancer, ont eu un impact positif sur le taux de croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées , la popularité croissante de la médecine personnalisée, la sensibilisation accrue des patients aux malignités et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde offriront des avantages lucratifs aux acteurs du marché mondial. La période de prévision va de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, une meilleure acceptation du traitement du cancer dans les régions en développement et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance futur du marché.

Portée du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en fonction du type, du type de cancer, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

biomarqueurs génétiques

biomarqueurs protéiques

Autres biomarqueurs du cancer

Sur la base du type, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en biomarqueurs génétiques, biomarqueurs protéiques et autres biomarqueurs du cancer.

type de cancer

cancer du sein

cancer du poumon

cancer de la prostate

cancer colorectal

leucémie

mélanome

cancer des ovaires

cancer du foie

cancer de l’estomac

autres types de cancer

Sur la base du type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer du sang, mélanome, cancer de l’ovaire, cancer du foie, cancer de l’estomac et autres types de cancer.

La technologie

technologie d’imagerie

Technologie omique

Tests basés sur la cytogénétique

Immunoessai

Sur la base de la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en technologies d’imagerie, technologies omiques, tests basés sur la cytogénétique et immunoessais.

application

découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

diagnostic

autre

Sur la base des applications, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, diagnostics et autres.

utilisateur final

Hôpital

Institutions académiques et de recherche sur le cancer

Centre de Chirurgie Ambulatoire

laboratoire de diagnostic

Le marché mondial des biomarqueurs du cancer est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les établissements universitaires et de recherche, les centres de chirurgie ambulatoire et les laboratoires de diagnostic.

Analyse régionale / aperçu du marché des biomarqueurs du cancer

Comme mentionné ci-dessus, le marché des biomarqueurs du cancer est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de cancer, technologie, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des biomarqueurs du cancer sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des biomarqueurs du cancer en raison de la solide base d’infrastructures de soins de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par des acteurs clés, liés au développement de médicaments, aux tests spécifiques aux tumeurs, à la surveillance des réponses biologiques aux traitements contre le cancer et à la recherche dans la région. les événements ne cessent de croître. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’augmentation de la prévalence du cancer et des préoccupations concernant la qualité La demande croissante de soins de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biomarqueurs du cancer

Le paysage concurrentiel du marché des biomarqueurs du cancer fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des biomarqueurs du cancer sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biomarqueurs du cancer sont Abbott. (États-Unis), DiagnoCure Inc. (Canada), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Quest Diagnostics. (États-Unis), Merck, (Allemagne), Hologic, Inc. (États-Unis), BD. (États-Unis), GlaxoSmithKline. (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), Eli Lilly and Company (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), Genomic Health, Inc. (États-Unis), bioMérieux SA (France), Astellas Pharma Inc. (Japon) et Myriad Genetics, Inc. (États-Unis), etc.

