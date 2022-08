Le marché des biomarqueurs du cancer croît pour afficher un TCAC remarquable de 13,11 % d’ici 2029 avec des facteurs clés comme la taille, la part, la croissance et les perspectives d’opportunités

ayuda a maximizar o minimizar la producción de bienes según las condiciones de demanda. Varios parámetros subrayados en este informe de investigación ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones. También se vuelve fácil administrar la comercialización de bienes y servicios de manera efectiva. Este amplio informe de investigación de mercado seguramente ayudará a hacer crecer el negocio de varias maneras. Con el meticuloso análisis de la competencia cubierto en el informe a gran escala In Cancer Biomarkers, las empresas pueden medir o analizar las fortalezas y los puntos débiles de los competidores, lo que ayuda a construir estrategias comerciales superiores para su propio producto.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de biomarcadores de cáncer experimente una tasa compuesta anual del 13,11 % durante el período de pronóstico. Esto indica que el valor de mercado, que fue de 11 660 millones de USD en 2021, se dispararía hasta los 51 140 millones de USD en 2029. El “cáncer de pulmón” domina el segmento de productos del mercado de biomarcadores de cáncer debido al hecho de que el cáncer de pulmón tiene la tasa de prevalencia más alta. en el mundo en comparación con otros tipos de cáncer. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio.

Por el nombre en sí, está claro que los biomarcadores de cáncer son las biomoléculas que se utilizan para determinar el cáncer en el cuerpo. Los biomarcadores de cáncer son efectivos para diagnosticar las células cancerosas en un área u órgano particular del cuerpo. Estas biomoléculas se analizan mediante la recolección de muestras de heces, orina, tejido tumoral, sangre y otros fluidos corporales.

Jugadores del mercado cubiertos

Abad. (EE. UU.), DiagnoCure Inc. (Canadá), Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.), Illumina, Inc. (EE. UU.), QIAGEN (Alemania), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza), Agilent Technologies, Inc. ( UU.), Quest Diagnostics Incorporated. (EE. UU.), Merck KGaA, (Alemania), Hologic, Inc. (EE. UU.), BD. (Estados Unidos), GlaxoSmithKline plc. (Reino Unido), Novartis AG (Suiza), Bristol-Myers Squibb Company (EE. UU.), Eli Lilly and Company (EE. UU.), Pfizer, Inc. (EE. UU.), Genomic Health, Inc. (EE. UU.), bioMérieux SA (Francia), Astellas Pharma Inc. (Japón) y Myriad Genetics, Inc. (EE. UU.)

Dinámica del mercado de biomarcadores de cáncer

Conductores

El aumento de la prevalencia del cáncer

El aumento de la prevalencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón, en todo el mundo es uno de los principales factores responsables de fomentar el crecimiento del valor de mercado. Según datos recientes, más del 70% de las muertes ocurren por cáncer en países de bajos y medianos ingresos. De hecho, 1 de cada 6 personas sufre de algún tipo de cáncer.

Habilidades de investigación y desarrollo.

El aumento del gasto en investigación y desarrollo de competencias, especialmente en las economías desarrolladas y en desarrollo relacionadas con los instrumentos y dispositivos médicos, creará aún más oportunidades lucrativas de crecimiento del mercado. Las competencias de investigación y desarrollo que se llevan a cabo para el descubrimiento de fármacos también están impulsando la tasa de crecimiento del mercado.

Inversiones gubernamentales en infraestructura sanitaria

El aumento de la financiación por parte del gobierno federal impulsará la tasa de crecimiento del mercado. Además, el crecimiento y la expansión de la industria de la salud impulsados ​​por actores públicos y privados, especialmente en las economías en desarrollo, crearán lucrativas oportunidades de crecimiento en el mercado de dispositivos de salud personal.

Además, el aumento en el nivel de ingresos personales disponibles, la introducción de productos impulsados ​​por la tecnología en los hospitales y el aumento de la inversión para el desarrollo de apoyo gubernamental avanzado para aprobar los nuevos medicamentos relacionados con los biomarcadores del cáncer afectan positivamente la tasa de crecimiento del mercado.

Oportunidades

Además, el aumento de la financiación público-privada para actividades de investigación específicas, la creciente popularidad de la medicina personalizada, el aumento de la conciencia sobre las enfermedades malignas entre los pacientes y el aumento de las innovaciones y el desarrollo de productos debido a los avances tecnológicos en todo el mundo ampliarán las oportunidades rentables para los actores del mercado en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Además, el creciente número de colaboraciones estratégicas, el aumento de la tasa de penetración de Internet, el aumento del número de hospitales y laboratorios, la mayor aceptación de los tratamientos para el cáncer en las regiones en desarrollo y el aumento del gasto per cápita en atención médica expandirán aún más el mercado. tasa de crecimiento en el futuro.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, se espera que el alto costo asociado con las competencias de investigación y desarrollo, las instalaciones de infraestructura limitadas y la falta de claridad con respecto a varios elementos básicos, incluida la utilidad de las pruebas basadas en biomarcadores, obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, se prevé que la falta de un escenario de reembolso favorable y la penetración de la tecnología en las economías en desarrollo, los problemas técnicos relacionados con la recolección y el almacenamiento de muestras, la amenaza existente de falla del tratamiento del cáncer y la falta de infraestructura adecuada en los países de ingresos bajos y medios desafiarán el mercado. en el período de pronóstico de 2022-2029.

Impacto de COVID-19 en el mercado de biomarcadores de cáncer

COVID-19 ha impactado significativa y negativamente el mercado. La financiación de las actividades de investigación y desarrollo se redujo y recortó significativamente. Las interrupciones de la cadena de suministro degradaron la oferta y la demanda del mercado. Cambiar el enfoque hacia los procedimientos de atención médica esenciales durante esta fase detuvo las operaciones innecesarias. Hubo un gran aplazamiento de los procedimientos médicos no esenciales. Todo esto resultó ser una pesadilla para el mercado durante la pandemia.

Desarrollo reciente

En marzo de 2021, Roche recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para el ensayo VENTANA ALK (D5F3) CDx.

En julio de 2020, Thermo Fisher Scientific firmó un acuerdo de diagnóstico complementario (CDx) con Vhugai Pharmaceutical Co., Ltd para aumentar el uso de Oncomine Dx Target Test en Japón.

Alcance del mercado global de biomarcadores de cáncer

El mercado de biomarcadores de cáncer está segmentado según el tipo, el tipo de cáncer, la tecnología, las aplicaciones y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Escribe

Biomarcadores genéticos

Biomarcadores de proteínas

Otros biomarcadores de cáncer

Según el tipo, el mercado de biomarcadores de cáncer se segmenta en biomarcadores genéticos, biomarcadores de proteínas y otros biomarcadores de cáncer.

Tipo de cáncer

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Cancer de prostata

Cáncer colonrectal

Cáncer de sangre

Melanoma

Cáncer de ovarios

Cáncer de hígado

Cáncer de estómago

Otros tipos de cáncer

Según el tipo de cáncer, el mercado de biomarcadores de cáncer se segmenta en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de sangre, melanoma, cáncer de ovario, cáncer de hígado, cáncer de estómago y otros tipos de cáncer.

Tecnología

Tecnologías de imagen

Tecnologías ómicas

Pruebas basadas en citogenética

inmunoensayos

Sobre la base de la tecnología, el mercado de biomarcadores de cáncer se segmenta en tecnologías de imagen, tecnologías ómicas, pruebas basadas en citogenética e inmunoensayos.

Aplicaciones

Descubrimiento y desarrollo de fármacos

Medicina personalizada

Diagnóstico

Otros

Según la aplicación, el mercado de biomarcadores de cáncer se segmenta en descubrimiento y desarrollo de fármacos, medicina personalizada, diagnóstico y otros.

Usuario final

hospitales

Institutos Académicos y de Investigación del Cáncer

Centros Quirúrgicos Ambulatorios

Laboratorios de Diagnóstico

