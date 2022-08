Le marché des biomarqueurs du cancer atteindra 51,14 milliards USD d’ici 2029 Tendances, stratégies, taille, part et perspectives régionales et mondiales du secteur

Le cancer est l’une des maladies les plus répandues dans le monde. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Dans de nombreux cas, le cancer n’est diagnostiqué qu’à son stade final, à partir duquel il est difficile pour le corps de se rétablir. Cela a conduit à l’introduction de biomarqueurs dans le domaine de la technologie de diagnostic. Les biomarqueurs du cancer sont de plus en plus importants dans les économies en développement, tandis que leur notoriété augmente dans les régions reculées.

Le marché des biomarqueurs du cancer devrait enregistrer un TCAC de 13,11 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. Cela indique une valeur marchande de 11,66 milliards de dollars en 2021, qui atteindra 51,14 milliards de dollars en 2029. Le « cancer du poumon » domine le segment de produits du marché des biomarqueurs du cancer, car le cancer du poumon a la prévalence la plus élevée. Dans le monde entier par rapport aux autres types de cancer. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Participants du marché couverts

Abbott. (États-Unis), DiagnoCure Inc. (Canada), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Quest Diagnostics. (États-Unis), Merck, (Allemagne), Hologic, Inc. (États-Unis), BD. (États-Unis), GlaxoSmithKline. (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis), Eli Lilly and Company (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), Genomic Health, Inc. (États-Unis), bioMérieux SA (France), Astellas Pharma Inc. (Japon) et Myriad Genetics, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des biomarqueurs du cancer

chauffeur

La prévalence du cancer en hausse

La prévalence croissante du cancer, en particulier du cancer du poumon, à travers le monde est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance de la valeur marchande. Selon des données récentes, plus de 70 % des décès dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont causés par le cancer. En fait, une personne sur six souffre d’un cancer d’un type ou d’un autre.

Capacités R&D

L’augmentation des capacités de R&D, en particulier en ce qui concerne les dépenses en dispositifs et équipements médicaux dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les capacités de R&D pour la découverte de médicaments augmentent également le taux de croissance du marché.

Investissement du gouvernement dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par les acteurs publics et privés , en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités lucratives de croissance du marché des dispositifs de santé personnels.

En outre, la flambée des niveaux de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie par les hôpitaux et l’augmentation des investissements dans les investissements de développement avancés, le soutien gouvernemental à l’approbation de nouveaux médicaments liés aux biomarqueurs du cancer, ont eu un impact positif sur le taux de croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, la popularité croissante de la médecine personnalisée, la sensibilisation accrue des patients aux malignités et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde offriront des avantages lucratifs aux acteurs du marché mondial. La période de prévision va de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires, une meilleure acceptation du traitement du cancer dans les régions en développement et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance futur du marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux capacités de R&D, l’infrastructure limitée et le manque de clarté sur plusieurs éléments essentiels, y compris l’utilité des tests basés sur des biomarqueurs, devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de régimes de remboursement favorables et la pénétration de la technologie dans les économies en développement, les problèmes techniques liés à la collecte et au stockage des échantillons, les menaces existantes d’échec du traitement du cancer et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché. en 2022 – Période de prévision de 2029.

Le rapport fournit des informations sur les mesures suivantes :

Pénétration du marché : Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des biomarqueurs du cancer. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des zones géographiques et des secteurs d’activité des principaux acteurs du marché. Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché sur différents segments dans les régions. Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les domaines inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché des biomarqueurs du cancer.

L’influence principale de ce marché:

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Innovations récentes et événements majeurs sur ce marché

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de cet acteur leader du marché

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des micromarchés clés de ce marché

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent ce marché

Fournit des revenus historiques et prévisionnels pour les segments et sous-segments dans quatre grandes régions et leurs pays (Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde)

Analyse du marché au niveau national sur la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Description détaillée des opérations de l’entreprise et des unités commerciales

Stratégie d’entreprise

Le résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Déroulement des événements clés liés à l’entreprise

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales implantations et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont issus des états financiers annuels publiés des entreprises de 5 ans.

Portée du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en fonction du type, du type de cancer, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

biomarqueurs génétiques

biomarqueurs protéiques

Autres biomarqueurs du cancer

Sur la base du type, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en biomarqueurs génétiques, biomarqueurs protéiques et autres biomarqueurs du cancer.

type de cancer

cancer du sein

cancer du poumon

cancer de la prostate

cancer colorectal

leucémie

mélanome

cancer des ovaires

cancer du foie

cancer de l’estomac

autres types de cancer

Sur la base du type de cancer, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, cancer du sang, mélanome, cancer de l’ovaire, cancer du foie, cancer gastrique et autres types de cancer.

La technologie

technologie d’imagerie

Technologie omique

Tests basés sur la cytogénétique

Immunoessai

Sur la base de la technologie, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en technologies d’imagerie, technologies omiques, tests basés sur la cytogénétique et immunoessais.

application

découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

diagnostic

autre

Sur la base des applications, le marché des biomarqueurs du cancer est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine personnalisée, diagnostics et autres.

utilisateur final

Hôpital

Institutions académiques et de recherche sur le cancer

Centre de chirurgie ambulatoire

laboratoire de diagnostic

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03 : Paysage du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Partie 4 : Taille du marché mondial des biomarqueurs du cancer

Partie 5: Segmentation du marché mondial des biomarqueurs du cancer par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

