Le marché des biomarqueurs cardiaques était évalué à 7,96 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 17,55 milliards USD d’ici 2028

Le marché mondial des biomarqueurs cardiaques était évalué à 7,96 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 17,55 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 10,4 %.

Selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC), environ 610 000 personnes meurent chaque année de maladies cardiaques aux États-Unis, soit 1 décès sur 4 et plus de la moitié des décès dus à des maladies cardiaques concernaient des hommes. Les biomarqueurs cardiaques sont des matériaux observables à base de protéines libérés dans le sang lorsque les muscles du cœur sont blessés et qui peuvent être utilisés comme stratification du risque pour de nombreuses maladies cardiovasculaires (MCV), notamment l’infarctus aigu du myocarde (IAM), l’ischémie, l’insuffisance cardiaque congestive (ICC), Syndrome coronarien (SCA) et autres liés à un flux sanguin insuffisant vers le cœur.

Les taux d’occurrence élevés de maladies cardiovasculaires dans le monde et la demande croissante de kits de test cardiaque POC devraient alimenter la croissance du marché. Certains problèmes de fabrication, de spécificité limitée et pharmacologiques ainsi que des obstacles réglementaires entravent la croissance du marché.

Le développement de produits d’entreprises leaders a propulsé la croissance de ce marché. En juillet 2020, la FDA a autorisé les tests de troponine I à haute sensibilité (TnIH) de Siemens Healthineers pour les analyseurs disnostiques in vitro Atellica IM et ADIVA Centaur XP/XPT de Siemens Healthineers afin d’accélérer le temps de détection du diagnostic des infarctus du myocarde.

Aperçu du marché :

L’industrie pharmaceutique et de la santé a subi un changement révolutionnaire en raison de la pandémie de COVID-19, les individus se concentrant davantage sur la santé et le bien-être. Les entreprises opérant dans l’industrie ont investi massivement dans des essais cliniques et des études de recherche pour développer des médicaments afin de répondre à la demande clinique croissante non satisfaite au niveau mondial. La mise en œuvre de technologies de pointe dans le secteur de la santé et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement ont contribué de manière significative à la croissance des revenus du marché ces dernières années. En outre, la disponibilité de politiques d’assurance maladie et de remboursement favorables a également eu un impact positif sur le secteur de la santé, de plus en plus de personnes choisissant de se faire soigner dans des hôpitaux et des cliniques. Le développement rapide de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques, l’incidence croissante du mode de vie et des maladies chroniques, la création d’établissements de santé de pointe et la disponibilité croissante de médicaments en vente libre ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent –

Le marché des biomarqueurs cardiaques connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3% en Asie-Pacifique la sensibilisation aux biomarqueurs et l’augmentation du vieillissement de la population et même l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires.

Le marché du segment de type test au point de service devrait connaître le TCAC à la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation de la demande de surveillance rapide des patients par les médecins et les cliniciens.

% en raison des cas élevés de maladies cardiovasculaires en France, en Irlande, etc.

28,5et un taux de précision parfait pour détecter l’insuffisance cardiaque congestive.

Le segment des laboratoires de diagnostic devrait avoir le TCAC le plus élevé parmi les autres types d’utilisateurs finaux.

L’Amérique du Nord devrait représenter 40,1% du marché mondial des biomarqueurs cardiaques en raison de l’abordabilité des traitements cardiaques avancés, de la modernisation, etc.

Le segment de l’infarctus du myocarde (IM) détient la deuxième plus grande part de ce marché, évalué à 2123,6 millions augmenter la population absorbée par la consommation d’alcool et le tabagisme et augmenter le taux d’occurrence d’un mode de vie malsain.

De plus, le rapport consiste en une analyse détaillée de la segmentation du marché des biomarqueurs cardiaques en fonction des types de produits et de l’utilisation finale / application proposée sur le marché des biomarqueurs cardiaques –

Type de produit (chiffre d’affaires, millions USD; 2020-2028)

Peptide natriurétique cérébral (BNP ) ou NT-proBNP

Albumine Ischémique Modifiée (IMA)

Troponines

Créatine Kinase du muscle myocardique (CK-MB

Autres

Myoglobine

T, millions USD ; 2020-2028)

Infarctus du myocarde

Insuffisance cardiaque congestive

Syndrome coronarien aigu

Athérosclérose

Autres

utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux et cliniques

Principaux marchés régionaux étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et UN frica (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

