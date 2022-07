Le marché des biofongicides devrait connaître une croissance incroyable d’ici 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des biofongicides prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Demande croissante de produits alimentaires biologiques, en particulier dans les économies en développement, concentration croissante sur les dernières tendances du marché, application croissante de pratiques agricoles avancées et modernes pour améliorer la productivité, forte croissance dans les pays émergents associée à une adoption élevée de technologies innovantes et augmentation la compétitivité de l’industrie sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des biofongicides.

D’après le nom lui-même, il est clair que les biofongicides sont les produits agrochimiques organiques et fabriqués biologiquement qui sont utilisés pour contrôler les infections fongiques et les agents pathogènes dans les cultures. Ceux-ci contiennent des ingrédients actifs efficaces pour tuer les infections fongiques indésirables et améliorer la qualité des cultures. Les biofongicides sont des produits agrochimiques respectueux de l’environnement qui n’affectent pas la santé du sol.

Une prise de conscience croissante des effets néfastes des produits agrochimiques synthétiques, une tendance croissante de la société à utiliser des produits écologiques et naturels et une concentration accrue sur la réalisation des progrès biotechnologiques, en particulier dans les économies en développement, apparaîtront comme les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. En outre, les réglementations strictes imposées par le gouvernement sur l’utilisation de fongicides à base synthétique, le taux croissant d’industrialisation et l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les lancements de nouveaux produits sont d’autres facteurs importants favorisant la croissance du marché. L’adoption croissante de pratiques agricoles biologiques créera davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché.

Cependant, le manque de connaissances et de sensibilisation dans les économies arriérées parmi les petits producteurs est un facteur majeur qui posera un défi majeur à la croissance du marché. En outre, le manque d’infrastructures nécessaires, le risque élevé d’infections cutanées et oculaires et le manque de compétences techniques, en particulier dans les économies sous-développées, ralentiront davantage le taux de croissance du marché. Les fluctuations des prix des matières premières entraveraient également le taux de croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biofongicides

Le paysage concurrentiel du marché mondial des biofongicides fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des biofongicides.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des biofongicides sont BioWorks Inc., Marrone Bio Innovations., Hebei Weiyuan Biochemical Co., Ltd., Koppert Biological Systems, Molecraft.., Zhejiang Rayfull Chemicals Co., Ltd., STAR BIO SCIENCE, Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., BASF SE, Bayer AG, Novozymes, Cargill, Incorporated, Syngenta Crop Protection AG, Certis USA LLC, Andermatt Biocontrol AG, Nufarm, UPL, Valent BioSciences LLC, Luxury Presence Inc. et Isagro Spa , entre autres.

Ce rapport sur le marché des biofongicides fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des biofongicides, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des biofongicides et taille du marché

Le marché mondial des biofongicides est segmenté en fonction de la source, de la forme, de l’espèce, de l’application et du type de culture. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des biofongicides est segmenté en espèces microbiennes et botaniques

Sur la base de la forme, le marché des biofongicides est segmenté en poudre mouillable, solution aqueuse et granulés

Sur la base des espèces, le marché des biofongicides est segmenté en bacillus, trichoderma, pseudomonas, streptomyces. L’autre espèce est ensuite segmentée en saccharomyces, aureobasidium, coniothyrium

Sur la base du mode d’application, le marché des biofongicides est segmenté en pulvérisation foliaire, traitement des sols et traitement des semences. Autre est en outre segmenté en post-récolte, trempage des racines, goutte à goutte et irrigation par aspersion.

Sur la base du type de culture, le marché des biofongicides est segmenté en fruits et légumes , céréales et graines, oléagineux et légumineuses. Le segment des autres cultures est en outre segmenté en gazon et plantes ornementales.

Par ailleurs, l’impact du COVID-19 est également concerné. Depuis l’épidémie de décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans le monde entier et a causé d’énormes pertes de vies, et l’économie et les marchés mondiaux de la fabrication, du tourisme et des finances ont été durement touchés, tandis que le marché/l’industrie en ligne augmenté. Heureusement, avec le développement de vaccins et un autre effort des gouvernements et des organisations mondiales, l’impact négatif du COVID-19 devrait s’atténuer et l’économie mondiale devrait se redresser.

Cette recherche couvre les impacts du COVID-19 sur les industries en amont, intermédiaires et en aval. De plus, cette recherche fournit une évaluation approfondie du marché en mettant en évidence des informations sur divers aspects couvrant la dynamique du marché tels que les moteurs, les obstacles, les opportunités, les menaces et les nouvelles et tendances de l’industrie. Au final, ce rapport fournit également une analyse approfondie et des conseils professionnels sur la manière d’affronter la période post-COIVD-19.

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

