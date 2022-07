Le marché des biofertilisants affichera un TCAC remarquable de 12,74%: part de l’industrie, taille, demande, tendance, croissance de l’entreprise

Data Bridge Market Research analyse que lebiofertilisants Le marché devrait croître à un TCAC de 12,74 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La croissance croissante de l’industrie des aliments biologiques agira comme un facteur pour le marché des biofertilisants au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Un biofertilisant est une substance qui contient des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont appliqués sur les graines, les surfaces des plantes ou le sol, colonisent la rhizosphère ou l’intérieur de la plante et favorisent la croissance en augmentant l’apport ou la disponibilité des nutriments primaires à la plante hôte.

L’éventail croissant d’initiatives prises par le gouvernement pour sensibiliser les individus aux avantages de l’utilisation des biofertilisants, l’augmentation des effets industriels des engrais chimiques, l’utilisation croissante des ranchs et des fermes personnelles sont quelques-uns des facteurs susceptibles de renforcer l’expansion du marché des biofertilisants. dans la période de prévision. D’autre part, l’augmentation des demandes des économies en développement qui peuvent stimuler davantage de nombreuses opportunités pouvant entraîner l’expansion du marché des biofertilisants dans les prévisions mentionnées de 2022 à 2029.

L’augmentation des problèmes technologiques et environnementaux ainsi que le manque d’infrastructures et le manque d’investissements en capital élevés qui peuvent entraver l’expansion dumarché des biofertilisantsdans la période de prévision mentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biofertilisants

Le paysage concurrentiel du marché biofertilisants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des biofertilisants.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des biofertilisants rapportent Novozymes, GSFC Ltd, Bienvenido., Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, T.STANES and COMPANY LIMITED, National Fertilizers Limited, MADRAS FERTILIZERS LIMITED, International Panaacea Limited, LALLEMAND Inc., Kan biosys, Kiwa Bio-Tech, Symborg., Som Phytopharma India Ltd., Mapleton Agri Biotec Pty Ltd., ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Ficosterra, SL., Agrinos, Australian Bio Fert Pty Ltd., BioAg Pty Ltd, entre autres. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des biofertilisants fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des biofertilisants, contactez Data Bridge Market Research pour un Brief d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des biofertilisants et taille du marché

Le marché des biofertilisants est segmenté en fonction du micro-organisme, du type de technologie, de l’application, du type et du type de culture. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des micro-organismes, le marché des biofertilisants est segmenté en rhizobium, azotobacter, azospirillum, algues bleu-vert et bactéries solubilisant les phosphates, mycorhizes et autres micro-organismes.

Sur la base du type de technologie, le marché des biofertilisants est segmenté en biofertilisants enrichis en porteurs, biofertilisants liquides et autres types de technologies.

Sur la base de l’application, le marché des biofertilisants est segmenté en traitement des sols, traitement des semences et autres.

Le marché des biofertilisants est également segmenté en fonction du type. Le type est segmenté en biofertilisants fixateurs d’azote, biofertilisants solubilisants et mobilisateurs de phosphate, biofertilisants solubilisants et mobilisateurs de potasse, et autres.

Sur la base du type de culture, le marché des biofertilisants est segmenté en céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres cultures.

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Biofertilisants fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport d’étude de marché sur les biofertilisants

Chapitre 1 Aperçu du marché des biofertilisants

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

Chapitre 11 Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 Prévisions du marché des biofertilisants

