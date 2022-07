Le marché des biobanques : segments mondiaux, acteurs clés, taille et tendances actuelles, prévisions pour 2029.

Ce rapport sur le marché des biobanques comprend une évaluation étendue des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Le rapport Biobanking fournit des estimations sur le taux de croissance et la valeur marchande de l’industrie Biobanking en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Le rapport sur le marché mondial des biobanques étudie les capacités de l’industrie pour chaque région géographique en fonction des modèles d’achat des clients, des paramètres macroéconomiques, du taux de développement et des états de la demande et de l’offre du marché. En outre, ce rapport sur le marché des biobanques fournit également une estimation de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises.

Le marché des biobanques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des biobanques fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’expansion du secteur de la biotechnologie à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des biobanques.

La biobanque fait référence à une technique de collecte et de conservation de matériel biologique qui peut être davantage utilisée pour le diagnostic, la recherche et les études sur la biodiversité. Les biobanques jouent un rôle important dans le développement de la médecine personnalisée, le maintien et la mise à jour des bases de données démographiques sur l’âge et le soutien des études de recherche biomédicale.

Certains des principaux acteurs opérant dans la segmentation du marché des biobanques sont : Thermo Fisher Scientific Inc, Tecan Trading AG, QIAGEN, Hamilton Company., Brooks Life Sciences, TTP Labtech, VWR International, LLC, Promega Corporation, Worthington Industries, BD, Merck KGaA , Biokryo GmbH, Cell&Co BioServices, RUCDR Infinite Biologics, Modul-Bio, STEMCELL Technologies Inc, BioLifeSolutions Inc., BioCision., et Taylor-Wharton. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des biobanques et taille du marché:

Le marché des biobanques est segmenté en fonction des produits et services, du type d’échantillon, du type de stockage, du type de biobanque, de la propriété et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché des biobanques est segmenté en équipements, consommables, services et logiciels. Le segment des équipements est en outre segmenté en équipements de stockage, équipements d’analyse d’échantillons, équipements de traitement d’échantillons et équipements de transport d’échantillons. Le segment des consommables est en outre segmenté en consommables de stockage, consommables d’analyse, consommables de traitement et consommables de collecte. Le segment des services du marché des biobanques est en outre segmenté en service de stockage, services de traitement, services de transport et services d’approvisionnement.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des biobanques est segmenté en produits sanguins, tissus humains, lignées cellulaires, acides nucléiques, fluides biologiques et déchets humains.

Sur la base du type de stockage, le marché des biobanques est segmenté en stockage manuel et stockage automatisé. Sur la base du type de biobanque, le marché des biobanques est segmenté en biobanques basées sur la population et en biobanques axées sur les maladies. Sur la base de la propriété, le marché des biobanques est segmenté en agences nationales/régionales, organisations à but non lucratif, universitaires et privées. Sur la base des applications, le marché des biobanques est segmenté en médecine régénérative, recherche en sciences de la vie et recherche clinique.



