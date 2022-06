Le marché des bioadhésifs devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des bioadhésifs était évaluée à 3,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,3 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 4,4 % de 2022 à 2030. Le marché des bioadhésifs s’est développé ces dernières années car ils sont respectueux de l’environnement et fabriqués à partir de matériaux renouvelables au lieu d’adhésifs synthétiques.

Les bioadhésifs sont de plus en plus demandés car les clients sont devenus plus conscients des effets négatifs des matériaux synthétiques et de leur préférence changeante pour les produits naturels. De plus, des réglementations gouvernementales strictes en matière de production environnementale et d’encouragement des produits d’origine biologique ont contribué au développement du marché. Cela a incité les industriels à développer des matériaux bioadhésifs innovants.

Les autres facteurs à l’origine de la croissance du marché des bioadhésifs comprennent une augmentation de la R&D, l’expansion des industries d’utilisation finale et une augmentation des investissements. Le marché mondial des bioadhésifs est dopé par la hausse de la demande d’applications biomédicales dans le secteur de la santé. En outre, l’industrie mondiale des bioadhésifs est stimulée par une législation environnementale plus stricte et la perception des consommateurs des effets nocifs des matériaux synthétiques.

Définition du marché mondial des bioadhésifs

Les matériaux polymères naturels dotés de propriétés adhésives et les matériaux conçus pour se lier aux surfaces biologiques sont appelés bioadhésifs . Les colles sont fabriquées à partir d’intermédiaires biologiques, tels que l’amidon, la cellulose ou les gélatines.

Dynamique du marché mondial des bioadhésifs

Facteurs : augmentation des réglementations et des politiques contre l’utilisation d’adhésifs à base de produits pétrochimiques

Au fur et à mesure que les préoccupations environnementales et les lois réglementaires se sont développées, plusieurs pays ont adopté des produits biosourcés dans une variété d’utilisations. De plus, pour assurer la sécurité et éviter les problèmes de santé et les risques causés par les émissions de COV des adhésifs synthétiques ou à base de pétrole, les fabricants d’adhésifs du monde entier se concentrent sur les bioproduits.

Les réglementations environnementales sont fortement réglementées en Europe et en Amérique du Nord. Les adhésifs biosourcés sont préférés par certaines agences telles que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et la Food and Drug Administration (FDA). Par conséquent, encourager la R&D et l’investissement dans des produits biosourcés durables est favorable.

Contraintes : Concurrence des remplaçants

Les bioadhésifs sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables et ont le potentiel de remplacer les adhésifs à base de pétrole. Les adhésifs générés synthétiquement, qui sont moins chers et plus faciles à fabriquer, constituent une menace importante pour les bioadhésifs. Pour entrer sur les grands marchés et surmonter les obstacles, les fabricants de bioadhésifs doivent se concentrer sur la fourniture de produits biosourcés à un prix compétitif. Les secteurs du marché primaire voient ce problème comme une opportunité de créer une technologie pour fabriquer des bioadhésifs de haute performance à un prix abordable.

Les capacités restreintes des bioadhésifs ont entravé l’adoption d’adhésifs bio et verts dans une variété d’applications. Les capacités de performance des bioadhésifs sont toujours examinées, ce qui a étouffé la croissance du marché des bioadhésifs.

Opportunités : Hausse de la demande pour des produits respectueux de l’environnement

La croissance du marché est tirée par plusieurs facteurs tels que la sensibilisation croissante à la durabilité et aux produits plus verts et une évolution des préférences des consommateurs vers des produits respectueux de l’environnement. L’industrie chimique mondiale investit dans le développement de nouveaux produits chimiques biosourcés et encourage les producteurs à développer des produits sans COV. En conséquence, la demande existante de produits respectueux de l’environnement sur le marché mondial des produits chimiques et des matériaux offre une excellente opportunité d’expansion du marché.

Il existe également un besoin croissant de structures respectueuses de l’environnement ou vertes, ce qui ouvre la possibilité de développer des solutions adhésives vertes et durables. Les adhésifs verts sont construits à partir de composants biosourcés, renouvelables, recyclés, remis à neuf ou biodégradables qui sont à la fois inoffensifs pour l’environnement et bénéfiques pour les occupants.

Segmentation du marché mondial des bioadhésifs

L’étude classe le marché des bioadhésifs en fonction du type, de l’application et de la région .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

À base de plantes

À base d’animaux

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Papier & Emballage

Construction

Travail du bois

Soins personnels

Médical

Les autres

By Region Outlook ( Sales, USD Million, 2017 – 2030 )

North America US Canada Mexico

Europe Germany Italy France UK Spain Poland Russia The Netherlands Norway Czech Republic Rest of Europe

Asia Pacific China Japan India South Korea Indonesia Malaysia Thailand Singapore Australia & New Zealand Rest of Asia Pacific

South America Brazil Argentina Colombia Rest of South America

The Middle East & Africa Saudi Arabia UAE South Africa Northern Africa Rest of MEA



The plant-based segment accounted for the largest market share, by type

Sur la base du type, le marché mondial des bioadhésifs est classé en à base de plantes et à base d’animaux. Le segment à base de plantes a dominé le marché des bioadhésifs, avec une part de marché de 85,4 % sur le marché mondial des bioadhésifs. Des ressources renouvelables biodégradables et biologiques à base de plantes sont utilisées pour remplacer les matières premières à base de pétrole pour fabriquer des adhésifs. Les entreprises utilisant des ingrédients biosourcés devraient introduire des avancées technologiques pour répondre à la demande croissante d’adhésifs dans diverses industries verticales.

La demande des utilisateurs finaux pour des produits respectueux de l’environnement augmente, tout comme les restrictions environnementales, obligeant les producteurs à générer des produits biosourcés. Les adhésifs à base de plantes sont couramment utilisés dans le papier et l’emballage, le travail du bois, les soins personnels et les applications médicales. Le soja, la lignine et l’amidon ne sont que quelques-uns des adhésifs à base de plantes disponibles. De plus, la rareté des ressources naturelles a conduit à découvrir de nouvelles sources de matières premières. Comparé au pétrole et au gaz naturel, l’amidon est une matière première très peu coûteuse pour le développement d’adhésifs. Des recherches approfondies ont été menées ces dernières années pour augmenter la capacité de liaison des adhésifs à base d’amidon. Les adhésifs à base d’amidon sont dérivés des racines, des graines et des tiges de cultures de base telles que le maïs, le riz, le tapioca, le blé et la pomme de terre.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des bioadhésifs a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,6 % de 2022 à 2030. Le marché des bioadhésifs en Asie-Pacifique est étudié au Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. En Asie-Pacifique, le marché des bioadhésifs devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L’APAC est l’un des marchés les plus prometteurs pour les bioadhésifs puisque les régulateurs environnementaux et les gouvernements établissent moins de règles et de directives concernant l’utilisation d’adhésifs à base de produits pétrochimiques. Si les organismes de réglementation appliquent des lois strictes, la région connaîtra une augmentation de la production et de la demande de bioadhésifs. Dans la plupart des pays de l’APAC, des mesures gouvernementales strictes pour réglementer les émissions de COV doivent encore être mises en œuvre. Par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe, l’APAC compte un petit nombre d’entreprises d’adhésifs générant des bioadhésifs.

Principaux acteurs du marché mondial des bioadhésifs

Les principaux acteurs du marché sont :

Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts de marché ou conserver des positions de leader sur le marché. L’expansion commerciale, l’acquisition et le lancement de produits sont les stratégies les plus adoptées par les acteurs, notamment Arkema, Ashland Global Holdings Inc., Beardow Adams et Henkel AG.