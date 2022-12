Le marché des bio-stimulants en Asie-Pacifique devrait atteindre 3880,58 millions USD d’ici 2029

Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique était évalué à 1556,15 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 3880,58 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,1% sur la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande , taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et comportement du consommateur.

Des biostimulants sont en cours de développement pour aider les agriculteurs à répondre à la demande agricole accrue sur le long terme. Les biostimulants augmentent le rendement et la valeur des cultures et améliorent la productivité agricole. Les biostimulants agricoles sont des mélanges de produits chimiques, de substances et de micro-organismes appliqués aux plantes ou au sol pour augmenter la vigueur, la production, la sensibilité à la pression abiotique et la qualité des plantes.

Un biostimulant est une substance ou un micro-organisme appliqué aux plantes dans le but d’améliorer l’efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique et/ou les caractéristiques de qualité des plantes, quelle que soit leur teneur en nutriments. Les biostimulants végétaux font généralement référence à des produits commerciaux contenant des mélanges de telles substances et/ou micro-organismes.

Taille du marché des biostimulants

Le marché des biostimulants est segmenté par pays entre les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe divisée Europe, Japon , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud , Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché Biostimulants sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des ingrédients actifs, le marché est segmenté en additifs microbiens à base d’acides, d’extraits, d’hydrolysats de protéines, de vitamines B, de chitine, de chitosan et autres. Sur la base du type de culture, le marché est segmenté en fruits et légumes, céréales et grains, gazon et plantes ornementales, oléagineux et légumineuses et autres grandes cultures.

Sur la base de la méthode d’application, le marché est segmenté en traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences. Sur la base de la forme, le marché est segmenté en liquide et sec. Sur la base de l’origine, le marché est segmenté en biostimulants naturels et biostimulants synthétiques. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en agriculteurs, industries connexes et instituts de recherche. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en direct et indirect.

Pointeurs critiques couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des biostimulants jusqu’en 2027

la taille du marché

Commercialiser de nouveaux volumes de ventes

Volume des ventes de substituts du marché

base installée du marché

Mettre sur le marché les applications à venir

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Compagnie chimique d’Eastman

Agrinos

Groupe Brandt, Inc.

FMC-Corporation

Novozyme

Bayer AG

UPL

Méthodologie de recherche du marché mondial des biostimulants

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La principale méthode de recherche employée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, faites une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

