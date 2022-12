 Le marché des bijoux imprimés en 3D devrait atteindre une valorisation de 22751,13 millions USD d’ici 2030, taille, part, demande, croissance future, défis et analyse concurrentielle

Marché mondial des bijoux imprimés en 3D, par technologie (stéréolithographie (SLA), frittage laser sélectif (SLS), traitement numérique de la lumière (DLP), modélisation par dépôt de fusion (FDM), autres), utilisateur final (bijouterie, centre commercial, autres), application (Prototypage, fabrication de pièces fonctionnelles, outillage), matériau (or, argent, laiton, bronze, polyamide, cire, alumide, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des bijoux imprimés en 3D

Au cours des dernières années, la majeure partie de la population du monde entier est de plus en plus consciente du style et de la mode. Par conséquent, les entreprises du secteur de la bijouterie s’intéressent de plus en plus au lancement de nouveaux modèles innovants. En conséquence, ils utilisent des technologies de fabrication avancées, notamment l’impression 3D, la technologie laser, la conception assistée par ordinateur (CAO) et la technologie d’induction pour concevoir des bijoux. Grâce à tous ces facteurs majeurs, le marché mondial des bijoux imprimés en 3D devrait trouver des voies de croissance remarquables dans les années à venir.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bijoux imprimés en 3D était évalué à 8261,065 millions USD en 2022 et devrait atteindre 22751,13 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 13,50% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production l’analyse et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des bijoux imprimés en 3D

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (stéréolithographie (SLA), frittage sélectif par laser (SLS), traitement numérique de la lumière (DLP), modélisation par dépôt de fil fondu (FDM), autres), utilisateur final (bijouterie, centre commercial, autres), application (prototypage, fabrication de pièces fonctionnelles, Outillage), Matière (Or, Argent, Laiton, Bronze, Polyamide, Cire, Alumide, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Imaginarium (Inde), MIRAKIN (Inde), EnvisionTEC (Allemagne), NERVOUS SYSTEM (États-Unis), RADIAN (Allemagne), Shapeways, Inc. (États-Unis), Stratasys (Israël), Materialise (Belgique), ExOne (États-Unis), 3D Systems, Inc. (États-Unis), Asiga (Australie), GUY&MAX (Royaume-Uni), Diana Law (États-Unis) Opportunités de marché Utilisation croissante de la technologie de pointe

Définition du marché

Avec le flux de travail numérique, le bijoutier utilise des outils logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la conception de bijoux afin de créer les modèles numériquement. Une imprimante 3D virile à haute résolution est utilisée pour créer des motifs de bijoux imprimés en 3D qui peuvent être coulés dans un moule. L’impression 3D dans les bijoux est normalement utilisée pour créer des bijoux par le biais de deux méthodes telles que l’impression directe et le moulage de précision.

Dynamique du marché mondial des bijoux imprimés en 3D

Conducteurs

Augmentation de l’utilisation du commerce électronique

Le principal facteur de croissance du marché est l’apparence des bijoux qui influence fortement les clients lors de leurs décisions d’achat. Ce facteur a incité les acteurs du marché du e-commerce à introduire la technologie de réalité augmentée (AR) sur leur plateforme en ligne. Désormais, les consommateurs peuvent essayer virtuellement des bijoux grâce à la technologie de réalité augmentée (AR) et sélectionner le produit en fonction de leur choix et de leurs préférences. Des fournisseurs tels que Lologem Jewelry, Cartlane et d’autres proposent également des applications mobiles sur les plates-formes iOS et Android, permettant aux utilisateurs d’essayer différents produits en ligne, leur permettant de prendre des décisions éclairées. C’est le principal facteur susceptible de stimuler le taux de croissance du marché.

Augmentation des acquisitions et des fusions

L’augmentation des acquisitions, des fusions et d’autres accords entre les principaux acteurs du marché stimule davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, Shapeways Inc. a déclaré avoir conclu un accord avec Galileo. À la suite de cet accord, les deux sociétés seront fusionnées et appelées Shapeways Holdings Inc. Cette décision des sociétés devrait aider Shapeways Inc. Company à maintenir sa position de premier plan sur le marché au cours des années à venir.

Opportunités

Utilisation croissante de la technologie de pointe

Les bijoux sont formés à la main ou à l’aide d’un processus de moulage à la cire perdue, ces processus nécessitent un haut niveau de connaissances techniques et prennent du temps. En utilisant une imprimante 3D, les bijoutiers peuvent réduire le besoin d’un processus de travail chronophage. Les bijoutiers peuvent également utiliser ce processus pour créer une conception compliquée de bijoux et former des produits difficiles à concevoir en utilisant des méthodes traditionnelles. L’impression 3D est utilisée pour la fabrication de moulage de précision, qui peut être utilisée pour produire directement des bijoux. Les fabricants utilisent des imprimantes 3D et la CAO pour imprimer des modèles et des moules pour les bijoux. De plus, la technologie d’impression 3D précise confirme également que la netteté préférée est atteinte. Cette technologie les aide avec des bijoux avec des détails de conception inhabituels tels que des gravures, des filigranes délicats et autres. Les imprimantes 3D aident également les bijoutiers à créer des designs et à personnaliser des produits qui sont facilement produits en série. L’impression 3D a été utile pour le fabricant car ce processus peut être utilisé pour tester plusieurs motifs, dessins et couleurs. Cette technologie aide également à créer plusieurs designs et motifs en une seule impression, ce qui est économique et fait gagner du temps. Ces facteurs font partie des principaux facteurs qui augmentent la demande d’impression 3D sur le marché et créent d’immenses opportunités pour la croissance du marché.