Le marché des bijoux de luxe devrait croître à un taux de croissance de 6,00 % d’ici la fin de 2028 en raison de l’intérêt croissant pour les nouvelles innovations.

Le marché des bijoux de luxe devrait croître à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision 2021-2028 . Data Bridge Market Research analyse les facteurs qui stimulent la croissance du marché des bijoux de luxe. L’augmentation de la valeur du marché de la joaillerie de luxe peut être attribuée à un certain nombre de facteurs, tels que l’augmentation de la demande de pierres précieuses, l’intérêt croissant pour les nouvelles innovations dans l’industrie de la joaillerie, telles que les diamants cultivés en laboratoire, et l’augmentation de la demande personnelle. revenu disponible. Par conséquent, le marché des bijoux de luxe devrait monter en flèche de 70 milliards de dollars en 2020 à 111 156 940 dollars en 2028 .

Les bijoux sont une forme de positionnement personnel. Les bijoux sont un produit de luxe qui comble le fossé entre la classe à faible revenu et la classe à revenu élevé. Les bijoux sont faits de métaux précieux tels que l’or et les diamants.

L’occidentalisation, la modernisation croissante et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des bijoux de luxe. La préférence croissante pour les articles de luxe, la croissance et l’expansion de l’industrie de la joaillerie et l’essor des bijoux de mode sont d’autres moteurs indirects de la croissance du marché des bijoux de luxe. À mesure que la préférence des consommateurs pour les bijoux de marque augmente, les fabricants proposent un grand nombre de types différents de bijoux de luxe sur le marché.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-luxury-jewellery-market

Gamme de bijoux de luxe et taille du marché

Le marché des bijoux de luxe est segmenté en fonction du matériau, du produit, du canal de distribution et de l’application. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du matériau, le marché des bijoux de luxe est segmenté en or, platine, diamants et autres.

Selon le produit, le marché des bijoux de luxe est segmenté en colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreilles et autres.

Voir le catalogue détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-luxury-jewellery-market

Analyse pays par pays du marché des bijoux de luxe

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bijoux de luxe comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) La partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des bijoux de luxe et continuera d’étendre sa domination au cours de la période de prévision. Cette région enregistrera également le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation et la croissance démographique sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché dans cette région. L’augmentation de l’offre de haute joaillerie stimulera la croissance du marché dans cette région. La préférence accrue pour les articles de luxe en raison de l’augmentation de la parité des pouvoirs d’achat créera également des opportunités de croissance lucratives et enrichissantes sur le marché.



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-luxury-jewellery-market

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des bijoux

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des bijoux de luxe sont:

Chopard International SA , Harry Winston, Inc., CARTIER, Guccio Gucci SpA ., T&CO ., Buccellati Holding SPA, Bulgari SpA, Piaget, VAN CLEEF & ARPELS, MIKIMOTO, Richemont Financial Company SA, GRAFF, Pandora Jewelry , LLC., Chow Tai Fook Jewelers Ltd., Rajesh Exports Ltd., Signet Jewellers. , CHANEL, LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, STORNOWAY DIAMOND MOUNTAIN DIAMONDS LIGHT LIGHTS.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Explorez les rapports associés :

https://www.edocr.com/v/0ro3woon/bidkarr007/cremas-y-lociones-para-pies-se-espera-en-el-mercado-g

https://studylib.net/d/8WaL2

https://pinpdf.com/foot-creams-and-lotions-market-0afc61f9e8e26d4135bf24243dab8262.html

https://studylib.net/d/8WaL2

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/foot-creams-and-lotions-market-is-expected-to-be- growing-at-a-growth-rate-of-6pdf

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/19/pie-creams-y-lotiones-mercado-se-espera-que-esté- growing-at-a-growth-rate-of-6- 20- Jusqu’en 2022-2029/

https://spurstartup.mn.co/posts/31480579?utm_source=manual

https://spurstartup.mn.co/posts/31480579

https://www.pearltrees.com/rup07/item495735043

https://hommement.com/o1rpb5vRHHxQqmwitPkf

https://acatpg.mn.co/posts/31480684?utm_source=manual

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com