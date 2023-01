Le marché des bières non alcoolisées va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

Marché mondial des bières sans alcool, par type de produit (sans alcool, 0,5% d’alcool par volume), technologie (fermentation restreinte, désalcoolisation), catégorie (nature, aromatisée), canal de distribution (magasins d’alcools, dépanneurs, supermarchés, magasins en ligne , Restaurants) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des bières sans alcool

La demande de boissons non alcoolisées a donné au secteur non alcoolisé une chance de se développer. Les boissons non alcoolisées sont attrayantes car presque tout le monde peut les consommer. Même si les boissons alcoolisées sont interdites aux femmes enceintes et aux enfants, les boissons non alcoolisées ne le sont pas. En conséquence, les boissons non alcoolisées ont un marché important. Les boissons non alcoolisées génèrent beaucoup de revenus car elles sont l’option de choix pour de nombreuses personnes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bières sans alcool était évalué à 17,15 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 32,94 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des bières sans alcool

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (sans alcool, 0,5 % d’alcool par volume), technologie (fermentation restreinte, désalcoolisation), catégorie (nature, aromatisé), canal de distribution (magasins d’alcools, dépanneurs, supermarchés, boutiques en ligne, restaurants), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas), Diageo PLC (Royaume-Uni), Halewood International Limited (Royaume-Uni), Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon), Accolade Wines (Australie), Bacardi Limited (Bermudes), Mike’s Hard Lemonade Co. ( États-Unis), Castel Group (France), Suntory Holdings Limited (Japon), Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique), The Brown-Forman Corporation (États-Unis), United Brands Company, Inc. (États-Unis), PernodRicard SA (France ), The Miller Brewing Company (États-Unis) Opportunités Les économies émergentes offrent de nombreuses opportunités aux fabricants de bière sans alcool

Le désir de commodité des consommateurs pousse les entreprises à développer leurs activités

Expansion de nouveaux produits et disponibilité croissante de bière sans alcool

Définition du marché

La boisson non alcoolisée contient jusqu’à 2,8 % d’alcool éthylique en volume et est reconnue comme un substitut efficace de l’alcool . La bière sans alcool est fabriquée en chauffant la bière dans un vide poussé, ce qui abaisse le point d’ébullition tout en préservant la saveur.

Dynamique du marché mondial des bières sans alcool

Conducteurs

La consommation d’alcool en tant que problème social augmente la demande du marché

L’un des principaux facteurs de pénétration du marché de la bière sans alcool est la sensibilisation accrue aux effets négatifs de la consommation d’alcool sur la santé. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de la consommation de boissons maltées, ainsi que la disponibilité des produits, détermineront les perspectives de l’industrie. En raison de la forte présence de la culture et des croyances traditionnelles parmi une partie importante de la population, la consommation d’alcool est un problème de société dans plusieurs pays depuis des décennies, ce qui devrait soutenir les tendances du marché de la bière sans alcool.

Innovation dans les stratégies de marketing et les recommandations de produits

L’évolution des modes de vie des clients, la demande accrue de prémélanges prêts à boire chez les jeunes, l’importance croissante des saveurs nouvelles et ethniques et les progrès innovants dans les activités de marketing et de promotion contribuent tous à la croissance du marché mondial de la bière sans alcool. La pénétration du commerce électronique, les prix bas, la facilité d’accès et l’introduction de cocktails d’ingrédients naturels et bénéfiques pour la santé dans les boissons alcoolisées prêtes à boire, l’investissement croissant dans les pubs et les bars et une variété de saveurs disponibles dans les boissons prêtes à -boire la croissance du marché mondial des boissons alcoolisées pour ce produit.

Opportunités

Les économies émergentes offrent de nombreuses opportunités aux fabricants de bière sans alcool pour étendre leurs activités. L’expansion de nouveaux produits et la disponibilité croissante de bières sans alcool dans divers bars et restaurants créeront de nouvelles opportunités pour le marché des bières sans alcool.

