Le marché des bidons pliables devrait atteindre 6,48 milliards de dollars d’ici 2029.

Le marché des bidons pliables était évalué à 4,9 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 6,48 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,56 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix , l’analyse de la consommation de production et l’analyse des brevets, ainsi que les avancées technologiques. .

Le terme « Jerry Can » est venu une fois des Américains qui ont décidé de créer une version spéciale de la cartouche d’unité de la Wehrmacht. « Jerry » était un terme d’argot allié qui faisait référence aux soldats allemands pendant la guerre. De nos jours, les bidons sont en plastique et en métal. Le plastique est assez solide et assez léger pour transporter en toute sécurité du carburant et d’autres liquides. Les bidons pliables sont généralement fabriqués à partir de plastique polyéthylène haute densité (HDPE), ce qui les rend adaptés au transport de produits chimiques et d’autres produits.

Dynamique du marché des bidons pliables

chauffeur

Nous sommes très stricts sur la sécurité lors de l’expédition.

Les bidons pliables sont très demandés pour le transport et la livraison de produits dans diverses industries d’utilisation finale telles que les produits chimiques et les lubrifiants, les aliments et les boissons, etc. en raison de leur sécurité et de leur commodité. Les bidons pliables sont conçus pour protéger les produits liquides contre les fuites et les déversements pendant le transport. La demande de bidons pliables sur le marché devrait augmenter.

Demande croissante de bidons pliables multicouches

De nombreux fabricants utilisent des bidons pliables multicouches recouverts d’une couche barrière pour les protéger de la lumière du soleil et d’autres risques environnementaux. Les bidons multicouches pliables sont largement utilisés dans de multiples industries, y compris les produits chimiques industriels et agrochimiques. La demande croissante de l’industrie chimique devrait stimuler le taux de croissance du marché des bidons pliables.

Chance

plus de pays émergents

Les pays en développement devraient dominer la plupart des pays en développement au cours de la période de prévision. La demande croissante de jerrycans pliables sur ces marchés émergents est tirée par la hausse du PIB, la hausse des activités manufacturières et le développement des tendances du secteur industriel qui agissent comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités lucratives de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des bidons pliables

La récente épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs marchés de l’industrie de l’emballage. Cela a également eu un impact sur le marché des bidons pliables. Alors que les produits supposés «essentiels» continuent de générer des ventes importantes, la demande de produits non essentiels a chuté de façon spectaculaire pendant la pandémie. Le gouvernement a imposé plusieurs restrictions, notamment des normes de distanciation sociale et des ordonnances de maintien à domicile, entre autres, ce qui a arrêté la production de jerrycans pliables. De plus, les perturbations et les restrictions de la chaîne d’approvisionnement mobile ont créé un cauchemar logistique pour les acteurs du marché, entraînant de graves pénuries de produits sur le marché mondial.

Portée du marché mondial des bidons pliables

Le marché des bidons pliables est segmenté en fonction du matériau, de la capacité, du type de fermeture et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie, fournissant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché, ce qui les aidera à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications importantes du marché.

ingrédient

polyéthylène (PE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polypropylène (PP)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polyéthylentéréphtalate (PET)

bio-plastique

Acide polylactique (PLA)

Autres

Volume

jusqu’à 10 litres

11 litres à 20 litres

21 litres à 30 litres

plus de 30 litres

type de fermeture

Fermeture push-pull

bouchon à vis

Autres

utilisateur final

manger et boire

pesticide

restrictions

biens de consommation

Autres

Les principaux acteurs du marché des bidons pliables comprennent:

Butyl Products Ltd.(영국)

Confinement des fluides (Australie)

FU DENG PLASTIC CO., LTD. (Taïwan)

Shanxi Shengzeying International Trade Co., Ltd. (중국)

Yiwu Double Sun Import and Export Company Limited (중국)

Fujian Aidi Electric Co., Ltd (Chine)

Lumière uniquement (États-Unis)

