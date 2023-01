Le marché des bidets électriques devrait croître à un TCAC de 5,30 % d’ici 2028. L'Asie-Pacifique domine le marché des sièges de bidet électriques en raison de la grande part de marché du Japon en termes de disponibilité des produits, d'activités de recherche accrues et de la disponibilité de produits haut de gamme dotés de fonctions d'économie d'énergie à des prix abordables. La région des États-Unis devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché des bidets électriques en Amérique du Nord au cours de la période de prévision 2021-2028. Cela est dû à l'intérêt croissant des consommateurs locaux pour la réduction des déchets et le maintien de l'hygiène personnelle.

Un bidet est un évier à côté d’une toilette qui est utilisé pour nettoyer la région génitale et anale après avoir utilisé les toilettes. L’une des clés essentielles de la salle de bain moderne est l’arrivée du bidet. Les sièges de bidet électroniques sont un moyen plus confortable et luxueux d’éliminer confortablement le pire mal des transports. Cela comprend divers capteurs électroniques, microcontrôleurs et autres dispositifs utilisés pour suivre la température, les mouvements et reconnaître la présence humaine. Il est largement utilisé dans les hôtels de luxe et les salles de bains modernes.

En augmentant les activités de construction commerciale et résidentielle, en modifiant les modes de vie et en augmentant le niveau de revenu disponible des personnes, en augmentant les problèmes environnementaux et en augmentant le niveau d’hygiène et de confort maintenu par les consommateurs, les bidets électriques contribuent au maintien de l’équilibre écologique grâce à leur capacité à réduire papier Moins d’eau est gaspillée et la consommation devrait stimuler la croissance du marché des bidets électriques au cours de la période projetée de 2021-2028.

Étendue du marché mondial Bidet électrique et taille du marché

Le marché des bidets électriques est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des bidets électriques est segmenté en réservoir, sans réservoir et hybride.

Sur la base du produit, le marché des sièges de bidet est divisé en bidets intelligents et en systèmes de toilettes bidet tout-en-un.

Analyse au niveau du pays du marché Bidet électrique

Le marché Bidet électrique est analysé par pays, type, produit et application comme mentionné ci-dessus, et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bidets électriques comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde en Europe inclus. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) (Moyen-Orient et Afrique ) (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des sièges de bidet électriques en raison de la grande part de marché du Japon en termes de disponibilité des produits, d’activités de recherche accrues et de la disponibilité de produits haut de gamme dotés de fonctions d’économie d’énergie à des prix abordables. La région des États-Unis devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché des bidets électriques en Amérique du Nord au cours de la période de prévision 2021-2028. Cela est dû à l’intérêt croissant des consommateurs locaux pour la réduction des déchets et le maintien de l’hygiène personnelle.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Bidet

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des bidets électriques sont:

Bio Bidet, Coway USA, Inc., Roca Sanitario, SA, Kohler Co., Blondel, Panasonic Corporation, Smart Bidet. Dongdu Co., Ltd., installation de rinçage. Technologie domestique, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, LIXIL Group Corporation. marque standard américaine; IZEN CO., LTD. ; bidet de génie; Aisin Asia Private Limited Moyen-Orient ; Villeroy & Boch AG; Jomoo Cuisine et Bain Co., Ltd. ; Haiwell (Xiamen) Industrial Co., Ltd. ; de Valley Acrylic Bath LTD. Offres, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

