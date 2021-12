Le marché des batteries UPS va croître à un TCAC de 10,6% pour atteindre 1 475,7 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des batteries UPS était évalué à 695,6 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 1 475,7 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 10,6 % de 2021 à 2027.

La batterie est l’un des composants essentiels d’une alimentation sans coupure (UPS). La batterie de l’UPS est responsable de la longue durée de vie et des bonnes performances de l’UPS. Ainsi, un entretien régulier de la batterie est indispensable. Le lithium-ion (Li-ion), le plomb-acide et le nickel-cadmium sont les principaux types de batteries UPS disponibles pour la communauté des utilisateurs finaux, y compris du secteur commercial au secteur industriel. Avec un nombre croissant de grands centres de données dans le secteur des entreprises ; appareils électriques et gadgets comme les ordinateurs ; infrastructure critique; ou des processus industriels, l’adoption de l’UPS est en plein essor, ce qui stimule encore plus le champ d’application des batteries UPS.

Principaux acteurs du marché des batteries UPS :

• CSB Energy Technology Co., Ltd.

• Compagnie de fabrication East Penn

• Société EATON

• Exide Industries Ltd.

• FIAMM Energy Technology S.p.A.

• GS Yuasa International Ltd.

• Leoch International Technology Limited

• Étoile polaire

• Schneider Electric SE

• Vertiv Group Corp

Aperçu du marché

Applications croissantes de la batterie UPS dans les centres de données

En raison de l’augmentation des services liés aux données, il y a eu une énorme augmentation de la demande de centres de données dans le monde entier, ce qui stimule la demande d’UPS. Les services basés sur le cloud doivent être en ligne pour fournir des services, ce qui augmente le besoin de systèmes UPS. La tendance croissante au cloud computing et à la virtualisation a entraîné une augmentation des centres de données dans le monde. Selon les faits d’Energy Innovation 2020, certains des plus grands centres de données au monde peuvent contenir plusieurs appareils informatiques et ont besoin d’environ 100 mégawatts (MW) de capacité électrique, ce qui est suffisant pour alimenter environ 80 000 foyers aux États-Unis. En 2018, les centres de données mondiaux ont consommé environ 205 térawattheures (TWh) ou 1 % de l’électricité mondiale. À l’heure actuelle, il existe 4 738 centres de données en colocation dans 127 pays.

Les segments et sous-sections du marché des batteries UPS sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type de produit (plomb-acide, lithium-ion et autres types de produits) et par application (applications commerciales, résidentielles et autres)

Aperçu du marché basé sur le type de produit

En fonction du type de produit, le marché des batteries UPS est segmenté en plomb-acide, Li-ion et autres types de produits. Les batteries au plomb ont fait preuve d’une meilleure fiabilité lorsqu’elles sont déployées dans des systèmes d’alimentation sans interruption. Dans le cas d’applications de grande puissance où le poids n’est pas une préoccupation majeure, les batteries plomb-acide constituent le choix le plus économique. Cette rentabilité, combinée à une tolérance élevée, une faible impédance interne et d’autres qualités de performance, les rend idéales pour le stockage d’énergie à petite échelle comme les systèmes UPS ; systèmes électriques à grande échelle et à l’échelle du réseau ; et sources d’alimentation de démarrage, d’éclairage et d’allumage pour automobiles.

Basé sur les applications – Aperçu du marché

En termes d’application, le marché des batteries UPS a été segmenté en commercial, résidentiel et autres. Les batteries UPS sont utilisées dans un large éventail d’applications, notamment les postes de travail, les salles de serveurs, les armoires réseau, les grands centres de données, les salles informatiques, les systèmes financiers ou bancaires, les traitements industriels, les sites d’hébergement Internet et les applications médicales et d’urgence. Le segment commercial de la batterie UPS comprend les bureaux, les télécommunications, les centres de données et d’autres bâtiments commerciaux.

Principaux points clés du marché des batteries UPS

• Aperçu du marché des batteries UPS

• Concurrence sur le marché des batteries UPS

• Marché des batteries UPS, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des batteries UPS par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des batteries UPS

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

