Le marché des batteries SLA prospère dans le monde entier avec les meilleures entreprises en croissance Southern Batteries Pvt. Ltd., Storage Battery Systems, LLC, Vision Group, Yuasa Battery, Inc. et autres

e rapport de recherche vous donnera des informations approfondies sur le marché des batteries SLA et vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final est un document exhaustif de 150 pages. Tous nos rapports sont généralement achetés dans tous les secteurs par des cadres, des gestionnaires, des cadres supérieurs, des stratèges, des directeurs, des vice-présidents, des CXO, etc. et les aident à comprendre les tendances et l’analyse du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché. , prévisions, analyses, etc.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00020662/

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés du marché des batteries SLA ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Principaux acteurs clés : – CSB Energy Technology Co., Ltd., Exide Technologies, FIAMM Energy Technology SpA, IBT Power Limited, Johnson Controls, Panasonic Corporation, Southern Batteries Pvt. Ltd., Storage Battery Systems, LLC, Vision Group, Yuasa Battery, Inc.

Avec la pandémie de COVID-19, l’industrie a connu un impact négatif en termes de production et de ventes de batteries pour les premier et deuxième trimestres de 2020, car la majorité de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des batteries est concentrée en Chine. Néanmoins, on estime que le marché observe une croissance substantielle en raison des progrès technologiques en termes d’efficacité, de rentabilité et d’innovation. Les normes et directives strictes en matière d’émissions des autorités des pays développés, tels que le Royaume-Uni et les États-Unis, ont attiré l’attention sur l’efficacité et devraient en outre stimuler la demande de batteries.

Le marché mondial des batteries était évalué à 108,4 milliards USD en 2019 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1% de 2020 à 2028. La croissance du marché est attribuée à l’énorme demande des secteurs automobile, industriel et applications portables. Les applications automobiles comprennent principalement les batteries rechargeables utilisées dans les batteries non rechargeables ainsi que les véhicules électriques. La popularité croissante de l’électronique grand public au niveau mondial devrait entraîner l’utilisation de la batterie SLA en tant que type de produit au cours de la période de prévision.

Le rapport comprend également les profils affectant le marché des batteries SLA du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des batteries SLA dans ces régions.

Achetez maintenant sur – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00020662/

Raison d’acheter

– Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des batteries SLA

– Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

– Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Batteries SLA, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

– Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

– Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

– Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil.

Nous contacter:

Les partenaires d’Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com