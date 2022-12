Le marché des batteries industrielles devrait propulser à un TCAC impressionnant de 7,10 % au cours de la période de prévision

Analyse et taille du marché

Les batteries traditionnelles étaient principalement utilisées dans l’ électronique grand public dans les années 1990 et au début des années 2000, mais les batteries industrielles alimentent désormais diverses applications d’utilisation finale telles que le stockage sur réseau et les systèmes d’alimentation sans interruption. Les batteries industrielles sont utilisées dans des zones éloignées et difficiles d’accès où les équipements/dispositifs doivent être auto-alimentés et où la recharge et le remplacement des batteries sont difficiles ou impossibles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des batteries industrielles était évalué à 10,56 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 18,28 USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 7,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse import / export, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les batteries industrielles sont destinées à fournir de l’énergie aux véhicules électriques ainsi qu’au matériel de levage et aux équipements lourds tels que les chariots élévateurs et les camions. Ces batteries servent également de source d’alimentation pour divers centres de données, permettant un accès continu à Internet. Ils sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le stockage d’énergie, le stockage du réseau électrique, les télécommunications et les machines industrielles.

L’augmentation de la valeur marchande est attribuée à la croissance croissante des industries applicables et à l’augmentation conséquente de la demande d’applications. Un rapport sur le marché international des batteries industrielles étudie et discute également des tendances importantes de l’industrie, des estimations de la taille du marché et de la part de marché. De plus, le rapport prend en compte divers inhibiteurs et facteurs de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations correctes. Le rapport d’activité présente des informations vastes et complètes sur le marché, basées sur l’intelligence économique. Le rapport d’étude de marché gagnant sur les batteries industrielles agit comme une excellente solution pour disposer de données de marché de haute qualité qui conviennent le mieux aux besoins de l’entreprise.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des batteries industrielles sont :

Johnson Controls, Inc. (États-Unis)

Exide Technologies, Inc. (Inde)

Enersys, Inc. (France)

Saft Groupe SA (Japon)

GS Yuasa Corp. (Japon)

Northstar Battery Company LLC (États-Unis)

C&D Technologies, Inc. (Inde)

Robert Bosch GmbH (Allemagne)

East Penn Manufacturing Co. (Chine)

(Chine) Toshiba International Corporation (Japon)

Portée du marché mondial des batteries industrielles

Le marché des batteries industrielles est segmenté en fonction du type et de l’industrie des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Plomb-acide

À base de nickel

À base de lithium

Autres

Industrie de l’utilisateur final

Télécom et communication de données

Alimentation sans coupure (UPS)/sauvegarde

Stockage d’énergie au niveau du réseau

Équipement industriel

Autres

Batteries industrielles Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des batteries industrielles est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type de pays et par industrie des utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des batteries industrielles sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché des batteries industrielles en raison de la part de marché importante des États-Unis et de la production croissante de stockages de réseaux électriques.

D’autre part, la région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la popularité croissante des batteries industrielles ainsi que de la croissance de l’industrie électrique.



