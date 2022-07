Le marché des batteries devrait se développer à un TCAC de 17,9 % au cours de la période de prévision, selon une étude réalisée par Emergen Research  

mondial des batteries devrait atteindre 132,68 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC de 17,9 %, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché est principalement attribuée à l’augmentation des applications des batteries dans les appareils électroniques grand public tels que les téléphones mobiles et les ordinateurs portables, les outils électriques et les véhicules électriques. L’utilisation croissante d’appareils mobiles tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, l’utilisation croissante d’équipements électroniques sans fil et portables, le besoin croissant d’une durée de vie prolongée de la batterie sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché mondial des batteries.

L’appareil dispose généralement d’un capteur de température qui avertit lorsque l’appareil est complètement chargé. Les batteries sont les plus largement utilisées dans les machines et outils sans fil et les véhicules électriques à batterie. Certains des principaux avantages de ces appareils sont leur conception flexible et leur facilité d’utilisation.

Quelques points saillants du rapport :

Selon le type de produit, le segment des batteries de téléphone devrait enregistrer la plus forte croissance des revenus au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est stimulée par l’utilisation croissante des smartphones dans le monde et le besoin croissant d’une alimentation de secours plus longue pour les smartphones et autres appareils mobiles.

Sur la base du type de batterie, le segment des batteries Li-ion représentait la part de revenus la plus élevée en 2020. Utilisation croissante des batteries Li-ion dans les batteries en raison d’avantages tels qu’une densité d’énergie élevée, une capacité de tension améliorée et un taux d’autodécharge plus faible par rapport à d’autres types de batteries est l’un des principaux facteurs de croissance de ce segment.

En termes d’utilisation finale, le segment médical devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de plusieurs facteurs favorables. Le besoin croissant de batteries hautes performances pour une large gamme d’appareils et d’équipements médicaux et l’utilisation croissante d’appareils médicaux portables ou de gadgets tels que les bracelets de fitness et les appareils auditifs ont entraîné une demande accrue pour le produit.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport Battery Pack sont :

Epec LLC, Cadex, Steatite, Excell Battery, ProTechnologies, Energizer Holding Inc., Mophie Inc. , BYD Battery Co. Ltd, LG Chem Power Inc., Panasonic Corporation, Simplo Technology Co. Ltd., Sony Corporation et Samsung SDI Co. Ltd.

Le rapport de recherche sur les batteries comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie. ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Segmentation régionale

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Aux fins de ce rapport, le marché mondial des batteries est segmenté en fonction du type de produit , type de batterie, utilisation finale et région :

Type de produit Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Batterie pour ordinateur portable Batterie

d’alimentation Batterie pour

téléphone

Autres

Type de batterie Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Lithium-ion batterie Batterie

nickel métal hydrure Batterie

lithium-polymère Batterie

nickel cadmium

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Électronique grand public

Automobile

Outils électriques

Médical

Autres

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des batteries

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

