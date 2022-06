Le marché des batteries de fond de trou devrait assister à une augmentation de la croissance au cours de la période de prévision d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des batteries de fond de trou devrait croître à un TCAC de 10,5 % de 2022 à 2030 . Les batteries de fond de trou sont constituées de cellules au lithium/chlorure de thionyle de haute qualité et à haute température avec une jauge de batterie Criterion IV intégrée. Il a des composants capables de résister à la température nominale de la batterie.

Ces batteries sont utilisées dans les outils de fond de trou alimentés par batterie utilisés pour l’exploration, le forage et la production de l’industrie pétrolière et gazière . Ces outils nécessitent une alimentation fiable pour les communications, les capteurs et autres appareils électroniques. Ainsi, la demande croissante de batteries de fond de trou pour les industries susmentionnées a stimulé la croissance du marché. En outre, la croissance de l’industrie pétrolière et gazière explique la croissance des batteries de fond de trou sur le marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des batteries de fond de trou

Les effets de la pandémie mondiale de coronavirus se sont répercutés sur de nombreuses vies et ont bouleversé des aspects des soins de santé, de l’économie et des transports dans le monde. De plus, le marché des batteries de fond ne fait pas exception. Alors que les entreprises étaient fermées dans le monde entier, le trafic routier s’est arrêté. Les quarantaines et les ordonnances de maintien à domicile interdisaient aux travailleurs d’utiliser des batteries de fond de trou, fermaient les mines et les raffineries et gelaient les expéditions de produits manufacturés. L’incertitude économique et les licenciements massifs ont réduit les dépenses de consommation. Cependant, alors que la situation pandémique se normalise à l’échelle mondiale, les réponses à cette crise, y compris les politiques gouvernementales, le stockage d’énergie émergent, les technologies de fabrication et la persistance de la communauté de la recherche, laisseront une empreinte significative sur la croissance future du marché.

Étendue du marché mondial des batteries de fond de trou

L’étude classe le marché des batteries de fond de trou en fonction de la température et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par cote de température ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

85°C

150°C

180°C

200°C

Par application ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Mesure pendant le forage (MWD)

Exploitation forestière en creusant (LWD)

Jauges d’inspection de pipeline (PIG)

Outils de réglage

Manomètres

Journalisation de la production

Sous-marins proches du bit

Outils orientables rotatifs

Les autres

Par industrie d’utilisation finale ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Gaz de pétrole

Exploitation minière

Construction

Les autres

Par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment du pétrole et du gaz devrait représenter la plus grande part de marché, par l’industrie d’utilisation finale

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché mondial des batteries de fond de trou est divisé en pétrole et gaz, exploitation minière, construction et autres . En 2021, le pétrole et le gaz représentaient la plus grande part de marché sur le marché mondial des batteries de fond de trou . Les champs pétrolifères utilisent des batteries pour alimenter un nombre toujours croissant d’outils de fond de puits. L’environnement de fond de puits est très hostile à la technologie des batteries, avec des températures, des chocs et des vibrations extrêmes dépassant de loin ceux rencontrés dans d’autres environnements difficiles. Les gisements de pétrole et de gaz, que l’on trouve couramment dans certaines des régions les plus froides du globe, ont souvent des températures de surface basses de -40°C. Alors que la température de fonctionnement au fond du puits peut facilement atteindre 180°C. Pour cela, une batterie de fond est la meilleure solution pour travailler à des températures aussi élevées.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des batteries de fond de trou a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des batteries de fond de trou au cours de la période de prévision . La demande énergétique a augmenté les activités de forage et de complétion dans toute l’Asie-Pacifique. Cela a augmenté la demande pour extraire davantage de chaque puits, nécessitant une exploration approfondie supplémentaire. À mesure que les activités de forage et de complétion se développent, la demande de batteries de fond de trou augmente également. Les joueurs chinois et quelques joueurs asiatiques devraient se développer dans un proche avenir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des batteries de fond de trou

L’environnement concurrentiel sur ce marché devrait s’intensifier avec une augmentation des extensions de produits et différentes stratégies adoptées par les principaux fournisseurs.

Les principaux acteurs du marché sont :