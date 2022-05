Le marché des batteries au plomb pour automobiles devrait enregistrer une valorisation de 23 668,0 millions de dollars américains d’ici 2028, selon une étude récente de Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur “Prévisions du marché des batteries au plomb pour automobiles jusqu’en 2028-Impact du COVID – 19 et Analyse mondiale-par Produit, Type et utilisateur final–, le marché était évalué à 16 860,5 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 23 668,0 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 3,1% de 2021 à 2028

Depuis quelques années, le comportement des consommateurs à l’égard du transport interurbain et intracity s’est transformé à un niveau plus récent. Avec l’augmentation du revenu disponible des individus et la structure économique stable des pays, la production de véhicules a augmenté de façon exponentielle. Avec la demande croissante de voitures à l’échelle mondiale, la production a encore été affectée positivement, ce qui crée la demande de batteries, y compris les batteries au plomb.

Le succès du marché automobile des batteries au plomb-acide est étroitement lié aux performances de l’industrie automobile. Ainsi, si l’industrie automobile est en croissance, le marché des batteries au plomb automobile augmentera également, et vice versa. Cette tendance des batteries au plomb devrait se poursuivre dans les années à venir en raison de leur utilisation continue dans le secteur des véhicules. Ces batteries sont utilisées dans les automobiles pour le démarrage, l’éclairage et l’allumage (SLI). L’augmentation de la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, ainsi que le parc de véhicules (flotte sur route), devraient contribuer au développement de l’industrie au cours des prochaines années. En outre, la pénétration croissante de voitures sophistiquées intégrées à des systèmes de sécurité et de navigation avancés a des conséquences positives sur les concepts de partage. Des économies comme les États-Unis et la Chine sont les principaux marchés en ce qui concerne l’évolution du secteur automobile. À l’heure actuelle, la technologie commerciale des batteries 12V dépend des chimies à base de plomb. Plus de 400 millions de batteries au plomb 12 V sont fabriquées chaque année pour répondre aux besoins des équipementiers et du marché secondaire liés aux applications de véhicules légers à l’échelle mondiale. L’Europe connaît une demande de plus de 60 millions de batteries par an. En conséquence, le marché des batteries au plomb pour automobiles devrait croître tout au long de la période de prévision.

L’APAC a dominé le marché des batteries au plomb automobile en 2020. Des facteurs tels que l’adoption généralisée de voitures, berlines et VUS haut de gamme parmi la population de la région APAC contribuent de manière significative à la part de marché majeure de la région. En outre, General Motors Holden, Toyota Motor Corporation Australia Limited, Ford Motor Company of Australia Limited, Mitsubishi Motors Australia Ltd. (MMAL), Isuzu Australia Limited, Hyundai Commercial Vehicles Australia et Volkswagen Group Australia Pty Ltd. sont parmi les fabricants bien connus de véhicules utilitaires dans le pays. Tous ces fabricants exigent l’intégration de batteries au plomb automobile dans les voitures pour répondre aux exigences émergentes des clients. De plus, l’escalade des opérations de fabrication automobile, la demande croissante de véhicules électriques et l’orientation croissante des fabricants de batteries au plomb pour l’automobile vers l’offre de produits à faible coût et à haut rendement devraient stimuler le marché des batteries au plomb pour l’automobile dans le reste des pays de l’APAC au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des batteries au plomb pour automobiles

L’épidémie de COVID-19 a gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement et la fabrication d’équipements électroniques, y compris le composant matériel des batteries au plomb des automobiles. L’émergence du virus COVID-19 à travers le monde, suivie de scénarios de verrouillage, a conduit les experts de l’industrie automobile à analyser que l’industrie serait confrontée à au moins un quart de retard dans la chaîne d’approvisionnement des équipements automobiles. Cette perturbation devrait créer des tremblements jusqu’à la mi-2021. L’industrie des équipements électroniques et de l’automobile devrait s’accélérer peu de temps après que les gouvernements du monde entier auront progressivement levé les différentes mesures de confinement afin de relancer l’économie. La production de l’équipement électronique et de l’automobile devrait s’accélérer à partir de 2022, ce qui devrait en outre avoir une influence positive sur l’équipement électronique et la fabrication automobile, y compris les composants matériels des batteries au plomb automobiles.

Le marché des batteries au plomb pour automobiles est segmenté en fonction du produit, du type, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du produit, le marché est segmenté en batteries SLI et micro hybrides. Le segment SLI représentait la plus grande part du marché global en 2020. En termes de type, le marché est segmenté en inondé, inondé amélioré et VRLA. En 2020, le segment inondé représentait la part substantielle du marché. géographiquement, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des batteries au plomb pour automobiles en 2020, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. En outre, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

Clarios; Exide Industries Limited; GS Yuasa International Ltd; Johnson Controls, Inc.; et Panasonic Corporation sont parmi les principales entreprises opérant sur le marché des batteries au plomb automobile.

