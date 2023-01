Le marché des bateaux à rames devrait connaître une croissance du marché de 5,50 % d’ici 2028. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

La demande pour le marché des bateaux à rames devrait connaître une croissance du marché de 5,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des bateaux à rames fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période suivante. Il fournit la période de prévision, et donc son impact sur la croissance du marché.

Un bateau propulsé par des rames sur l’eau est une chaloupe. Les bateaux à rames sont couramment utilisés à des fins de navigation et jouissent d’une grande réputation dans de nombreuses régions du monde. L’aviron est considéré comme l’un des sports les plus anciens, même aux Jeux olympiques et paralympiques. Les bateaux à rames sont principalement utilisés pour des applications de course, mais le phénomène de la navigation de plaisance est devenu très important ces dernières années.

Demande croissante de bateaux fiables, sûrs et pratiques, augmentation des activités sportives dans le monde, adoption croissante des bateaux à rames par les non-professionnels et les amateurs, utilisation croissante des bateaux à des fins de jeu et d’activités récréatives pendant les loisirs, et les avantages de s’engager dans des activités récréatives La sensibilisation des consommateurs fait partie des facteurs importants et influents susceptibles d’accélérer la croissance du marché des bateaux à rames au cours de la période projetée 2021-2028.

Portée du marché mondial des bateaux à rames et taille du marché

Le marché des bateaux à rames est segmenté en fonction du type de produit, de la conception, de la capacité en passagers et de l’utilisation finale. La croissance entre les segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des bateaux à rames a été segmenté en bateaux à rames à balayage, bateaux à rames de godille, bateaux à rames adaptatifs, bateaux à rames de rivage, bateaux à rames légers et bateaux à rames de course.

Sur la base de la conception, le marché des chaloupes a été classé en chaloupes avec barreur et chaloupes sans barreur.

Analyse au niveau du pays du marché des bateaux à rames

Le marché des bateaux à rames est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, conception, capacité en passagers et utilisation finale référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bateaux à rames sont l’Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Sud. , Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Une partie des Émirats arabes unis, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, d’Israël et du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord dominera le marché des bateaux à rames, en raison de la hausse des ventes de bateaux à rames dans la région ainsi que des tendances de l’aviron récréatif telles que les centres de villégiature, le tourisme de luxe et les clubs aux États-Unis et au Canada, tandis que l’Asie-Pacifique devrait dominer. Il augmentera au cours de la période de prévision 2021-2028 grâce à l’amélioration du développement de la culture sportive dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des bateaux à rames

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des bateaux à rames sont:

Alden de Sunapee ; Compagnie de bateaux de Durham ; réglage de l’écho ; Euro; Empater ; Philippe Lido SRL ; Côte du Lion ; Whitehall Reproductions Canada Ltée. dba Whitehall Aviron & Voile.; Laszlo Boats New Zealand Limited ; Jeff Sykes & Associates Pty Ltd (Sykes); Composites Vega Réalisations; Baumgarten Bootsbau GbR ; Voiture Super Racing Shell; bateau virus; Fluidesign Inc. ; Janousek et Stämpfli Racing Boats Ltd ; Sunny Water Sports Products Private Limited ; Roseman; bateau-phare SARL; Falcon Racing; Entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

