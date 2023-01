Le marché des bateaux à rames devrait connaître un taux de croissance de l’industrie de 5,50% d’ici 2028

La demande du marché des bateaux à rames devrait augmenter de 5,50 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028 . Le rapport d’étude de marché Data Bridge Market sur le marché Bateaux à rames fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision pour avoir un impact sur la croissance du marché.

Une barque qui rame sur l’eau est une chaloupe. Les chaloupes sont couramment utilisées pour la voile et occupent une place importante dans de nombreuses régions du monde. L’aviron est également considéré comme l’un des sports les plus anciens des Jeux olympiques et paralympiques. Les bateaux à rames sont principalement utilisés pour la course, mais récemment, les bateaux de plaisance sont également devenus populaires.

Une demande croissante de bateaux fiables, sûrs et pratiques est attendue en 2021, une augmentation des activités sportives dans le monde, une adoption accrue des bateaux à rames par les non-professionnels et les amateurs, une utilisation accrue des rames de bateaux à rames pour les jeux de loisirs et les activités récréatives, et la participation à activités récréatives. C’est un facteur important et influent qui accélérera la croissance du marché des bateaux à rames au cours de la période projetée de 2028.

Étendue du marché mondial des bateaux à rames et taille du marché

Le marché des chaloupes est segmenté en fonction du type de produit, de la conception, de la capacité en passagers et de l’utilisation finale. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des bateaux à rames est segmenté en bateaux à rames rapides, bateaux à rames de godille, bateaux à rames adaptables, bateaux à rames terrestres, bateaux à rames légers et bateaux à rames de course.

De par sa conception, le marché des bateaux à rames a été segmenté en bateaux à rames sans barreur et sans barreur.

Analyse au niveau national du marché Bateau à rames

Le marché des bateaux à rames et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par les pays mentionnés ci-dessus, le type de produit, la conception, la capacité en passagers et l’utilisation finale.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bateaux à rames comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique. . , Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte , Israël, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de l’aviron en raison de la tendance croissante de la navigation de plaisance dans les centres de villégiature, du tourisme de luxe, des clubs et d’autres lieux aux États-Unis et au Canada et de l’augmentation des ventes de bateaux à rames dans cette région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché. marché de l’aviron. marché dans la période de prévision 2021-2028 Il est porté par le développement de la culture sportive de la région à croître au cours



Aménagement paysager et bateaux à rames Part de marché Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des bateaux sont :

Alden, Durham Boats, Echo Rowing, Euro, Packacer, PHILIPPI LIDO SRL, Laszlo Boats NZ Limited, Jeff Sykes & Associates Pty Ltd(Sykes), Vega, GbR Bootsbau Gardens, CompositesRealizations, Rothman, Litebot Ltd, Falcon Racing

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

