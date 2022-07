Le marché des barrières et bornes automatisées devrait croître à un TCAC le plus élevé jusqu’à l’année 2030

Le marché des barrières et bornes automatisées devrait passer de 2 406,9 millions USD en 2021 à 3 223,65 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 3,35 % au cours de la période de prévision. Augmentation de la construction de routes due à l’urbanisation, augmentation du nombre de postes de péage dans les pays développés et en développement, émergence de plusieurs programmes de villes intelligentes, augmentation de la demande de technologie de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) pour la surveillance des véhicules et besoin d’une meilleure foule et les solutions de gestion du stationnement, pour empêcher l’accès non autorisé, par exemple en empêchant les cambrioleurs et les voleurs d’entrer dans la propriété, sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché.

Des projets d’aménagement du territoire et de développement urbain à grande échelle sont en cours pour renforcer le réseau routier en raison de l’urbanisation rapide et de la circulation accrue des biens et des services par la route. Selon les statistiques, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a prévu la construction physique de 12 000 km supplémentaires d’ici 2022 en Inde. L’augmentation de la construction de routes dans le monde a fourni des opportunités de croissance pour le marché, car elles redirigent et arrêtent le trafic à grande vitesse. Le besoin croissant de sécurité routière devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’adoption croissante de technologies innovantes qui intègrent du matériel et des logiciels dans différents secteurs, notamment la construction, la circulation et la gestion des routes, devrait stimuler la taille du marché des barrières et des bornes automatisées au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de solutions automatisées, y compris les technologies sans fil, a entraîné une utilisation croissante de ces produits aux postes de péage, ce qui accélérera encore la demande de produits.

Acteurs clés :

les principaux acteurs du marché des barrières et bornes automatisées sont Automatic Systems, Avon Barrier Corporation Ltd, CAME SpA, Houston System Inc., LA BARRIRE AUTOMATIQUE, MACS Automated Bollard Systems, Magnetic Autocontrol GmbH, Nice SpA, Omnitec Group et RIB. Srl, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché des barrières et bornes automatisées est segmenté par application en résidentiel, commercial et industriel.

Le marché des applications commerciales domine le marché, avec une part de marché d’env. 829,9 millions USD, au cours de l’année de prévision, et est stimulée par l’augmentation du nombre de centres commerciaux, d’hôpitaux, d’immeubles de bureaux, de postes de péage, etc.

Le marché des barrières et bornes automatisées est segmenté par géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L’APAC devrait connaître la croissance la plus élevée du marché, avec un TCAC de 4,56 % au cours de l’année de prévision, en raison de l’urbanisation croissante et de la croissance du secteur de la construction.

Cependant, l’Europe est le segment leader pour ce marché, avec une part de marché d’env. 579 millions USD au cours de l’année de prévision.

Questions clés abordées dans le rapport:

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial des barrières et bornes automatisées devrait enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Barrières et bornes automatisées?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans le mondial Barrières et bornes automatisées

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché:

L’analyse régionale couvre l’étude du marché dans les principales régions géographiques du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport prévoit en outre les régions qui devraient représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision et le TCAC pour la période de prévision. La section examine en outre en détail le ratio de production et de consommation, l’offre et la demande, les exportations et les importations, la demande et le comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés dans chaque région. La section propose en outre une analyse par pays pour fournir des informations plus approfondies sur le marché mondial.

Marché des barrières et bornes automatisées Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Marché des barrières et bornes automatisées par type (chiffre d’affaires, milliards USD; 2019-2030)

bouton

télécommandée à

RFIDTags Reader

Loop Detectors

Others

Automated Barriers and Bollards Market par applications (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial Barrières et bornes automatisées grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des principales entreprises opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

